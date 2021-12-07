Sanat için yeni yaşam alana | Hazal Özkan Art Gallery

Sanat tarihçi ve sanat danışmanı Hazal Özkan ev sahipliğinde gerçekleşen açılış davetine Davete Barış Tansever, Tuncay Aşçı, Meral Kozakçıoğlu gibi iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Haluk Akakçe küratörlüğünde; Lal Batman, Ali Emir Tapan, Dilan Gerede Erkaya ve Haluk Akakçe eserlerinin yer aldığı ‘Bilinmeze Doğru’ adlı karma sergi beğeni topladı.

İstanbul’un sanat duraklarına eklenen en yeni adresi HAZAL ÖZKAN ART GALLERY, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Sanat tarihçi ve sanat danışmanı Hazal Özkan’ın imzasıyla Maçka’da kapılarını açan galeri, genç sanatçıların ve genç koleksiyonerlerin de desteklenmesi misyonuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Tüm faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdüren, eserlerin sanatçının atölyesinden çıkmasından itibaren olan yolculuğunu kaydeden HAZAL ÖZKAN ART GALLERY, sanat dünyasına yeni koleksiyonerler kazandırmayı da amaçlıyor.

Haluk Akakçe küratörlüğünde; Lal Batman, Ali Emir Tapan, Dilan Gerede Erkaya ve Haluk Akakçe eserlerinin yer aldığı ‘Bilinmeze Doğru’ adlı karma sergi ile açılışını yapan HAZAL ÖZKAN ART GALLERY sahibi Hazal Özkan; “Sanatın kalbi İstanbul’da sanatın bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk. Sanatın özgürce ifade edilebildiği, sergilenebildiği, koleksiyoner ve izleyiciyle buluşacağı, sanata ilgi duyan herkesin parçası olabileceği bir alan burası. Yaşayan, dinleyen, aktaran, sade, modern, cesur ve evrensel… Tüm dünyaya açılan bir kapı aynı zamanda. Türkiye’de çok yetenekli ve değerli sanatçılarımız var. Türk sanatçı eserlerinin evrensel sanat pazarlarında ve koleksiyonlarda yer alması çok önemli. Amerika, İngiltere ve Mısır başta olmak üzere uluslararası bağlantılar ve işbirlikleri ile sanatçılarımızın eserlerini uzun bir yolculuğa çıkarma arzusundayız” dedi.

Yale Üniversitesi Sanat Tarihi eğitiminin ardından girişimcilik alanında donanım kazanan Özkan,genç yaşıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.Genç sanatçıların ve genç koleksiyonerlerin desteklenmesini de misyon edinen Özkan; “Birçok genç sanatçının galerilere, müzelere, sergi alanlarına, pazarlama ve haber kanallarına erişimi çok kısıtlı. Koleksiyonlarda genç sanatçılara yeterince yer verilmiyor. Biz, koleksiyonerler ve genç sanatçılar arasındaki bağı kuvvetlendirmek istiyoruz” dedi.

HAZAL ÖZKAN ART GALLERY’nin ilk sergisinde küratörlük yapan ve yeni eserleriyle de büyük beğeni kazanan uluslararası üne sahip sanatçı Haluk Akakçe, sergi ile ilgili olarak; “İlk kez küratörlük yaptığım bu sergide göreceğiniz eserler yansıttıkları anı değil, o andan bir önceki ve bir sonraki anları yansıtan ve cevabını seyircinin hayal gücüne bırakan eserler. Sergide yer alan genç sanatçılarımız bireysel bakış açılarını soyut, figüratif bir anlayışla izleyiciye sunuyorlar. Hiç kuşkusuz başarılarıyla ileride hepsinin adını çok sık duyacağız, hepsi çok değerli. Bu sergi ile hepimiz Hazal Özkan’a, sanat dünyasına hoş geldin dedik. Sanat dünyasının günümüz koşullarında bu yolculuğa cesaret etmiş olmasına hayran kaldığım Hazal Özkan’ın galerisini tüm sanatseverlerin görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

20 yaşında bir genç olmasına rağmen birçok başarıya imza atmış, eserleriyle farklı coğrafyalardaki sergilere katılmış olan multidisipliner sanatçı Lal Batman, sergideki çarpıcı eserleriyle dikkatleri üzerine topladı.

Dilan Gerede Erkaya ve Ali Emir Tapan da eserleriyle ‘Bilinmeze Doğru’ sergisinde büyük beğeni topladı.

Söyleşi, workshop, çeşitli davetler ile de sanat için bir yaşam alanı sunacak galeri, ilerleyen günlerde birçok farklı kişisel ve karma sergiye ev sahipliği yapacak.

HAZAN ÖZKAN HAKKINDA;

1996 doğumlu Hazal Özkan, sanat tarihçi, sanat danışmanı ve girişimci. Lise öğrenimini İstanbul’da Robert Kolej’de tamamladıktan sonra Yale Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Yale’de lisans eğitimi için bulunduğu süre boyunca erken aşama teknoloji girişimlerine finans, iş geliştirme ve pazarlama alanında kar amacı gütmeden danışmanlık veren Yale Startup Consulting Group’u kurdu; Yale’deki Türk topluluğu olan Yale Friends of Turkey’nin başkanlığını yaptı ve Yale School of Drama’nın oyununda yardımcı yönetmen olarak rol aldı. Bunların yanı sıra Yale öğrencilerine Türkçe dersleri verdi. Mezuniyetini takiben kariyerine devam etmek üzere evine, İstanbul’a geri döndü. Reklam sektöründe stratejik planlama departmanında çalıştı. Marka konumlamaları ve söylemleri üzerine deneyim edindi. Ardından bir melek yatırım platformunda rol aldı. Girişim analizinden, yatırım süreçlerini ve topluluk yönetimine uzanan farklı görevler üstlendi. Edindiği vizyonu üretken, dinamik, çağdaş ve topluma karşı sorumluluk hisseden bir yapı altında geliştirerek çalışması gerektiğine ve ait olduğu toplumun sanatçı ve sanat severlerine olan inancı ile İstanbul çıkış noktalı ve global hedefleri olan Hazal Özkan Art Gallery’i iki yıllık araştırmanın ve hazırlığın ardından 2021 yılında kurdu.