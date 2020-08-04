Sanat Park'ta Kadıköy'de bugün başlıyor

SANAT PARK’TA” KADIKÖY’DE BUGÜN BAŞLIYOR





Kadıköy Belediyesi’nin, pandemi sürecinde zor günler geçiren sanat dünyasına destek olabilmek amacıyla 4 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlediği “Sanat Parkta” adlı konser ve tiyatro etkinlikleri bugün başlıyor.

Festival açılışını bugün duayen tiyatro emekçisi Genco Erkal, sarsıcı bir Nâzım Hikmet uyarlaması olan “Yaşamaya Dair” oyunuyla yapacak. Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yeniden düzenlenen Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro, 32 tiyatro oyunu ve 21 konsere ev sahipliği yapacak. Ücretli olarak düzenlenecek etkinliklerin gelirleri sanatçılara ve festivale katılan ekiplere bırakılacak.

Ayrıntılı programın Kadıköy Belediyesi internet sayfasında yer aldığı festivalin biletleri haftalık olarak Mobilet üzerinden alınabilir.