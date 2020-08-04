Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Sanat Park'ta Kadıköy'de bugün başlıyor

“Sanat Park’ta” Festivali bugün Genco Erkal’ın “Yaşamaya Dair” oyunuyla açılışını yapıyor. Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da saat 21.00’de başlayacak festival 27 Eylül’e kadar devam edecek.

04 Ağustos 2020 Salı 12:18
Sanat Park'ta Kadıköy'de bugün başlıyor

SANAT PARK’TA” KADIKÖY’DE BUGÜN BAŞLIYOR


 

Kadıköy Belediyesi’nin, pandemi sürecinde zor günler geçiren sanat dünyasına destek olabilmek amacıyla 4 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlediği “Sanat Parkta” adlı konser ve tiyatro etkinlikleri bugün başlıyor.

Festival açılışını bugün duayen tiyatro emekçisi Genco Erkal, sarsıcı bir Nâzım Hikmet uyarlaması olan “Yaşamaya Dair” oyunuyla yapacak. Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yeniden düzenlenen Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro, 32 tiyatro oyunu ve 21 konsere ev sahipliği yapacak. Ücretli olarak düzenlenecek etkinliklerin gelirleri sanatçılara ve festivale katılan ekiplere bırakılacak.

Ayrıntılı programın Kadıköy Belediyesi internet sayfasında yer aldığı festivalin biletleri haftalık olarak Mobilet üzerinden alınabilir.

İmamoğlu Salı Pazarı'nda üretici kadınlarla buluştu
İmamoğlu Salı Pazarı'nda üretici kadınlarla buluştu
Kadıköy Belediyesi nikahları bahçeye taşıdı
Kadıköy Belediyesi nikahları bahçeye taşıdı
Kadıköy'de ikinci Alzheimer merkezi açılıyor
Kadıköy'de ikinci Alzheimer merkezi açılıyor
Kadıköy Akademi'den korona sonrası dünya raporu
Kadıköy Akademi'den korona sonrası dünya raporu
UNESCO, Korona ile mücadelede Kadıköy Belediyesi'ni örnek gösterdi
UNESCO, Korona ile mücadelede Kadıköy Belediyesi'ni örnek gösterdi
Kaftancıoğlu'ndan Kadöküy'ün 'Dayanmışma mutfağı'na ziyaret 
Kaftancıoğlu'ndan Kadöküy'ün 'Dayanmışma mutfağı'na ziyaret 
23 Nisan kutlamalarına Kadıköy Kaymakamlığı engel oldu
23 Nisan kutlamalarına Kadıköy Kaymakamlığı engel oldu
Anahtar Kelimeler:
Sanat ParkKadıköyHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Modern’den çocuklara çevrimiçi yaz sanat okulu
İstanbul Modern’den çocuklara çevrimiçi yaz sanat okulu
Antik Mısır’ın gizemi BBC Earth ekranlarında çözülüyor | Belgesel | BBC
Antik Mısır’ın gizemi BBC Earth ekranlarında çözülüyor | Belgesel | BBC
İBB'nin Sokakta Sanat Var etkinlikleri bu hafta yine dopdolu
İBB'nin Sokakta Sanat Var etkinlikleri bu hafta yine dopdolu
30. Akbank Caz Festivali gençlerin başvurularını bekliyor
30. Akbank Caz Festivali gençlerin başvurularını bekliyor
İstanbul Modern’den Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu
İstanbul Modern’den Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu
Her bütçeye uygun püfür püfür Karadeniz
Her bütçeye uygun püfür püfür Karadeniz
İstanbul Modern Sinema’da bu hafta sonu
İstanbul Modern Sinema’da bu hafta sonu
İBB, İstanbulluları sanatla buluşturmaya devam ediyor
İBB, İstanbulluları sanatla buluşturmaya devam ediyor
Pera Müzesi'nden çevrimiçi çocuk atölyeler | “Unutulmaz Sanatçılar Serisi”
Pera Müzesi'nden çevrimiçi çocuk atölyeler | “Unutulmaz Sanatçılar Serisi”
İstanbul Modern’den Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu
İstanbul Modern’den Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim