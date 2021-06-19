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Sanatçı Alper Aydın gençlerle buluşuyor | İstanbul Modern

19 Haziran 2021 Cumartesi 13:03
Sanatçı Alper Aydın gençlerle buluşuyor | İstanbul Modern

Sanatçı Alper Aydın gençlerle buluşuyor

İstanbul Modern, Borsa İstanbul Grubu sponsorluğunda gerçekleştirilen Genç Salı Eğitim Programı’nı çevrimiçine taşıyarak sanatçılarla gençleri bir araya getirmeyi sürdürüyor. 18-25 yaş arası gençlerin katıldığı program, 22 Haziran’da sanatçı Alper Aydın’ı konuk ediyor
 

"Genç Salı" Çevrimiçi Eğitim Programı haziran ayında sanatçı Alper Aydın’ı ağırlıyor. Heykel, yerleştirme, performans, mimari, video gibi çoklu pratikleri kullanan Aydın, insan ve doğa ilişkisinin dinamiklerine yoğunlaşan bakış açısını ve sanatsal üretim sürecini katılımcılarla paylaşıyor. Söyleşi, bir yapıt oluşurken onun üretim sürecini değerlendirmeye; bu süreçte geliştirilen fikirlere ve çeşitli ifade biçimlerine odaklanıyor. Yapıtlarının inceleneceği bir sunum eşliğinde gerçekleşen programda sanatçı gençlere önerilerini aktarıyor ve onların sorularını yanıtlıyor.

Sanatçılar deneyimlerini gençlerle paylaşıyor

Genç Salı Eğitim Programı, resim, heykel, yerleştirme, sinema ve fotoğraf gibi farklı alanlarda sanatçıların, eğitim yaşantılarından kişisel ve profesyonel gelişim hikâyelerine uzanan deneyimlerini gençlerle paylaşmalarını amaçlıyor. Program katılımcılara yaratıcı üretimlerde bulunmanın engelleri ve sorunlarını tanımak, bunları aşmanın olasılıklarını tartışmak için sanatçılarla tanışmak, tecrübelerini dinlemek ve yeni bakış açılarını keşfetmek için fırsatlar sunuyor. 

Tarih:22 Haziran 2021, Salı

Saat: 16.00-17.00

Etkinlik Mekânı: Çevrimiçi canlı yayın

Katılımcı Sayısı: 50

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Son Güncelleme: 19.06.2021 13:05
Anahtar Kelimeler:
Alper Aydın
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