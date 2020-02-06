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Sanatçı Aykut Cömert'in doğum günü unutulmadı

Geçtiğimiz yıl yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat merhum fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert’in doğum günü kutlanırken, dostları tarafından anıldı.

06 Şubat 2020 Perşembe 02:01
Sanatçı Aykut Cömert'in doğum günü unutulmadı

Sanatçı Aykut Cömert'in doğum günü unutulmadı


Çağdaş sanatın önemli isimlerinden Aykut Cömert’in doğum gününü önceki gün senaryolarının hayata geçirildiği özel bir etkinlikle ünlü dostlarının katılımıyla kutlandı.


Kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında pek çok farklı konuda ses getiren sergiler düzenleyen; Cömert’in kaleme alıp çekme şansı bulamadığı senaryolar 5 yönetmenin yorumuyla hayat buldu.

Cömert’in çalışmaları; Ali Bilgin, Ali Yorgancıoğlu, Hilal Saral, Murathan Özbek ve Pelin Kacar’ın çektiği 5 farklı video çalışması olarak sunulan serginin açılışı, önceki gün Kethuda Hamamı’nda ünlü dostlarının da katılımıyla kutlandı. Mert Fırat, Belçim Bilgin, Tuba Ünsal, Melisa Sözen, Harun Tekin ve Saadetin Saran‘ın da katıldığı etkinlikle Aykut Cömert, doğum gününde anıldı.

4 Şubat Salı günü itibariyle Maslak’ta Galeri Siyah Beyaz’da randevu ile ziyaret edilebilecek. Çalışmalarında beden, cinsiyet, kimlik çatışması, kültür, güzellik miti ve kusursuzluk gibi konuları işleyen, işleriyle hep soru soran ve düşündüren Aykut’un düşlerini 5 farklı yönetmenin gözünden izlemek için bu sergiyi mutlaka ajandanıza ekleyin!

Aykut Cömert kimdir?

Aykut Cömert, 1982 yılında Ankara’da doğdu. İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında kısa filmler çekti, fotoğraf ve videolarıyla çeşitli karma sergilerde yer aldı. 2009 yılında Türkiye’de hazin bir şekilde öldürülen, İtalyan sanatçı ve aktivist Pippa Bacca anısına çekilen videonun yönetmenliğini gerçekleştirdi.

Aralarında New York Film Akademisi’nin de bulunduğu yurt içi ve yurt dışında birçok sinema ve video workshoplarına katıldı.

2011 yılında Avrupa’da yaşayan Türk gençlerinin Türkiye’deki kültür ve tarih buluşmasını konu alan iki uzun metraj belgeselin yönetmenliğini yaptı. Mardin Film Festivali ve Uluslararası Boğaziçi Film Festivali gibi etkinliklerde izleyiciye sunduğu video, belgesel ve atölyeleriyle beğeni topladı. Tophane-­i Amire’de gerçekleşen kişisel sergisinde “100-­‐5=Cahide” videosuyla, 2014 yılında Türk Sinemasının 100 Yılı’na göndermeler yaptı.

Bebek”, “Künye”, “Saç” adlı videolarını “One Night Art / Bir Ara Bir Haber” başlıklı sergiyle Sumahan’da sanatseverlerle buluşturdu. Contemporary Istanbul 2015’te“Çarşaf”ve “Bebek” işleriyle Galeri Siyah Beyaz’ın standında yer almasının hemen ardından 2016 yılında kimlik,cinsiyet, gelenek, kusursuzluk ve toplumda kadının yerine vurgu yapan kişisel sergisi “Kapalı Kapak”,Galeri Siyah Beyaz ve İstanbul 74 ortaklığıyla Ankara veİstanbul’da sanatseverlerle buluştu.

Contemporary Istanbul 2016 ve 2017’de “Kefen” ve “Halı” işleriyle dikkat çekti. 2018’de Galeri Siyah Beyaz ile birlikte 4.Uluslararası Mardin Bienali’yle eşzamanlı olarak gerçekleştirdiği “470 km” sergisi büyük ses getirdi. 2018Temmuz ayında Cannes’da ilki gerçekleşen Uluslararası Art3f Fuarı’nda işleri sergilendi. 2019 yılında GaleriSiyahBeyaz 35.Yıl Grup Sergisi “35x35”e “Söz Uçar, Hasar Kalır” adlı videosuyla katılan Aykut Cömert, aynı yıl “Bebek”, “Kefen” ve “Çarşaf” adlı çalışmalarını Uluslararası Art3f Paris Fuarı’nda sergiledi.

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