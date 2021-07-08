Sanatçı Tomur Atagök'ten resmin çok ötesinde bir sergi

Soyut ile doğal ortamın sanatla sentezi | Kağıt İşler

Ressam, araştırmacı, akademisyen ve müzeci kimliğiyle tanınan Yıldız Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Tomur Atagök, sanatseverleri yine resmin çok ötesine götürüyor.

Sanatçı, kadını doğurganlığından gelen güçle savunan, içerisinde, toplum ve yaşamın sürmesi için olmazsa olmaz olan doğaya vurgular bulunan pek çok yapıtın sahibi. “Kadının kendini mühimsemesi gerekiyor. Öncelikle aile içinde, kadın erkek arasında, birlikte yetiştirecekleri çocuklara da geçen bir karşılıklı görüşme, diyalog olması lazım. Asıl önemli olan sanat değil insanın konuşup birbirini anlamaya çalışması. Bunu da mesaj olarak kendi yapıtlarımda kullanıyorum” diyen sanatçı, yaşanılan anı sorgulayarak resimlerinde konuşturuyor.

Eserlerinde yazı kullanmasını, "Konuşmazsanız yanlış ve doğru üzerinde de fazla odaklanmıyorsunuz. Bu nedenle ister istemez resimlerimde yazı kullanmaya başladım. Çünkü insanlar sadece gördükleriyle değil okuduklarıyla da etkileniyorlar” sözleriyle açıklayan Atagök, soyut ile doğal ortamdan birleştirdikleriyle üretmeye devam ediyor. Kurumuş yapraklar, dallar, ölü böceklerin yanı sıra gazetelerden kesilmiş yazı ya da fotoğraflar, önemli yazarların dikkat çeken sözleri, Tomur Atagök'ün dokunuşları ve senteziyle kağıt üzerinde sanata dönüşüyor.

Sanatsal heyecanını ilk günkü gibi koruyan Tomur Atagök’ün yirmi bir eserinden oluşan KAĞIT İŞLER isimli sergisi, 30 Haziran 2021 – 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Tarihi Hamam Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda görülebilir.

TOMUR ATAGÖK

“KAĞIT İŞLER”

Resim Sergisi

30 Haziran – 14 Temmuz 2021

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Davutpaşa Kampüsü, Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi

34220 Esenler- İstanbul

www.yildiz.edu.tr

facebook/YildizEdu - instagram/yildizedu - twitter/YildizEdu

Tomur Atagök kimdir?

İstanbul doğumlu sanatçı Robert Kolej'den mezun olduktan sonra ABD'de BFA ve MA (University of California, Berkeley) dereceleri alarak Türkiye'ye döndü. MSÜ Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcılığı görevinden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak üniversitenin Kültür, Basın ve Dış İlişkiler Başkanlığı'nı yaptı, Müzecilik Yüksek Lisans Programını kurdu ve yürüttü. Sanat ve müzecilik ile ilgili çok sayıda araştırma ve projenin yanı sıra bu alanlarda yazılar yazdı. 2004-2006 yılları arasında YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin dekanlığını yaptı. Kişisel sergiler gerçekleştirdi, ulusal ve uluslararası sergilere katıldı ve ödüller aldı. Tomur ATAGÖK 2006 yılındaki emekliliğinden bu yana İstanbul'da yaşayıp çalışmaktadır.