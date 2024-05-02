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Sanatta 'Askıda Bilet' dönemi

Olten Filarmoni Orkestrası, 10 yıllık yolculuğunda farkındalık anlamında önemli adımlar atarak hedeflerine ulaşıyor. Olten Filarmoni Orkestrası ile öğrencilerin sanata ulaşabilmesi için katkılarınızı bekliyor.

02 Mayıs 2024 Perşembe 10:09
Sanatta 'Askıda Bilet' dönemi






Sanatta 'Askıda Bilet' dönemi


2013 yılında bir farkındalık projesi olarak ortaya çıkan Olten Filarmoni Orkestrası, 10 yılı aşkın süredir müzikseverlere unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde, dünyaca ünlü sanatçıları çok sesli müzik eşliğinde Türk izleyicilerle buluşturan orkestra, sadece sanatın değil, aynı zamanda toplumun bir parçası olmanın sorumluluğunu da taşıyor. Olten Filarmoni Orkestrası, farkındalık yaratarak ihtiyaç sahibi öğrenciler için askıda bilet uygulamasını başlattı.

Konservatuar mezunu öğrencilere istihdam sağlamak amacıyla kurulan Olten Filarmoni Orkestrası, 10 yıllık yolculuğunda farkındalık anlamında önemli adımlar atarak hedeflerine ulaşıyor. Her ay İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserlerinde dünya çapındaki sanatçılara ev sahipliği yapmasının yanı sıra, geçtiğimiz 14 Şubat'ta Amsterdam'da düzenlenen konserle de adından söz ettiren orkestra, sanatseverlerle bir araya gelme deneyimini askıda bilet uygulamasıyla öğrencilerle de paylaşıyor.

Olten Sanat İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten, "Olten Filarmoni Orkestrası olarak 10 yılı aşkın bir süredir birçok konsere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Askıda bilet kampanyasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin sanata ulaşmasını sağlamak, onların yeni ufuklar keşfetmesine yardımcı olmak bizim için büyük bir anlam taşıyor. Bugüne kadar 5000'e yakın öğrenciye davetiye vererek onları klasik müzikle buluşturduk. Askıda bilet kampanyasıyla bu sayıyı çok daha büyütme arzusundayız." şeklinde konuştu.

Olten Filarmoni Orkestrası'nın askıda bilet taleplerine destek olmak isteyenler, info@oltensanat.com veya bilet.oltensanat.com adreslerinden bilet satın alarak, öğrencilerin konserlere katılmasına katkı sağlayabiliyor. Olten Filarmoni Orkestrası askıda bilet uygulaması sayesinde gençlere ve öğrencilere sanatı ulaşılabilir kılmayı hedefliyor. 

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Askıda BiletOlten Filarmoni Orkestrası
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