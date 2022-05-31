Sarıyer | Havada, karada, denizde edebiyat



Her yıl sanatseverleri buluşturan Sarıyer Edebiyat Günleri’nin 9.su başladı. Boğazın eşsiz güzelliğine edebiyat hazzının eşlik ettiği Haydar Aliyev Parkı’na gelen edebiyatseverler müzikle sözün, şiirle öykünün, romanla oyunun buluşmasına tanıklık ederek, usta yazarlarla bir araya gelmenin keyfini yaşadı.

Sadece Sarıyerliler’in değil, tüm İstanbullular’ın da yakından takip ettiği Sarıyer Edebiyat Günleri’nin 9’uncusu başladı. Edebiyatseverler etkinliğin yapıldığı Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’na akın etti. Sanatın her dalından öne çıkan usta isimlerin edebiyatseverlerle buluştuğu etkinliğin ilk gününde; Dr. Canan Dağdeviren, Hüseyin Avni Danyal, Bülent Emrah Parlak, Kerem Fırtına, Başak Daşman, Sinan Tuzcu, Caner Cindoruk ve birçok ünlü isim sevenleriyle bir araya geldi. Boğaz kıyısında 9 gün boyunca sürecek etkinliğin açılış konuşmasını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptı.

BOĞAZDA EDEBİYAT

Edebiyat ve medya dünyasının ünlü isimleri ve usta kalemlerinin Sarıyer halkıyla buluşacağı 9 günlük program, boğazda “Şiir Teknesi” ile başladı. “Şiir Teknesi” nin ilk konukları ünlü oyuncular Hüseyin Avni Danyal, Başak Daşman ve müzisyen Suat Erdem oldu. Edebiyatseverlere şiir ziyafeti yaşatan bir diğer isim ise oyuncu Kerem Fırtına idi. Usta isimler, boğaz sularında seyir halindeyken edebiyatseverlere müzik eşliğinde keyifli anlar yaşattı. Şiir Teknesi’ne binerek boğaza açılan yüzlerce vatandaş, şiir dinletisi sonrası Haydar Aliyev Parkı’nda bando ekibi tarafından karşılanarak 9. Sarıyer Edebiyat Günleri’ni resmen başlattı.

‘ŞİİR HATLARI’ BEŞİKTAŞ ve KADIKÖY’Ü KİREÇBURNU’NA TAŞIDI

SAHNEDEN EDEBİYATA

İstanbul’un farklı ilçelerinden 9. Sarıyer Edebiyat Günleri’ne katılmak isteyen vatandaşlar da unutulmadı. Etkinliğin ilk gününde Beykoz’dan kalkan “Şiir Hatları” teknesi Burhan Karacan’ın şiirleri ve Grup Yol’a Düş’ün müzikleri eşliğinde vatandaşları, etkinliklerin yapılacağı Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’na taşıdı.

18 söyleşiden ilkini gerçekleştiren isimler Özge Özberk, Sinan Tuzcu, Caner Cindoruk ve Bülent Emrah Parlak oldu. ‘Sahneden Edebiyata’ söyleşisi ile alanı dolduran vatandaşlarla buluşan ünlü konuklar sahneden edebiyata olan yolculuklarını paylaştı. Sarıyer’de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden, oyuncu kimliklerinin dışında yazdıkları kitaplarla edebiyat dünyasında da var olan sanatçılar, sahne ve edebiyatın içiçe bir olgu olduğuna vurgu yaptı. Sahnede ya da setlerde yaratılan öyküleri kendilerinden de birşeyler katarak canlandırmaya çalıştıklarını ifade eden oyuncular, “Üretim alanı olarak biri içe, diğeri dışa dönük bir eylem. Yazmak daha çok içindekini dışarı dönük paylaşmak, oynamak ise kalabalığın içinde birşeyleri anlatmaktır” şeklinde konuştu.

COŞKULU AÇILIŞ

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Edebiyat Günleri’nin açılış konuşmasında, “Edebiyat özü sergileme sanatıdır. Biz de edebiyat günlerini çok değerli edebiyatçıların desteğiyle başlattık. Yaşar Kemal ve Vedat Türkali. Bugün onları mezarı başında andık. Sarıyer Edebiyat Günleri edebiyatımızın ustalarına göstermek istediğimiz vefanın yansımasıdır. Boğaziçinin kıyısı 9 gün boyunca edebiyata doyacak” dedi.

USTA İSİMLER BİR ARADA

Etkinliklerin birinci gününde edebiyatseverler Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’na gelerek birbirinden değerli yazarlara kitaplarını imzalattı. İnci Aral, Pelin Batu, Akın Birdal, Aydın Ilgaz, Nazım Alpman, Nilgün Ilgaz, Erdal Güney, Gönül Simpson, Yetkin Aröz, Nilgün Bakkaloğlu, Jilber Barutçiyan, Kubilay Çelenk, Başar Başarır, Yavuz Ekinci, Özgür Özgülgün ve Sarıyerli yazarlar imza günleri kapsamında okurlarıyla buluştu.