Şarkıcı Doğuş, Shakespeare'in Hamlet'i ile sahnelere geri dönüyor

Türk Tiyatrosu'nun genç en özel ekipleri arasında yer alan Yeditepe Tiyatrosu, William Shakespeare'in 5 asırlık eseri Hamlet ile Türkiye Turnesi'ne hazırlanıyor. Sibel Nançin'in yönetmenliğini üstlendiği Yeditepe Tiyatrosu, sahnelerin ünlü yorumcusu şarkıcı Doğuş'un başrölünü üstlendiği oyunla Türkiye'yi adım adım dolaşacak. Arkın Gelenbe, Seda Kement Aydın, Bülent Yaşık ve Karina Sinar'ın rol aldığı 'Öz Muhteşem Yüzyıl Hamlet'i Yerkan Kahraman bu turne için yeniden sahneye uyarladı.

ÜLKEMİN HER YERİNDE YENİDEN DOĞACAĞIM

Turne öncesi açıklamalarda bulunan Doğuş, son derece heyecanlı olduğunu belirterek tiyatro sahnesinde kendini bulduğunu söyledi. Doğuş turne öncesi tiyatronun kendisi için aşk ve disiplin olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Çocukluğumun derin izleri ve hikayemin ilk başlangıcı içerisinde beni sokaklardan ve o zaman içerisinde aldığım ve hayalini bile zor kurduğum bu sanat dünyasının içinde üretiyor olmak büyük mutluluk. Tiyatro şimdi içinde olduğum benim için iki önemli anlamlı kelime "aşk" ve "disiplin". Şarkı okumak, sahnede oynamak ve canlı performans heyecanı bambaşka bir tutku benim için. Artık ömürümün sonuna kadar çok sevdiğim bu işlerin devamı hep gelecek. Ülkemin her yerinde adıma yakışır halde yeniden doğarak sahnede yerimi aldığım oyunumuzu güzel ülkemin her yerinde oynamak istiyorum."

YERLİ HAMLET İLE HEYECANLIYIZ

Yeditepe Tiyatro'nun kurucusu yönetmen ve oyuncu Sibel Nançin, özellikle engelli vatandaşlarımızın keyifle izleyesileceği bir oyunla Türkiye turnesi için son hazırlıkların yapıldığını belirterek şu bilgileri verdi: Türkiye’de özel tiyatrolarda engelli vatandaşlarımızında keyifle izleyebileceği işitme engelli özel anlatımı ile gerçekleştirilen tiyatromuz bu yıl farklı bir oyun sahneliyor. Yerli Hamlet olarak geçen ve 2020-2021 yeni tiyatro sezonunda tüm Türkiye’de "Öz Muhteşem Yüzyıl Hamlet" oyunu ile özel seyircimizle buluşacağız.

6 YILDIR SAHNEDEN GÖNÜLLERE GİRDİK

Yeditepe Tiyatrosu'nun son 6 yıldır güçlü kadrosuyla yüz binlerce tiyatrosevere hitap ettiğini belirten Yönetmen Sibel Nançin yerli Hamlet ile ilgili şu bilgileri verdi;

Sanatçımız Sevgili Doğuş yeni oyunumuzun yüzüdür. 11 kişilik Yeditepe Tiyatro olarak aynı zamanda yetişkin tiyatromuza ilave çocuk oyunumuz ile de sahnede aktif olarak aynı ekibimiz oyun oynamaktadır.

2013 yılında kurulduğu günden bugüne tiyatronun tüm kalplere iyi geleceğini bilerek ve inanarak başlayan sanat yolculuğunda insanlığa güç vererek hızla sanat projelerine devam ediyor. Yeditepe Tiyatro, bugüne kadar sanat atölyeleri, eğitimler, workshoplar, çocuk tiyatro oyunları, yetişkin tiyatro oyunları ile İstanbul ve Türkiye’nin birçok şehirinde sanat tutkunları ve tiyatroseverler ile buluştu.



Yeditepe Tiyatromuzun en önemli bir özelliği ve diğer özel tiyatrolardan bizi ayıran farkı ise Türkiye’nin ilk işaret dili tercümanı Tiyatrosu olma özelliğini taşıyor olmamız. Hemen hemen her oyunda işaret dili tercümanı kullanılmakta ve engelsiz hayat, engelsiz sanat felsefesi için çalışmalara hız kesmeden devam etmektedir.

İZLEYİCİLER ÇOK FARKLI BİR TİYATROYA TANIK OLACAK

Biz bu sene Türkiye’nin her yerinde oyunlarımızı oynamak ve sayısı sekiz milyona ulaşan işitme engelli tüm dostlarımıza ulaşmak istiyoruz. Artan tiyatro izleyicilerimize gerçekten kaliteli bir ziyafet oyun sunmak durumundayız ve bunun İçin ciddi çalışıyoruz. 7’den 70’e sanatla alacağımız bu yolda tüm kazanımlarımız yine üretmek için. Bu yıl aramıza katılan ve bir sezonu kendisi ile geçireceğimiz sanatçı Doğuş hem bizlere hem de tiyatromuza büyük renk kattı. Azmi, çalışması ve her geçen gün artan isteği ile bizde kendisi ile beraber olmaktan mutluyuz. Doğuş hem ünlü bir sanatçı, hem bir aile babası hem de tiyatro ile çok değişik ve güzel yolculuklar yapmak istiyor. Yeni oyunumuz "Öz Muhteşem Yüzyıl Hamlet" ile de izleyenlerimiz bu canlı ve interaktif performansı görecekler. Hepsini, tüm sanatsever ve tiyatrosever dostlarımız bizi yakından takip etsinler.

NERELERDE SAHNELENİYOR

24 Ocak 2020 / İzmir - Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi Saat:20.00



02 Şubat 2020/ Ankara - Dört Mevsim Kültür Merkezi Saat:20.00



08 Şubat 2020/ Çorlu - Çorlu Halkeğitim Merkezi

Saat:20.30



09 Şubat 2020/ Tekirdağ - Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi

Saat:20.30



12 Şubat 2020/ İstanbul - Profilo Kültür Merkezi Saat:20.30

2020-2021 Tiyatro Sezonu / Yetişkin Oyunu

Oyun Künyesi:

Yazan: William Shakespeare

Uyarlayan: Yerkan Kahraman

Yönetmen: Sibel Nançin

İşaret Dili Tercümanı: Neslihan Kurt

Oyuncular:

-Doğuş

-Arkın Gelenbe

-Seda Kement Aydın

-Bülent Yaşık

-Karina Sinar

Kostüm: Sevil Güven

Dekor: Murathan Yılmaz

Işık: Erdem Çınar

Müzik: Sibel Nançin

Afiş: Gepetto

Afiş Tasarım: Gepetto

Devam eden oyunlar,

Yetişkin Oyunu: Tarla Kuşuydu Jüliet

Çocuk Oyunu: Müzisyen Sinek Sivrito

