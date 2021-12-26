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Saz da, söz de kadınların

Uluslararası Klarnet Festivali'nin her yıl programında yer verdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi. 

26 Aralık 2021 Pazar 11:03
Saz da, söz de kadınların

Saz da, söz de kadınların


Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Klarnet Festivali'nin her yıl programında yer verdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi. 

Kadının kültür ve sanat alanındaki yerine vurgu yapan Klarnet Festivali ikinci gününü Kadın Senfonisi Konseri ile tamamladı. Ülkemizdeki orkestralarda kadın müzisyenlerin, solistlerin ve orkestra şeflerinin sayısının artması gerekliliğinin altı çizildi. 

Şef Ceyda Ayanoğlu yönetimindeki tamamı kadın müzisyenlerden oluşan ve festival kapsamında özel olarak bir araya gelen senfoni orkestrasının solistliğini ülkemizin önemli kadın klarnet sanatçıları Ecesu Sertesen ve Merve Nuvasil gerçekleştirdi.

Yaklaşık 90 dakika süren konserde klasik eserlerden "Weber Introduction Theme and Variations", "Danzi Potpourri No.2" çalınırken Türk Müziği'nin sevilen "Kürdili Hicazkar Longa" ve "Nihavent Longa" besteleri de senfoni orkestrası eşliğinde yorumlandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Kültür Sanat
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