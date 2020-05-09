Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Şehir tiyatroları salondan yayına başlıyor

İBB, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online platformlar üzerinden ulaştırmaya devam ediyor.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:08
Şehir tiyatroları salondan yayına başlıyor

Şehir tiyatroları salondan yayına başlıyor

Sahnelendiği dönemin beğenilen oyunlarını yeniden izleyicileriyle buluşturan İBB Şehir Tiyatroları; diksiyon, oyunculuk, yazarlık, beden dili ve ses nefes teknikleri online atölye programlarını başlatıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs (Covid-19) günlerinde evlerde geçirilen zamanı daha kaliteli ve keyifli hale getirmek için kültürel etkinlikleri “Sen Evde Kal Biz Sana Geliriz” sloganıyla online olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. İBB, en beğenilen oyunlarını İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinde yeniden gösterime sunmayı sürdürürken, 11 Mayıs’tan itibaren de dijital platformlar üzerinden atölye ve söyleşilere başlıyor.

İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinde gösterilecek atölye, söyleşi ve oyunlar şunlar:

İLK ATÖLYE 11 MAYIS’TA

11 Mayıs Pazartesi günü 15:00’te Oyunculuk Atölyesi, Burak Davutoğlu ile Diksiyon atölyesiyle başlıyor. Davutoğlu, konuşma ve diksiyon üzerine her hafta yeni bir videoyla bizlerle olacak. Türkçenin ses yapısı, doğru, güzel ve etkin konuşma teknikleri ve oyunculuk mesleğiyle konuşma, tonlama gibi çalışmalar, bu atölye kapsamında paylaşılacak.

12 Mayıs Salı günü 21:00’de, Çağdaş Gösteri Sanatları Atölyesi, Emre Koyuncuoğlu moderatörlüğünde, ilk hafta Yiğit Sertdemir, Dilek Altuntaş ve Murat Mahmutyazıcıoğlu’nu konuk ediyor. “Dijital ve Tiyatro” başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirilecek.

13 Mayıs Çarşamba günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Çağrı Hün, ses ve nefes teknikleri üzerinde duracak. Doğru nefes alma ve konuşmanın temel özelliklerini anlatırken, ekran karşısındakilerle egzersizler yapılacak.

14 Mayıs Perşembe günü 21:00’de, Canlı Söyleşiler’de, çevirmen ve dramaturg Yıldırım Türker, oyuncu ve yönetmen Engin Alkan ile söyleşecek.

15 Mayıs Cuma günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Süeda Çil ile beden dili atölyesi gerçekleştirilecek.

16 Mayıs Cumartesi günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Murat Garipağaoğlu’yla role hazırlık atölyesi gerçekleştirilecek. Oyunculuk mesleğinde, bir oyuncunun role hazırlanma teknikleri, nelere dikkat etmesi gerektiği, karakter okuma ve değerlendirme gibi belirli çalışmalar bu atölye çerçevesinde katılımcılarla paylaşılacak.

16 Mayıs Cumartesi günü 21:00’de, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen moderatörlüğünde Yazarlık Atölyesi’nin ilk konuğu yazar Özen Yula olacak. Özen Yula’nın bir sanatçı olarak duyarlıkları, onu yazmaya teşvik eden olaylar, duygular ve yazarlık serüveni konuşulacak.

YEDİ KOCALI HÜRMÜZ

17 Mayıs Pazar günü 15:00’te Yedi Kocalı Hürmüz isimli oyunu seyirciyle buluşacak. Sadık Şendil`in 1967 yılında yazdığı, İBB Şehir Tiyatroları’nda 2005 yılında sahnelenen oyun, kadın-erkek ilişkilerine aşk ve para ekseninde komik unsurları da ön plana çıkararak bakıyor. Oyun, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaçlarını beş kocaya paylaştıran Hürmüz`ün yaşantısını sahneye taşıyor.

İstanbul Taşkasap`ta yaşayan Hürmüz, değişik mesleklerden altı kişiyle hiçbir yasal yanı olmadan evlenmiştir. Her kocasını haftanın bir günü ağırlamakta, gönüllerini hoş etmekte, onlardan hediyeler almakta ve ekonomik sorunlarını çözmektedir. Ancak onun gönlü berber eşinin dükkânında gördüğü doktordadır.

Bir hastalık uyduran Hürmüz doktoru evine getirtir. Doktor da ona aşık olur... Bu andan sonra doktor ve Hürmüz, kendilerini karmaşık olduğu kadar, gülünç gelişmeler karşısında bulurlar. Sonunda buluşan iki sevgili, tüm engelleri aşıp evlilik yolunda adım atarlar.

Sadık Şendil’in geleneksel seyirlik oyun dünyasını sahneye taşıdığı çalışması, müzikli oyunlarımız arasında önemli bir yer tutar. Birçok özel ve kamu tiyatrosunca sahneye konan Yedi Kocalı Hürmüz, eğlenceyi öne çıkartan, geleneksel olanla batılı olanı buluşturan yanıyla da tiyatromuzda özgün bir örnektir.

Kemal Kocatürk’ün yönettiği oyunda Oya Başar, Nilgün Kasapbaşoğlu, Atacan Arseven, Rauf Altıntak, Mustafa Arslan, Ali Karagöz, İskender Bağcılar, Selçuk Soğukçay, Nejat Birecik, Murat Bavli, Perihan Savaş, Vildan Gürelman, Derya Kurtuluş, Tanju Tuncel, Tuğrul Arsever, Oğuzboy Vedat Şahin, Yalçın Avşar, Çağlar Yiğitoğulları, Öner Erkan, Kubilay Penbeklioğlu, Murat Bavli, Yasemin Gezgin, Banu Aydın, Reyhan Karasu, Deniz Dikmen, Demet Coşkun, Özge Tarhan, Volkan Kandemir, Kaan Yoldaş, Volkan Ayhan, Serkan Bacak, Murat Üzen, Murat Güreç rol alıyor.

Evde çekilen en iyi fotoğraflar yarıştı
Evde çekilen en iyi fotoğraflar yarıştı
Kahveler, ve sinemalar kapatılıyor| Koronavirüs'e karşı sert önlemler geliyor
Kahveler, ve sinemalar kapatılıyor| Koronavirüs'e karşı sert önlemler geliyor
Cihangir Atölye Sahnesi'nde temel oyunculuk atölyesi başlıyor
Cihangir Atölye Sahnesi'nde temel oyunculuk atölyesi başlıyor
İBB Kültür Merkezleri Bu Hafta Sonu Yine Dopdolu
İBB Kültür Merkezleri Bu Hafta Sonu Yine Dopdolu
Cihangir Atölye Sahnesi'nde Barista ve Lampedusa sahneleniyor
Cihangir Atölye Sahnesi'nde Barista ve Lampedusa sahneleniyor
İBB, İstanbulluları Tiyatroyla Buluşturuyor
İBB, İstanbulluları Tiyatroyla Buluşturuyor
Ali Poyrazoğlu 'Hayatım Roman' ile hayranlarıyla buluştu
Ali Poyrazoğlu 'Hayatım Roman' ile hayranlarıyla buluştu
İstanbul yeni yazarlarını arıyor
İstanbul yeni yazarlarını arıyor
Anahtar Kelimeler:
Yedi Kocalı HürmüzŞehir TiyatrolarıİBBTiyatro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavaşla | Keşfet | Hz.Yusuf'un hikayesi bize ne söyler?
Yavaşla | Keşfet | Hz.Yusuf'un hikayesi bize ne söyler?
Fetih ve gençlik buluşması dijital platformlara taşınıyor
Fetih ve gençlik buluşması dijital platformlara taşınıyor
Melike Şahin ve Hakan Taşıyan'dan sürpriz düet | Kilitli kapılar açılsa
Melike Şahin ve Hakan Taşıyan'dan sürpriz düet | Kilitli kapılar açılsa
Annenize hediyeniz sanat olsun!
Annenize hediyeniz sanat olsun!
Akbank Evde Kısa Film Yarışması kısa filmlerinizi bekliyor
Akbank Evde Kısa Film Yarışması kısa filmlerinizi bekliyor
İskender Destanı’na Osmanlıların yorumu | Ahmedi’nin İskendername’si
İskender Destanı’na Osmanlıların yorumu | Ahmedi’nin İskendername’si
Kitap | Bugün Tekrar Soracak Olsan 
Kitap | Bugün Tekrar Soracak Olsan 
İBB'nin kitap kampanyasına 170 bin talep geldi
İBB'nin kitap kampanyasına 170 bin talep geldi
Queen'in efsane şarkısı You Are The Champions sağlık çalışanlarına geliyor
Queen'in efsane şarkısı You Are The Champions sağlık çalışanlarına geliyor
Kitap | Sen de Oku koleksiyonu sayesinde okumayan çocuk kalmayacak!
Kitap | Sen de Oku koleksiyonu sayesinde okumayan çocuk kalmayacak!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim