Şehir tiyatroları salondan yayına başlıyor

Sahnelendiği dönemin beğenilen oyunlarını yeniden izleyicileriyle buluşturan İBB Şehir Tiyatroları; diksiyon, oyunculuk, yazarlık, beden dili ve ses nefes teknikleri online atölye programlarını başlatıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs (Covid-19) günlerinde evlerde geçirilen zamanı daha kaliteli ve keyifli hale getirmek için kültürel etkinlikleri “Sen Evde Kal Biz Sana Geliriz” sloganıyla online olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. İBB, en beğenilen oyunlarını İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinde yeniden gösterime sunmayı sürdürürken, 11 Mayıs’tan itibaren de dijital platformlar üzerinden atölye ve söyleşilere başlıyor.

İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinde gösterilecek atölye, söyleşi ve oyunlar şunlar:

İLK ATÖLYE 11 MAYIS’TA

11 Mayıs Pazartesi günü 15:00’te Oyunculuk Atölyesi, Burak Davutoğlu ile Diksiyon atölyesiyle başlıyor. Davutoğlu, konuşma ve diksiyon üzerine her hafta yeni bir videoyla bizlerle olacak. Türkçenin ses yapısı, doğru, güzel ve etkin konuşma teknikleri ve oyunculuk mesleğiyle konuşma, tonlama gibi çalışmalar, bu atölye kapsamında paylaşılacak.

12 Mayıs Salı günü 21:00’de, Çağdaş Gösteri Sanatları Atölyesi, Emre Koyuncuoğlu moderatörlüğünde, ilk hafta Yiğit Sertdemir, Dilek Altuntaş ve Murat Mahmutyazıcıoğlu’nu konuk ediyor. “Dijital ve Tiyatro” başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirilecek.

13 Mayıs Çarşamba günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Çağrı Hün, ses ve nefes teknikleri üzerinde duracak. Doğru nefes alma ve konuşmanın temel özelliklerini anlatırken, ekran karşısındakilerle egzersizler yapılacak.

14 Mayıs Perşembe günü 21:00’de, Canlı Söyleşiler’de, çevirmen ve dramaturg Yıldırım Türker, oyuncu ve yönetmen Engin Alkan ile söyleşecek.

15 Mayıs Cuma günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Süeda Çil ile beden dili atölyesi gerçekleştirilecek.

16 Mayıs Cumartesi günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Murat Garipağaoğlu’yla role hazırlık atölyesi gerçekleştirilecek. Oyunculuk mesleğinde, bir oyuncunun role hazırlanma teknikleri, nelere dikkat etmesi gerektiği, karakter okuma ve değerlendirme gibi belirli çalışmalar bu atölye çerçevesinde katılımcılarla paylaşılacak.

16 Mayıs Cumartesi günü 21:00’de, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen moderatörlüğünde Yazarlık Atölyesi’nin ilk konuğu yazar Özen Yula olacak. Özen Yula’nın bir sanatçı olarak duyarlıkları, onu yazmaya teşvik eden olaylar, duygular ve yazarlık serüveni konuşulacak.

YEDİ KOCALI HÜRMÜZ

17 Mayıs Pazar günü 15:00’te Yedi Kocalı Hürmüz isimli oyunu seyirciyle buluşacak. Sadık Şendil`in 1967 yılında yazdığı, İBB Şehir Tiyatroları’nda 2005 yılında sahnelenen oyun, kadın-erkek ilişkilerine aşk ve para ekseninde komik unsurları da ön plana çıkararak bakıyor. Oyun, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaçlarını beş kocaya paylaştıran Hürmüz`ün yaşantısını sahneye taşıyor.

İstanbul Taşkasap`ta yaşayan Hürmüz, değişik mesleklerden altı kişiyle hiçbir yasal yanı olmadan evlenmiştir. Her kocasını haftanın bir günü ağırlamakta, gönüllerini hoş etmekte, onlardan hediyeler almakta ve ekonomik sorunlarını çözmektedir. Ancak onun gönlü berber eşinin dükkânında gördüğü doktordadır.

Bir hastalık uyduran Hürmüz doktoru evine getirtir. Doktor da ona aşık olur... Bu andan sonra doktor ve Hürmüz, kendilerini karmaşık olduğu kadar, gülünç gelişmeler karşısında bulurlar. Sonunda buluşan iki sevgili, tüm engelleri aşıp evlilik yolunda adım atarlar.

Sadık Şendil’in geleneksel seyirlik oyun dünyasını sahneye taşıdığı çalışması, müzikli oyunlarımız arasında önemli bir yer tutar. Birçok özel ve kamu tiyatrosunca sahneye konan Yedi Kocalı Hürmüz, eğlenceyi öne çıkartan, geleneksel olanla batılı olanı buluşturan yanıyla da tiyatromuzda özgün bir örnektir.

Kemal Kocatürk’ün yönettiği oyunda Oya Başar, Nilgün Kasapbaşoğlu, Atacan Arseven, Rauf Altıntak, Mustafa Arslan, Ali Karagöz, İskender Bağcılar, Selçuk Soğukçay, Nejat Birecik, Murat Bavli, Perihan Savaş, Vildan Gürelman, Derya Kurtuluş, Tanju Tuncel, Tuğrul Arsever, Oğuzboy Vedat Şahin, Yalçın Avşar, Çağlar Yiğitoğulları, Öner Erkan, Kubilay Penbeklioğlu, Murat Bavli, Yasemin Gezgin, Banu Aydın, Reyhan Karasu, Deniz Dikmen, Demet Coşkun, Özge Tarhan, Volkan Kandemir, Kaan Yoldaş, Volkan Ayhan, Serkan Bacak, Murat Üzen, Murat Güreç rol alıyor.