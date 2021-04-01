Şehir Tiyatroları yasta | Handan Uran Ertuğrul vefat etti



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurucusu opera sanatçısı, oyuncu, Şehir Tiyatroları’nın kurucusu Muhsin Ertuğrul’un değerli Handan Uran Ertuğrul, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Handan Uran Ertuğrul’un cenaze töreni, 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 10.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek. Sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda saat 12.00’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HANDAN URAN ERTUĞRUL

Handan Uran Ertuğrul, 1927 yılının 4 Şubat’ında İstanbul’da doğdu. 1939’da Ankara’da Radyo Çocuk Kulübü’nde canlı yayın olarak oynadığı çocuk rolleri sayesinde, kulübün doğal azası oldu. 1943 yılındaki sınavda Opera Şan Bölümünü kazandı. Okuldaki çalışmaları ve hocası Carl Ebert’in de yönlendirilmesi ile aynı zamanda tiyatrodaki çalışmalarını da sürdürdü. 7 yıllık öğrenimini 6 yılda tamamlayarak, opera sanatçısı olarak çalışmaya başladı. 1992 yılının 4 Şubat’ında 65 yaşını doldurarak emekli oldu. Operada Figaro’nun Düğünü, La Boheme, Cosıfan Tulle ve Yarasa gibi pek çok oyunda yer aldı.

Oyunları:

1946 Faust; 1948 Kadınlar Arasında, Paydos, Figaro’nun Düğünü; 1949: Paydos, Bir Komiser Geldi; 1950: Yarasa; 1951: Miras, Eski Şarkı, Pembe Evin Kaderi, Öteye Doğru; 1952: Alın Yazısı, Elektra, Köşe Başı, Gölgeler; 1953: Bir Piyes Yazalım, Çığ, Fatih, Derin Mavi Deniz, Güzel Helena, Ramak Kaldı, Ölü Kraliçe, Batak, Cosi Fan Cutte; 1954: Avanak, Tarıdağ ziyafeti; 1955: Şatoya Davet, Tilki; 1956: Bu Gece Başka Gece, Genç Osman, Korku, Nora; 1957: Üçüncü Selim, Kıraliçe Ve Asiler, Aşk Acısı; 1958: İki Efendi’nin Uşağı, Rehin Sandığı, Oturma Odası; 1959: Ekmek Parası; 1960: Caligula, Ayrı Masalar; 1962: Foto-Finiş, Cengizhan’ın Bisikleti; 1963: Rose Bend; 1964: Hizmetçiler, 1965: Kördüğüm.