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"Selma Gürbüz | Dünya Diye Bir Yer" sergisini sanal turla keşfedin

İstanbul Modern’deki sergisi devam ederken aramızdan ayrılan Selma Gürbüz’ün 35 yıllık sanatsal üretimine tematik duraklar çerçevesinden bakan "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer"in sanal turu izleyiciyle buluşuyor

08 Ağustos 2021 Pazar 12:38
"Selma Gürbüz | Dünya Diye Bir Yer" sergisini sanal turla keşfedin

"Selma Gürbüz | Dünya Diye Bir Yer" sergisini sanal turla keşfedin

İstanbul Modern dijital platformlarda sürekli güncellediği içeriklerine bir yenisini daha ekledi. İstanbul Modern’deki sergisi devam ederken aramızdan ayrılan Selma Gürbüz’ün 35 yıllık sanatsal üretimine tematik duraklar çerçevesinden bakan "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer"in sanal turu izleyiciyle buluşuyor

Sanal turda sanatçının resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu 100’den fazla çalışması yer alıyor. Sanatçının içinde yaşadığımız dünyadan beslenen, kendine özgü imge dağarcığıyla yarattığı gizemli ve renkli dünyasından bir kesit sunduğu sergimize sanal ortamda ulaşabilirsiniz.

İstanbul Modern’in sanatçının zamandan ve mekândan bağımsız; masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle işlenmiş çalışmalarını Türkiye’de bir müze çatısı altında ilk kez izleyiciyle buluşturduğu sergi, sanatçının otuz beş yıllık sanat pratiğini ve kendine özgü imge âlemini görünür kılıyor.

İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy ve Asistan Küratör Nilay Dursun tarafından hazırlanan "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" adlı sergide sanatçının resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu yüzden fazla yapıtı yer alıyor.

Selma Gürbüz kimdir

1960 yılında İstanbul’da doğan Selma Gürbüz, sanat eğitimine 1980 yılında İngiltere’deki Exeter College of Art Design’da başladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Paris, Roma, Buenos Aires ve Barselona başta olmak üzere, Japonya’nın farklı şehirlerinde de birçok sergiye katılan Gürbüz’ün yapıtları, Londra’daki The British Museum, Paris’teki Galerie Maeght Koleksiyonu, İstanbul Modern, Ankara Resim Heykel Müzesi gibi farklı koleksiyonlarda bulunuyor. Selma Gürbüz 23 Nisan 2021’de vefat etti.

Sanal tur linki:

https://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/selma-gurbuz-dunya-diye-bir-yer-sanal-tur_2905.html

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