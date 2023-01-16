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Şen Makas Türkiye Turnesi'ne çıkıyor

1979 yılından itibaren Boston'da aralıksız olarak sahnelenerek dünya rekoru kıran komedi oyunu Şen Makas, Tiyatrokare'nin başırılı ekibi tarafından Türkiye turnesine çıkıyor

16 Ocak 2023 Pazartesi 16:10
Şen Makas Türkiye Turnesi'ne çıkıyor

Şen Makas Türkiye Turnesi'ne çıkıyor


2023'de 31.Yılını kutlayan ve kurulduğu günden bu yana, İstanbul'un yanı sıra Türkiye’nin farklı kentlerinde perde açmayı ilke edinen Tiyatrokare, repertuarındaki “ŞEN MAKAS” adlı oyunu Türkiye'nin bir çok şehrinde tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor.

Amerikan Tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabına geçen interaktif komedi oyunu “ŞEN MAKAS", sahnelendiği ilk günden bu yana gişe rekorları kırıyor. Amerikan Tiyatro Tarihi’nin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başaran "ŞEN MAKAS”, Boston’da 1979 yılından bu yana aralıksız seyirciyle buluşuyor.

'Charlie Chaplin Komedi Ödülü’ sahibi olan oyunda, seyirciler de oyuna dahil oluyor ve bir kuaför salonundaki katili, oyunculara sorular yönelterek belirliyor. Oyunun finali her defasında seyircinin isteğine göre değişiyor. Seyirci bazen oynuyor, bazen sorgu yaparak, bazen oy vererek katılıyor ama hep katıla katıla gülüyor.

Bu interaktif komedide Melek Baykal, şen bir dul kadını oynuyor. Seyirci Melek Baykal’ın yanı sıra, Fatih Gülnar, Müge Kement, Cem Güler’i sorgulayarak suçluyu bulmaya çalışıyor. Ünlü sunucu Jess Molho’dan da yardım alarak çözülen cinayetin komiseri ise Özgür Yetkinoğlu.

Paul Portner’in yazdığı, Nedim Saban’ın yönettiği komedinin Dekor tasarımını Anıl Ateş Işık, Kostüm  tasarımını Günnur Çaras, Işık tasarımını Mustafa Bal, Müzik Çağatay Kerhibar ve Bülent Güven’e ait.

Cep telefonlarının açık kaldığı ‘Şen Makas’ oyununun finalinde internet üzerinden oylama yapılarak ve seyircinin verdiği karara göre oyunun finali oynanıyor.

ŞEN MAKAS oyunu;

16 Ocak Mersin,

17 Ocak İskenderun,

18 Ocak Hatay,

19 Ocak Adana,

20 Ocak Ankara, Yenimahalle,

21 Ocak Bolu,

22 Ocak Trump,

26 Ocak Denizli,

27 Ocak Marmaris,

28 Ocak Fethiye,

29 Ocak Antalya,

30 Ocak Isparta,

2 Şubat Bursa Baob Kültür Merkezi,

3 Şubat Balıkesir,

4 Şubat İzmir Bostanlı,

5 Şubat İzmir AKM,

6 Şubat İzmir Narlıdere,

8 Şubat Çanakkale İÇDAŞ Kongre Merkezi,

9 Şubat Edirne,

19 Şubat Trump Kültür Merkezi,

25 Şubat Beylikdüzü'nde seyirci karşısında olacak.

Yıllardır oynanan oyunları tüm Türkiye’de sahnelemenin yanısıra, Nedim Saban'ın aynı adla tiyatroya uyarladığı ve yöneteceği Ayşe Kulin'in "Veda" adlı romanın çalışmalarına başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılında Armağan olarak hazırlanan "Veda" Nisan 2023'de... 

Anahtar Kelimeler:
Şen MakasTiyatroTiyatrokare
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