Sepya'dan yeni tekli | Ne karanlık ne aydınlık

Yalnızlık ve yeni birlikteliklerden doğan korku ve haz duygularını işledikleri “Ne Karanlık Ne Aydınlık” teklisinin sözleri Huner Alemdar, bestesi ise Sepya imzası taşıyor. Huner Alemdar, Ozan Kınasakal, Burak Erensoy, Mert Kobaş ve Filip Tokgöz’den oluşan Sepya, Türkçe indie rock müziğinin yeni nefesi olarak isminden söz ettirecek.

Can Özen’in yönetmenliğini üstlendiği klibin yapımı İbrahim Yılmaz’a ait. Sıcak ve soğuk tonların bir arada işlendiği klibin görüntüleri de “Ne Karanlık Ne Aydınlık” temasından yola çıkarak yaşamdaki belirsizlik ve zıtlıklar işleniyor.

Sepya Hakkında

2016'da Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulan Sepya, bu tarihten beri aktif olarak müzik üretmeye devam etmektedir. 2018'de "Senin Gibi", 2019'da da "Kadıköy Rıhtımı" ile dinleyicileriyle buluşmuştur. Şarkılarının söz ve müzikleri kendilerine ait olan grup vokalde Huner Alemdar, gitar ve synthlerde Ozan Kınasakal, tuşlularda Burak Erensoy, bas gitarda Mert Kobaş ve davulda Filip Tokgöz'den oluşmaktadır. 2019'un sonlarında Epic İstanbul ile tanışan Sepya, 2020'de yayınlayacakları daha fazla elektronik öğe içeren şarkılarıyla modern şehir müziğini dinleyicileriyle buluşturmayı hedefliyor.

Sepya’nın yeni teklisi “Ne Karanlık Ne Aydınlık” teklisi şimdi tüm dijital platformlarda!