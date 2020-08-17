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Serap Çiftçi’den ‘Müzik Zevki’ | Kayıp Hece

Dijital platformlardan yayınladığı ‘Kayıp Hece' isimli şarkısının video klibiyle beğeni toplayan Serap Çiftçi şimdi de hazırladığı müzik programı ile gündemi belirlemeye hazırlanıyor.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 07:49
Serap Çiftçi’den ‘Müzik Zevki’ | Kayıp Hece

Serap Çiftçi’den ‘Müzik Zevki’ | Kayıp Hece

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan “’Kayıp Hece’ adlı şarkısı ve klibiyle büyük beğeni toplayan sanatçı Serap Çiftçi aldığı program teklifi üzerine ekranların karşısına geçmeye hazırlanıyor. ‘Müzik Zevki’ adıyla yayınlanması planlanan programda müziğe ve sanata dair önemli konuları işleyeceğini belirten Çiftçi “Müzik öyle bir dünya ki, zevkine ulaşmak sadece müzisyenlerin lüksü olmamalı. İyi bir dinleyici kitlesi ancak iyi müzikle sağlanır” dedi.

‘Kayıp Hece’den sonra müzik programı

Dijital platformlardan yayınladığı ‘Kayıp Hece' isimli şarkısının video klibiyle beğeni toplayan Serap Çiftçi şimdi de hazırladığı müzik programı ile gündemi belirlemeye hazırlanıyor. Oksimoron TV için hazırlanan programın sunuculuğunu üstlenecek olan sanatçı program çekimlerine İstanbul Ümraniye’deki stüdyolarda başladı.

Beğenilen şarkının klibi yayında

Uzun yıllar birçok müzikal ve operada başrol oynayan ve konserler veren Serap Çiftçi’nin “Kayıp Hece” adlı şarkısı DMC etiketiyle yayınlandı. Sanatçı ”Dünya Çingene Şarkıları” “Türkülerimle Türkiye” ve “Yunus Emre Aşka Yolculuk” proje konseptlerini sahnelemesi ile tanınıyor.

Dünyanın birçok yerinde konserler verdi

Dünyanın birçok ülkesinde konserler vermiş olan Çiftçi, şarkısının dinleyicisi ile buluşması üzerine şunları söyledi: “Devlet Opera ve Balesi sanatçısıyım. Şarkıyı ilk duyduğumda bu şarkıya söz yazıp söylemek istedim, bu şarkıyla beraber kendi söz ve bestelerimi artık dinleyicilerle paylaşmak istediğime karar verdim. Bundan sonra kendi söz ve müziklerimi dinleyicilerle buluşturmayı düşünüyorum.”

Çiftçi: "Geleneksel olmadan evrensel olunmaz"

New York, Washington, Viyana, Ekvador, Venezuela, Ürdün, Moğolistan, Afrika ülkeleri; Uganda, Namibia, Zambiya, Botswana ve Moskova’da çok büyük etki uyandıran konserler veren Çiftçi başarısının sırrı ile ilgili ise "Konserlerimde dünya repertuarının yanı sıra Türk müziği eserlerini batı müziği düzenlemeleri ile seslendirdim. Türküm ve bu topraklarda doğdum. Geleneksel olmadan evrensel olunmaz inancını taşıyorum." dedi.

Kayıp Hece'de usta müzisyenler

İlk şarkısı Kayıp Hece'nin usta müzisyenlerin katkısı ile hazırlandığını belirten sanatçı "şarkımda en iyi müzisyenlerle çalıştım. Düzenleme, mix ve akerdeon'da Cihan Sezer'e, masteringde Barış Büyük'e, akustik gitarda Paul Dwyer'a, perküsyonda Mehmet Akatay'a, buzukide Orhan Osman'a ve ismini sayamayacağım kadar çok insana emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Kayıp Hece Klip YouTube linki: https://www.youtube.com/watch?v=9VbtXTRFwcU

Anahtar Kelimeler:
Serap Çiftçi
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