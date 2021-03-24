Serbest Kategori Fotoğraf Yarışması 2021 | Sony düzenlemişti

Serbest Kategori Fotoğraf Yarışması 2021
Dünya Fotoğraf Organizasyonu ve Sony Türkiye, 2020 yılının en iyi tekil fotoğraflarının değerlendirildiği 2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Serbest Dalda Yarışma bölümünde bu yılın kategori birincilerini ve kısa listeye kalanları kamuoyuyla paylaştı.
2021 yarışmasında 10 kategori birincisinin de aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde fotoğrafçı kısa listeye kaldı. Kategori birincilerinden her birine, vizyonlarını geliştirmeleri amacıyla Sony’nin en yeni dijital görüntüleme ekipmanı takdim edilecek ve kategori birincileri Yılın Prestijli Serbest Fotoğrafçısı unvanı ve 5 bin dolarlık ödül için yarışmaya devem edecekler.
Serbest dalda yarışmanın galibi, 15 Nisan’da açıklanacak. Kazanan ve kısa listeye kalan eserler ise, 15 Nisan’dan itibaren Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun web sitesinde sanal sergi formatında görülebilecek.
Elif Öztürk (Türkiye)
2021 yarışmasında 10 kategori birincisinin de aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde fotoğrafçı kısa listeye kaldı. Kategori birincilerinden her birine, vizyonlarını geliştirmeleri amacıyla Sony’nin en yeni dijital görüntüleme ekipmanı takdim edilecek ve kategori birincileri Yılın Prestijli Serbest Fotoğrafçısı unvanı ve 5 bin dolarlık ödül için yarışmaya devem edecekler.
Martino La Casto İtalya
Serbest dalda yarışmanın galibi, 15 Nisan’da açıklanacak. Kazanan ve kısa listeye kalan eserler ise, 15 Nisan’dan itibaren Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun web sitesinde sanal sergi formatında görülebilecek.
Serkan Çolak Türkiye
10 kategorinin birincileri şöyle:
MİMARİ
Düsseldorf’taki Hyatt otelinde, açık mavi gökyüzü manzarasının yansıdığı bir pencereye doğru yükselen merdivenleri görüntülediği The Blue Window adlı çalışmasıyla Klaus Lenzen (Almanya). Bu çalışmada; boşlukta yüzer gibi görünen merdivenler ve pencere, tasarımı ön plana çıkaran ve aynı zamanda fotoğrafa bir sürrealizm unsuru ekleyen karanlık gölgelerle çerçevelenmiş.
YARATICILIK
Viktorya dönemine ait kıyafetler içerisinde, elinde geleneksel Shona mutfak aletleri tutan genç bir siyahî kadının portresi African Victorian adlı çalışmasıyla Tamary Kudita (Zimbabwe). Fotoğraf, siyahî kadın vücudunun basmakalıp betimlenişini sorguluyor ve çok yönlü bir Afrikalı kimliğinin temsil edildiği alternatif bir görsel dil öneriyor.
MANZARA
Alacakaranlık bir akşam göğünde, merkezinde tek başına bir ağaç olan çiçekli bir lavanta tarlasına yıldırımın çarptığı anı yakalayan dramatik fotoğrafı Electric Storm ile Juan López Ruiz (İspanya). Fotoğraf, İspanya’nın Guadalajara şehrinde çekilmiş.
YAŞAM TARZI
İspanya’nın Alicante şehrindeki plajda sabah yürüyüşü yapan iki kadının yumuşak netleme ile çekilmiş fotoğrafı Dias de playa ile Mariano Belmar Torrecilla (Spain).
HAREKET
Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde bir kadının Lokrum adasında bir falezden denize atladığı ve arkadaşlarının onu izlediği anı kaydeden siyah & beyaz fotoğrafı Girl Power ile Marijo Maduna (Hırvatistan).
DOĞAL DÜNYA & VAHŞİ YAŞAM
Bir yabani tavşanın dili dışarıda araziye bakarken çekilmiş eğlenceli fotoğrafı Little Kiss ile Cristo Pihlamäe (Estonya)
NESNE
Boş bir odada bir terzinin mankenini görüntülediği fotoğrafı Memento ile Kata Zih (Macaristan). Zih’e göre, sahnenin durgunluğu bir yalnızlık hissi uyandırıyor ve karantina anılarını canlandırıyor.
PORTRE
Bir masada otururken derin düşüncelere dalmış boşluğa bakan küçük bir çocuğun görüldüğü Son adlı fotoğrafıyla Lyudmila Sabanina (Rusya Federasyonu). Fotoğraf, çocukluğun, sakinlik ve düşünme odaklı bir başka boyutunu ortaya koyuyor.
SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI
Ankara Belediyesi Sağlık İşleri birimine bağlı bir çalışanın koruyucu giysilerle dezenfektan sıkarak metro platformunda yürüyüşünü belgeleyen sinematik fotoğrafı Disinfection ile F. Dilek Uyar (Türkiye).
SEYAHAT
Ba Ria - Vung Tau, Vietnam’daki Long Hai balık pazarında yüzlerce balık kurutma tepsisi arasında tek başına bir kadının fotoğrafı Drying Fish ile Khanh Phan (Vietnam). Desene tepeden bakılarak çekilmiş fotoğrafta, balık tepsileri dev bir kumaş parçasını andırıyor ve kadın bu kumaşı dikiyormuş gibi görünüyor.
Bu yılki Serbest yarışma; Arjantin, Buenos Aires, FOLA Direktörü Gastón Deleau tarafından değerlendirildi.
2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin Sebest, Profesyonel, Öğrenci ve Gençlik yarışmalarının genel birincileri 15 Nisan 2021’de Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun dijital ve video platformlarından açıklanacak. Kazananlar ve kısa listeler hakkında daha fazla bilgi için: www.worldlphoto.org
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Kategori Galibi:
Klaus Lenzen, Germany
Kısa Liste:
Farshid Ahmadpour, İran İslam Cumhuriyeti
Abdulla Al-Mushaifri, Umman
Steffen Ebert, Almanya
Simone Hutsch, Almanya
Vytenis Jankūnas, ABD
Klaus Lenzen, Almanya
Kunkun Liu, Çin
Aleksandr Lefler, Rusya Federasyonu
Jordan McChesney, Kanada
Vitaly Medvedev, Rusya Federasyonu
Da Miane, Gürcistan
Jose Pessoa Neto, Portekiz
Holger Ostwald, Almanya
Ashwani Sarda, Hindistan
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YARATICILIK:
Kategori Galibi:
Tamary Kudita, Zimbabwe
Edita Bízová, Çek Cumhuriyeti
Tatenda Chidora, Zimbabwe
Maximilien Diaz, Fransa
Vyacheslav Ivanov, Rusya Federasyonu
Ali Jamshidi, İran İslam Cumhuriyeti
Joosep Kivimäe, Estonya
Angiolo Manetti, İtalya
Jarod Mauws, Belçika
Alireza Movahedi, İran İslam Cumhuriyeti
Hoije Nuuter, Estonya
Nara O'Neil, Avustralya
Jing Shen, Çin
Georgе Shpuntov, Rusya Federasyonu
Kylli Sparre, Estonya
Kategori Galibi
Marijo Maduna, Croatia
Kısa Liste:
Sandi Bertoncelj, Slovenya
Hersley-Ven Casero, Filipinler
Serkan Çolak, Türkiye
Tadiwanashe Murowe, Zimbabve
Mary Nhoileen Maypa, Filipinler
Ruud Peters, Hollanda
Daniel Portch, Birleşik Krallık
Zdeněk Vošický, Çek Cumhuriyeti
Brad Walls, Avustralya
Xianshe Ye, Çin
nesne:
Kategori Galibi:
Kata Zih, Macaristan
Kısa Liste:
Steve Chandler, Birleşik Krallık
Christian Holz, Arjantin
Uwe Langmann, Almanya
Klaus Lenzen, Almanya
Agata Mroczek, Polonya
Paolo Paccagnella, İtalya
Stefan Pankow, Birleşik Krallık
Ann Petruckevitch, Birleşik Krallık
Manuel Schmidt, Almanya
Masumi Shiohara, Japonya
SEYAHAT:
Kategori Galibi:
Khanh Phan, Vietnam
Kısa Liste:
Marios Forsos, Yunanistan
Alexis Guevara, Meksika
Graeme Haunholter, Kanada
Martina Lo Casto, İtalya
Rune Mattsson, Norveç
Hiroki Nose, Japonya
Yukihito Ono, Japonya
Franz Sußbauer, Almanya
F.Dilek Uyar, Türkiye
Min Min Zaw, Myanmar
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MANZARA:
Kategori Galibi:
Juan López Ruiz, Spain
Kısa Liste:
Luca Donegani, İtalya
Kevin Frank, İsviçre
Jinjing Lyu, Çin
Joaquin Marco, İspanya
Andrea Ortiz Diaz, Kolombiya
Mehdi Parsaeian, İran İslam Cumhuriyeti
Lorenzo Poli, İtalya
Scott Portelli, Avustralya
James Rushforth, Birleşik Krallık
Hans Kristian Strand, Norveç
Markus Wiedmann, Almanya
Parker Yost, ABD
DOĞAL DÜNYA VE VAHŞİ YAŞAM:
Kategori Galibi:
Cristo Pihlamäe, Estonia
Kısa Liste:
Hin Man Au, Hong Kong
Amish Chhagan, Zambiya
Yuta Doto, Japonya
Arturo de Frias, İspanya
Tatyana Nemova, Rusya Federasyonu
Alex Pansier, Hollanda
Alexandre Pietra, İsviçre
Mati Puum, Estonya
Inger Rønnenfelt, Danimarka
Koki Shinoda, Japonya
Andrew Suryono, Endonezya
Iakovos Thoedoros, Yunanistan
SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI:
Kategori Galibi:
F.Dilek Uyar, Türkiye
Kısa Liste:
Dina Alfasi, İsrail
Dimpy Bhalotia, Hindistan
David Keith Brown, Amerika Birleşik Devletleri
Gary Cummins, İrlanda
Ramunas Danisevicius, Litvanya
Basu Deb, Hindistan
Tommaso Galli, İtalya
Vytenis Jankūnas, Amerika Birleşik Devletleri
Ares Jonekson, Endonezya
Bartlomiej Jurecki, Polonya
Tomasz Kowalski, Polonya
Francesco Lopazio, İtalya
Zhang Weijian, Çin
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YAŞAM TARZI:
Kategori Galibi:
Mariano Belmar, İspanya
Kısa Liste:
Antonino Barone, İtalya
Isabela Teresa Basilio Neri, Brezilya
Gemma Brunton, Birleşik Krallık
Holger Bücker, Almanya
Stefano Butturini, İtalya
Aimee Glucina, Yeni Zelanda
Michail Karagiannis, Yunanistan
Hamed Rahmati, İran İslam Cumhuriyeti
Alexey Tsiler, Rusya Federasyonu
Brad Walls, Avustralya
PORTRE:
Kategori Galibi:
Lyudmila Sabanina, Rusya Federasyonu
Kısa Liste:
Frederic Aranda, Birleşik Krallık
Shirsendu Banerjee, Hindistan
Paul Benns, Birleşik Krallık
Bella von Einsiedel, Almanya
Reinis Fjodorovs, Letonya
Sabbir Hossen, Bangladeş
Zeng Jinwen, Çin Anakarası
Heun Jung Kim, Güney Kore
Justin Keene, Birleşik Krallık
Kral Mtambisi,, Zimbabve
Rhianna Payne, Birleşik Krallık
Jose Pessoa Neto, Portekiz
Elif Öztürk, Türkiye
Mireia Vilaplana, İspanya
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Manfred Voss, Almanya
Milosz Wilczynski, Polonya
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GÖRSELLER WORLDPHOTO.ORG/PRESS ADRESİNDE MEVCUTTUR
FOTOĞRAF SAHİPLERİ
© Zeng Jinwen, Çin Anakarası, Kısa Liste, Serbest yarışma, Portre, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021
© Yukihito Ono, Japonya, Kısa Liste, Serbest yarışma, Seyahat, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021
© Brad Walls, Avustralya, Kısa Liste, Serbest yarışma, Yaşam Tarzı, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021
© Manuel Schmidt, Almanya, Kısa Liste, Serbest yarışma, Nesne, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021
© Jarod Mauws, Belçika, Kısa Liste, Serbest yarışma, Yaratıcılık, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021
© Alexis Guevara, Meksika, Kısa Liste, Serbest yarışma, Seyahat, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021
© Medvedev Vitaly Viktorovich, Rusya Federasyonu, Kısa Liste, Serbest yarışma, Mimarlık, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021
© Steve Chandler, Birleşik Krallık, Kısa Liste, Serbest yarışma, Nesne, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021
© Mary Nhoileen Maypa, Filipinler, Kısa Liste, Serbest yarışma, Hareket, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021
SONY DÜNYA FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ HAKKINDA
Dünya Fotoğraf Organizasyonu tarafından düzenlenen ve uluslararası saygınlık kazanan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri, küresel çapta yıllık fotoğrafçılık takviminin en önemli etkinliklerinden biridir. Bu yıl 14’üncü kez düzenlenen ve ücretsiz başvurulan Ödüller, fotoğrafçılık alanında küresel bir ses ve günümüz çağdaş fotoğrafçılığına dair çok değerli bir içgörü zemini sağlar. Ödüller hem kendini kanıtlamış hem de yeni yetişen sanatçılara, çalışmalarını görünür kılmak üzere dünya çapında fırsatlar sunar. Fotoğraf Ödülleri ayrıca, Fotoğrafçılığa Üstün Katkı Ödülleri ile alanda çalışan dünyanın en etkili sanatçılarını da onurlandırmayı hedefler. Bu ödülün önceki sahipleri arasında Martin Parr, William Eggleston, Mary Ellen Mark, Candida Hofer ve Nadav Kander yer almaktadır.
SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS COMPETITIONS
2021 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmaları şunlardır:
- Profesyonel yarışma – Fotoğrafçının bir dizi çalışmasının anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır. Yeni eklenen 'Çevre' kategorisi de dahil olmak üzere 10 kategoride değerlendirme yapılır.
- Serbest yarışma - Tekil görsellerin anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır. 10 kategoride değerlendirme yapılır.
- Gençlik yarışması - 12-19 yaş arası fotoğrafçıların aylık temalardaki tekil görsellerinin anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır.
- Öğrenci yarışması - Akademik kurumlara açıktır; ilk etapta "Görünmez Çizgiler" temasına yönelik olarak sunulan bir dizi çalışma değerlendirilir. Kısa listeye kalan fotoğrafçılar daha sonra ikinci bir tema için bir görsel dizisi ile başvuru yapar.
- National Awards - Serbest yarışmaya katılan tüm görseller otomatik olarak Ulusal & Bölgesel Ödüller programı için değerlendirmeye alınır. Bu program, 50’yi aşkın ülkedeki yerel fotoğrafçıların yeteneklerini gözler önüne serer ve tek bir görsel, jüri tarafından anonim olarak değerlendirilir.
DÜNYA FOTOĞRAF ORGANIZASYONU HAKKINDA
Dünya Fotoğraf Organizasyonu, fotoğraf girişimleri için küresel bir platformdur. 180'e yakın ülkede faaliyet gösteren bir organizasyon olarak hedefimiz, gezegendeki en iyi görselleri ve fotoğrafçıları kutlayarak fotoğrafçılık etrafında gelişen iletişim seviyesini yükseltmektir. Hem bireysel fotoğrafçılarla hem de dünyanın dört bir yanındaki sektör lideri ortaklarımızla kalıcı ilişkiler kurmaktan gurur duyuyoruz. Dünya Fotoğraf Organizasyonu, yıl boyunca, dünyanın önde gelen fotoğraf yarışmalarından biri olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri ve fotoğrafçılık dünyasının bir numaralı uluslararası sanat fuarı PHOTOFAIRS gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Daha fazla ayrıntı için: worldphoto.org. Takip için, Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun sosyal medya hesapları: Instagram (@worldphotoorg), Twitter (@WorldPhotoOrg) ve LinkedIn/Facebook (World Photography Organisation). Takip için hashtag'lerimiz: #sonyworldphotographyawards #swpa.
Sony Corporatıon Hakkında:
Sony Corporation, teknoloji altyapısı son derece güçlü bir yaratıcı eğlence şirketidir. Oyun ve ağ hizmetlerinden müziğe, fotoğrafa, elektroniğe, yarı iletkenlere ve finansal hizmetlere kadar geniş bir alanda, Sony’nin hedefi, yaratıcılığın ve teknolojinin gücünü kullanarak dünyayı duygularla doldurmaktır. Daha fazla bilgi için: http://www.sony.net/
SONY IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS INC. (SONY GÖRÜNTÜLEME ÜRÜNLERİ & ÇÖZÜMLERİ) ;
Tamamı Sony Corporation iştirakidir; görüntüleme ürün ve çözümleri alanına odaklanır. Dijital fotoğraf makinasından yayıncılık ve profesyonel kullanım ürünleri odaklı çözümlere ve tıbbi işlemlere kadar geniş bir sorumluluk alanı bulunur.