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Serbest Kategori Fotoğraf Yarışması 2021 | Sony düzenlemişti

Serbest Yarışma 2021 Türkiye’den Kazanan Kategori Birincileri ve Kısa Listeye Kalanlar Belli Oldu. Dünya Fotoğraf Organizasyonu içerisinde yer alan yarışmada dereceye girenlere ödüller veriliyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 17:24
Serbest Kategori Fotoğraf Yarışması 2021 | Sony düzenlemişti

Serbest Kategori Fotoğraf Yarışması 2021

    
Dünya Fotoğraf Organizasyonu ve Sony Türkiye, 2020 yılının en iyi tekil fotoğraflarının değerlendirildiği 2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Serbest Dalda Yarışma bölümünde bu yılın kategori birincilerini ve kısa listeye kalanları kamuoyuyla paylaştı.

2021 yarışmasında 10 kategori birincisinin de aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde fotoğrafçı kısa listeye kaldı. Kategori birincilerinden her birine, vizyonlarını geliştirmeleri amacıyla Sony’nin en yeni dijital görüntüleme ekipmanı takdim edilecek ve kategori birincileri Yılın Prestijli Serbest Fotoğrafçısı unvanı ve 5 bin dolarlık ödül için yarışmaya devem edecekler.

Serbest dalda yarışmanın galibi, 15 Nisan’da açıklanacak. Kazanan ve kısa listeye kalan eserler ise, 15 Nisan’dan itibaren Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun web sitesinde sanal sergi formatında görülebilecek. 

Elif Öztürk (Türkiye)

2021 yarışmasında 10 kategori birincisinin de aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde fotoğrafçı kısa listeye kaldı. Kategori birincilerinden her birine, vizyonlarını geliştirmeleri amacıyla Sony’nin en yeni dijital görüntüleme ekipmanı takdim edilecek ve kategori birincileri Yılın Prestijli Serbest Fotoğrafçısı unvanı ve 5 bin dolarlık ödül için yarışmaya devem edecekler.

Martino La Casto İtalya

Serbest dalda yarışmanın galibi, 15 Nisan’da açıklanacak. Kazanan ve kısa listeye kalan eserler ise, 15 Nisan’dan itibaren Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun web sitesinde sanal sergi formatında görülebilecek. 

Serkan Çolak Türkiye

10 kategorinin birincileri şöyle:
 

MİMARİ

Düsseldorf’taki Hyatt otelinde, açık mavi gökyüzü manzarasının yansıdığı bir pencereye doğru yükselen merdivenleri görüntülediği The Blue Window adlı çalışmasıyla Klaus Lenzen (Almanya). Bu çalışmada; boşlukta yüzer gibi görünen merdivenler ve pencere, tasarımı ön plana çıkaran ve aynı zamanda fotoğrafa bir sürrealizm unsuru ekleyen karanlık gölgelerle çerçevelenmiş. 


YARATICILIK

Viktorya dönemine ait kıyafetler içerisinde, elinde geleneksel Shona mutfak aletleri tutan genç bir siyahî kadının portresi African Victorian adlı çalışmasıyla Tamary Kudita (Zimbabwe). Fotoğraf, siyahî kadın vücudunun basmakalıp betimlenişini sorguluyor ve çok yönlü bir Afrikalı kimliğinin temsil edildiği alternatif bir görsel dil öneriyor. 


MANZARA 

Alacakaranlık bir akşam göğünde, merkezinde tek başına bir ağaç olan çiçekli bir lavanta tarlasına yıldırımın çarptığı anı yakalayan dramatik fotoğrafı Electric Storm ile Juan López Ruiz (İspanya). Fotoğraf, İspanya’nın Guadalajara şehrinde çekilmiş. 

YAŞAM TARZI       

İspanya’nın Alicante şehrindeki plajda sabah yürüyüşü yapan iki kadının yumuşak netleme ile çekilmiş fotoğrafı Dias de playa  ile Mariano Belmar Torrecilla (Spain). 


HAREKET

Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde bir kadının Lokrum adasında bir falezden denize atladığı ve arkadaşlarının onu izlediği anı kaydeden siyah & beyaz fotoğrafı Girl Power ile Marijo Maduna (Hırvatistan). 

DOĞAL DÜNYA & VAHŞİ YAŞAM 

Bir yabani tavşanın dili dışarıda araziye bakarken çekilmiş eğlenceli fotoğrafı Little Kiss ile Cristo Pihlamäe (Estonya) 

NESNE

Boş bir odada bir terzinin mankenini görüntülediği fotoğrafı Memento ile Kata Zih (Macaristan). Zih’e göre, sahnenin durgunluğu bir yalnızlık hissi uyandırıyor ve karantina anılarını canlandırıyor. 

PORTRE

Bir masada otururken derin düşüncelere dalmış boşluğa bakan küçük bir çocuğun görüldüğü Son adlı fotoğrafıyla Lyudmila Sabanina (Rusya Federasyonu). Fotoğraf, çocukluğun, sakinlik ve düşünme odaklı bir başka boyutunu ortaya koyuyor. 

SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI 

Ankara Belediyesi Sağlık İşleri birimine bağlı bir çalışanın koruyucu giysilerle dezenfektan sıkarak metro platformunda yürüyüşünü belgeleyen sinematik fotoğrafı Disinfection ile F. Dilek Uyar (Türkiye). 

SEYAHAT

Ba Ria - Vung Tau, Vietnam’daki Long Hai balık pazarında yüzlerce balık kurutma tepsisi arasında tek başına bir kadının fotoğrafı Drying Fish ile Khanh Phan (Vietnam). Desene tepeden bakılarak çekilmiş fotoğrafta, balık tepsileri dev bir kumaş parçasını andırıyor ve kadın bu kumaşı dikiyormuş gibi görünüyor. 


Bu yılki Serbest yarışma; Arjantin, Buenos Aires, FOLA Direktörü Gastón Deleau tarafından değerlendirildi.

2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin Sebest, Profesyonel, Öğrenci ve Gençlik yarışmalarının genel birincileri 15 Nisan 2021’de Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun dijital ve video platformlarından açıklanacak. Kazananlar ve kısa listeler hakkında daha fazla bilgi için: www.worldlphoto.org

SERBEST YARIŞMA 2021 KATEGORİ BİRİNCİLERİ VE KISA LİSTE
 MİMARİ: 

Kategori Galibi: 

Klaus Lenzen, Germany                            

Kısa Liste:

Farshid Ahmadpour, İran İslam Cumhuriyeti

Abdulla Al-Mushaifri, Umman

Steffen Ebert, Almanya             

Simone Hutsch, Almanya

Vytenis Jankūnas, ABD

Klaus Lenzen, Almanya             

Kunkun Liu, Çin

Aleksandr Lefler, Rusya Federasyonu 

Jordan McChesney, Kanada

Vitaly Medvedev, Rusya Federasyonu 

Da Miane, Gürcistan

Jose Pessoa Neto, Portekiz

Holger Ostwald, Almanya

Ashwani Sarda, Hindistan

YARATICILIK: 

Kategori Galibi: 

Tamary Kudita, Zimbabwe


 Kısa Liste:

Edita Bízová, Çek Cumhuriyeti 

Tatenda Chidora, Zimbabwe 

Maximilien Diaz, Fransa

Vyacheslav Ivanov, Rusya Federasyonu 

Ali Jamshidi, İran İslam Cumhuriyeti

Joosep Kivimäe, Estonya

Angiolo Manetti, İtalya

Jarod Mauws, Belçika

Alireza Movahedi, İran İslam Cumhuriyeti 

Hoije Nuuter, Estonya

Nara O'Neil, Avustralya

Jing Shen, Çin

Georgе Shpuntov, Rusya Federasyonu 

Kylli Sparre, Estonya


 HAREKET: 

Kategori Galibi

Marijo Maduna, Croatia

Kısa Liste:

Sandi Bertoncelj, Slovenya

Hersley-Ven Casero, Filipinler

Serkan Çolak, Türkiye

Tadiwanashe Murowe, Zimbabve

Mary Nhoileen Maypa, Filipinler

Ruud Peters, Hollanda

Daniel Portch, Birleşik Krallık

Zdeněk Vošický, Çek Cumhuriyeti

Brad Walls, Avustralya

Xianshe Ye, Çin 

nesne: 

Kategori Galibi: 

Kata Zih, Macaristan

Kısa Liste:

Steve Chandler, Birleşik Krallık

Christian Holz, Arjantin

Uwe Langmann, Almanya

Klaus Lenzen, Almanya

Agata Mroczek, Polonya

Paolo Paccagnella, İtalya

Stefan Pankow, Birleşik Krallık

Ann Petruckevitch, Birleşik Krallık

Manuel Schmidt, Almanya

Masumi Shiohara, Japonya

SEYAHAT: 

Kategori Galibi:

Khanh Phan, Vietnam

Kısa Liste:

Marios Forsos, Yunanistan

Alexis Guevara, Meksika

Graeme Haunholter, Kanada

Martina Lo Casto, İtalya

Rune Mattsson, Norveç

Hiroki Nose, Japonya

Yukihito Ono, Japonya

Franz Sußbauer, Almanya

F.Dilek Uyar, Türkiye

Min Min Zaw, Myanmar

MANZARA: 

Kategori Galibi: 

Juan López Ruiz, Spain

Kısa Liste:

Luca Donegani, İtalya

Kevin Frank, İsviçre

Jinjing Lyu, Çin

Joaquin Marco, İspanya 

Andrea Ortiz Diaz, Kolombiya

Mehdi Parsaeian, İran İslam Cumhuriyeti 

Lorenzo Poli, İtalya

Scott Portelli, Avustralya

James Rushforth, Birleşik Krallık 

Hans Kristian Strand, Norveç

Markus Wiedmann, Almanya

Parker Yost, ABD


 

DOĞAL DÜNYA VE VAHŞİ YAŞAM: 

Kategori Galibi: 

Cristo Pihlamäe, Estonia

Kısa Liste:

Hin Man Au, Hong Kong

Amish Chhagan, Zambiya

Yuta Doto, Japonya

Arturo de Frias, İspanya

Tatyana Nemova, Rusya Federasyonu

Alex Pansier, Hollanda

Alexandre Pietra, İsviçre

Mati Puum, Estonya

Inger Rønnenfelt, Danimarka

Koki Shinoda, Japonya

Andrew Suryono, Endonezya

Iakovos Thoedoros, Yunanistan

SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI: 

Kategori Galibi: 

F.Dilek Uyar, Türkiye

Kısa Liste:

Dina Alfasi, İsrail

Dimpy Bhalotia, Hindistan

David Keith Brown, Amerika Birleşik Devletleri

Gary Cummins, İrlanda

Ramunas Danisevicius, Litvanya

Basu Deb, Hindistan

Tommaso Galli, İtalya

Vytenis Jankūnas, Amerika Birleşik Devletleri

Ares Jonekson, Endonezya

Bartlomiej Jurecki, Polonya

Tomasz Kowalski, Polonya

Francesco Lopazio, İtalya

Zhang Weijian, Çin
Soemyint Winn, Myanmar

YAŞAM TARZI: 

Kategori Galibi:

Mariano Belmar, İspanya

Kısa Liste: 

Antonino Barone, İtalya

Isabela Teresa Basilio Neri, Brezilya

Gemma Brunton, Birleşik Krallık

Holger Bücker, Almanya

Stefano Butturini, İtalya

Aimee Glucina, Yeni Zelanda

Michail Karagiannis, Yunanistan 

Hamed Rahmati, İran İslam Cumhuriyeti

Alexey Tsiler, Rusya Federasyonu

Brad Walls, Avustralya


 

PORTRE:

Kategori Galibi:

Lyudmila Sabanina, Rusya Federasyonu     

Kısa Liste:

Frederic Aranda, Birleşik Krallık

Shirsendu Banerjee, Hindistan

Paul Benns, Birleşik Krallık

Bella von Einsiedel, Almanya

Reinis Fjodorovs, Letonya

Sabbir Hossen, Bangladeş

Zeng Jinwen, Çin Anakarası

Heun Jung Kim, Güney Kore

Justin Keene, Birleşik Krallık

Kral Mtambisi,, Zimbabve 

Rhianna Payne, Birleşik Krallık

Jose Pessoa Neto, Portekiz

Elif Öztürk, Türkiye

Mireia Vilaplana, İspanya

Manfred Voss, Almanya

Milosz Wilczynski, Polonya

GÖRSELLER WORLDPHOTO.ORG/PRESS ADRESİNDE MEVCUTTUR

FOTOĞRAF SAHİPLERİ

© Zeng Jinwen, Çin Anakarası, Kısa Liste, Serbest yarışma, Portre, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Yukihito Ono, Japonya, Kısa Liste, Serbest yarışma, Seyahat, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Brad Walls, Avustralya, Kısa Liste, Serbest yarışma, Yaşam Tarzı, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Manuel Schmidt, Almanya, Kısa Liste, Serbest yarışma, Nesne, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Jarod Mauws, Belçika, Kısa Liste, Serbest yarışma, Yaratıcılık, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Alexis Guevara, Meksika, Kısa Liste, Serbest yarışma, Seyahat, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Medvedev Vitaly Viktorovich, Rusya Federasyonu, Kısa Liste, Serbest yarışma, Mimarlık, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Steve Chandler, Birleşik Krallık, Kısa Liste, Serbest yarışma, Nesne, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Mary Nhoileen Maypa, Filipinler, Kısa Liste, Serbest yarışma, Hareket, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

SONY DÜNYA FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ HAKKINDA 

Dünya Fotoğraf Organizasyonu tarafından düzenlenen ve uluslararası saygınlık kazanan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri, küresel çapta yıllık fotoğrafçılık takviminin en önemli etkinliklerinden biridir. Bu yıl 14’üncü kez düzenlenen ve ücretsiz başvurulan Ödüller, fotoğrafçılık alanında küresel bir ses ve günümüz çağdaş fotoğrafçılığına dair çok değerli bir içgörü zemini sağlar. Ödüller hem kendini kanıtlamış hem de yeni yetişen sanatçılara, çalışmalarını görünür kılmak üzere dünya çapında fırsatlar sunar. Fotoğraf Ödülleri ayrıca, Fotoğrafçılığa Üstün Katkı Ödülleri ile alanda çalışan dünyanın en etkili sanatçılarını da onurlandırmayı hedefler. Bu ödülün önceki sahipleri arasında Martin Parr, William Eggleston, Mary Ellen Mark, Candida Hofer ve Nadav Kander yer almaktadır. 

 

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS COMPETITIONS

2021 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmaları şunlardır:

  • Profesyonel yarışma – Fotoğrafçının bir dizi çalışmasının anonim olarak değerlendirildiği yarışmadırYeni eklenen 'Çevre' kategorisi de dahil olmak üzere 10 kategoride değerlendirme yapılır. 
  • Serbest yarışma - Tekil görsellerin anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır. 10 kategoride değerlendirme yapılır.
  • Gençlik yarışması - 12-19 yaş arası fotoğrafçıların aylık temalardaki tekil görsellerinin anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır.
  • Öğrenci yarışması - Akademik kurumlara açıktır; ilk etapta "Görünmez Çizgiler" temasına yönelik olarak sunulan bir dizi çalışma değerlendirilir. Kısa listeye kalan fotoğrafçılar daha sonra ikinci bir tema için bir görsel dizisi ile başvuru yapar.

  • National Awards -  Serbest yarışmaya katılan tüm görseller otomatik olarak Ulusal & Bölgesel Ödüller programı için değerlendirmeye alınır. Bu program, 50’yi aşkın ülkedeki yerel fotoğrafçıların yeteneklerini gözler önüne serer ve tek bir görsel, jüri tarafından anonim olarak değerlendirilir. 

 

DÜNYA FOTOĞRAF ORGANIZASYONU HAKKINDA 

Dünya Fotoğraf Organizasyonu, fotoğraf girişimleri için küresel bir platformdur. 180'e yakın ülkede faaliyet gösteren bir organizasyon olarak hedefimiz, gezegendeki en iyi görselleri ve fotoğrafçıları kutlayarak fotoğrafçılık etrafında gelişen iletişim seviyesini yükseltmektir. Hem bireysel fotoğrafçılarla hem de dünyanın dört bir yanındaki sektör lideri ortaklarımızla kalıcı ilişkiler kurmaktan gurur duyuyoruz. Dünya Fotoğraf Organizasyonu, yıl boyunca, dünyanın önde gelen fotoğraf yarışmalarından biri olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri ve fotoğrafçılık dünyasının bir numaralı uluslararası sanat fuarı PHOTOFAIRS gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Daha fazla ayrıntı için: worldphoto.org. Takip için, Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun sosyal medya hesapları: Instagram (@worldphotoorg), Twitter (@WorldPhotoOrg) ve LinkedIn/Facebook (World Photography Organisation). Takip için hashtag'lerimiz: #sonyworldphotographyawards #swpa

Sony Corporatıon Hakkında: 

Sony Corporation, teknoloji altyapısı son derece güçlü bir yaratıcı eğlence şirketidir. Oyun ve ağ hizmetlerinden müziğe, fotoğrafa, elektroniğe, yarı iletkenlere ve finansal hizmetlere kadar geniş bir alanda, Sony’nin hedefi, yaratıcılığın ve teknolojinin gücünü kullanarak dünyayı duygularla doldurmaktır. Daha fazla bilgi için: http://www.sony.net/ 

 

SONY IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS INC. (SONY GÖRÜNTÜLEME ÜRÜNLERİ & ÇÖZÜMLERİ) ;

Tamamı Sony Corporation iştirakidir; görüntüleme ürün ve çözümleri alanına odaklanır.  Dijital fotoğraf makinasından yayıncılık ve profesyonel kullanım ürünleri odaklı çözümlere ve tıbbi işlemlere kadar geniş bir sorumluluk alanı bulunur. 

Son Güncelleme: 24.03.2021 18:03
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