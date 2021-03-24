Serbest Kategori Fotoğraf Yarışması 2021 | Sony düzenlemişti

Serbest Kategori Fotoğraf Yarışması 2021



Dünya Fotoğraf Organizasyonu ve Sony Türkiye, 2020 yılının en iyi tekil fotoğraflarının değerlendirildiği 2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Serbest Dalda Yarışma bölümünde bu yılın kategori birincilerini ve kısa listeye kalanları kamuoyuyla paylaştı.

2021 yarışmasında 10 kategori birincisinin de aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde fotoğrafçı kısa listeye kaldı. Kategori birincilerinden her birine, vizyonlarını geliştirmeleri amacıyla Sony’nin en yeni dijital görüntüleme ekipmanı takdim edilecek ve kategori birincileri Yılın Prestijli Serbest Fotoğrafçısı unvanı ve 5 bin dolarlık ödül için yarışmaya devem edecekler.

Serbest dalda yarışmanın galibi, 15 Nisan’da açıklanacak. Kazanan ve kısa listeye kalan eserler ise, 15 Nisan’dan itibaren Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun web sitesinde sanal sergi formatında görülebilecek.

Elif Öztürk (Türkiye)

2021 yarışmasında 10 kategori birincisinin de aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde fotoğrafçı kısa listeye kaldı. Kategori birincilerinden her birine, vizyonlarını geliştirmeleri amacıyla Sony’nin en yeni dijital görüntüleme ekipmanı takdim edilecek ve kategori birincileri Yılın Prestijli Serbest Fotoğrafçısı unvanı ve 5 bin dolarlık ödül için yarışmaya devem edecekler.

Martino La Casto İtalya

Serbest dalda yarışmanın galibi, 15 Nisan’da açıklanacak. Kazanan ve kısa listeye kalan eserler ise, 15 Nisan’dan itibaren Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun web sitesinde sanal sergi formatında görülebilecek.

Serkan Çolak Türkiye

10 kategorinin birincileri şöyle:



MİMARİ

Düsseldorf’taki Hyatt otelinde, açık mavi gökyüzü manzarasının yansıdığı bir pencereye doğru yükselen merdivenleri görüntülediği The Blue Window adlı çalışmasıyla Klaus Lenzen (Almanya). Bu çalışmada; boşlukta yüzer gibi görünen merdivenler ve pencere, tasarımı ön plana çıkaran ve aynı zamanda fotoğrafa bir sürrealizm unsuru ekleyen karanlık gölgelerle çerçevelenmiş.



YARATICILIK

Viktorya dönemine ait kıyafetler içerisinde, elinde geleneksel Shona mutfak aletleri tutan genç bir siyahî kadının portresi African Victorian adlı çalışmasıyla Tamary Kudita (Zimbabwe). Fotoğraf, siyahî kadın vücudunun basmakalıp betimlenişini sorguluyor ve çok yönlü bir Afrikalı kimliğinin temsil edildiği alternatif bir görsel dil öneriyor.



MANZARA

Alacakaranlık bir akşam göğünde, merkezinde tek başına bir ağaç olan çiçekli bir lavanta tarlasına yıldırımın çarptığı anı yakalayan dramatik fotoğrafı Electric Storm ile Juan López Ruiz (İspanya). Fotoğraf, İspanya’nın Guadalajara şehrinde çekilmiş.

YAŞAM TARZI

İspanya’nın Alicante şehrindeki plajda sabah yürüyüşü yapan iki kadının yumuşak netleme ile çekilmiş fotoğrafı Dias de playa ile Mariano Belmar Torrecilla (Spain).



HAREKET

Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde bir kadının Lokrum adasında bir falezden denize atladığı ve arkadaşlarının onu izlediği anı kaydeden siyah & beyaz fotoğrafı Girl Power ile Marijo Maduna (Hırvatistan).

DOĞAL DÜNYA & VAHŞİ YAŞAM

Bir yabani tavşanın dili dışarıda araziye bakarken çekilmiş eğlenceli fotoğrafı Little Kiss ile Cristo Pihlamäe (Estonya)

NESNE

Boş bir odada bir terzinin mankenini görüntülediği fotoğrafı Memento ile Kata Zih (Macaristan). Zih’e göre, sahnenin durgunluğu bir yalnızlık hissi uyandırıyor ve karantina anılarını canlandırıyor.

PORTRE

Bir masada otururken derin düşüncelere dalmış boşluğa bakan küçük bir çocuğun görüldüğü Son adlı fotoğrafıyla Lyudmila Sabanina (Rusya Federasyonu). Fotoğraf, çocukluğun, sakinlik ve düşünme odaklı bir başka boyutunu ortaya koyuyor.

SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI

Ankara Belediyesi Sağlık İşleri birimine bağlı bir çalışanın koruyucu giysilerle dezenfektan sıkarak metro platformunda yürüyüşünü belgeleyen sinematik fotoğrafı Disinfection ile F. Dilek Uyar (Türkiye).

SEYAHAT

Ba Ria - Vung Tau, Vietnam’daki Long Hai balık pazarında yüzlerce balık kurutma tepsisi arasında tek başına bir kadının fotoğrafı Drying Fish ile Khanh Phan (Vietnam). Desene tepeden bakılarak çekilmiş fotoğrafta, balık tepsileri dev bir kumaş parçasını andırıyor ve kadın bu kumaşı dikiyormuş gibi görünüyor.



Bu yılki Serbest yarışma; Arjantin, Buenos Aires, FOLA Direktörü Gastón Deleau tarafından değerlendirildi.

2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin Sebest, Profesyonel, Öğrenci ve Gençlik yarışmalarının genel birincileri 15 Nisan 2021’de Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun dijital ve video platformlarından açıklanacak. Kazananlar ve kısa listeler hakkında daha fazla bilgi için: www.worldlphoto.org

SERBEST YARIŞMA 2021 KATEGORİ BİRİNCİLERİ VE KISA LİSTE MİMARİ: Kategori Galibi: Klaus Lenzen, Germany Kısa Liste: Farshid Ahmadpour, İran İslam Cumhuriyeti Abdulla Al-Mushaifri, Umman Steffen Ebert, Almanya Simone Hutsch, Almanya Vytenis Jankūnas, ABD Klaus Lenzen, Almanya Kunkun Liu, Çin Aleksandr Lefler, Rusya Federasyonu Jordan McChesney, Kanada Vitaly Medvedev, Rusya Federasyonu Da Miane, Gürcistan Jose Pessoa Neto, Portekiz Holger Ostwald, Almanya Ashwani Sarda, Hindistan YARATICILIK: Kategori Galibi: Tamary Kudita, Zimbabwe

Kısa Liste: Edita Bízová, Çek Cumhuriyeti Tatenda Chidora, Zimbabwe Maximilien Diaz, Fransa Vyacheslav Ivanov, Rusya Federasyonu Ali Jamshidi, İran İslam Cumhuriyeti Joosep Kivimäe, Estonya Angiolo Manetti, İtalya Jarod Mauws, Belçika Alireza Movahedi, İran İslam Cumhuriyeti Hoije Nuuter, Estonya Nara O'Neil, Avustralya Jing Shen, Çin Georgе Shpuntov, Rusya Federasyonu Kylli Sparre, Estonya

HAREKET: Kategori Galibi Marijo Maduna, Croatia Kısa Liste: Sandi Bertoncelj, Slovenya Hersley-Ven Casero, Filipinler Serkan Çolak, Türkiye Tadiwanashe Murowe, Zimbabve Mary Nhoileen Maypa, Filipinler Ruud Peters, Hollanda Daniel Portch, Birleşik Krallık Zdeněk Vošický, Çek Cumhuriyeti Brad Walls, Avustralya Xianshe Ye, Çin nesne: Kategori Galibi: Kata Zih, Macaristan Kısa Liste: Steve Chandler, Birleşik Krallık Christian Holz, Arjantin Uwe Langmann, Almanya Klaus Lenzen, Almanya Agata Mroczek, Polonya Paolo Paccagnella, İtalya Stefan Pankow, Birleşik Krallık Ann Petruckevitch, Birleşik Krallık Manuel Schmidt, Almanya Masumi Shiohara, Japonya SEYAHAT: Kategori Galibi: Khanh Phan, Vietnam Kısa Liste: Marios Forsos, Yunanistan Alexis Guevara, Meksika Graeme Haunholter, Kanada Martina Lo Casto, İtalya Rune Mattsson, Norveç Hiroki Nose, Japonya Yukihito Ono, Japonya Franz Sußbauer, Almanya F.Dilek Uyar, Türkiye Min Min Zaw, Myanmar MANZARA: Kategori Galibi: Juan López Ruiz, Spain Kısa Liste: Luca Donegani, İtalya Kevin Frank, İsviçre Jinjing Lyu, Çin Joaquin Marco, İspanya Andrea Ortiz Diaz, Kolombiya Mehdi Parsaeian, İran İslam Cumhuriyeti Lorenzo Poli, İtalya Scott Portelli, Avustralya James Rushforth, Birleşik Krallık Hans Kristian Strand, Norveç Markus Wiedmann, Almanya Parker Yost, ABD

DOĞAL DÜNYA VE VAHŞİ YAŞAM: Kategori Galibi: Cristo Pihlamäe, Estonia Kısa Liste: Hin Man Au, Hong Kong Amish Chhagan, Zambiya Yuta Doto, Japonya Arturo de Frias, İspanya Tatyana Nemova, Rusya Federasyonu Alex Pansier, Hollanda Alexandre Pietra, İsviçre Mati Puum, Estonya Inger Rønnenfelt, Danimarka Koki Shinoda, Japonya Andrew Suryono, Endonezya Iakovos Thoedoros, Yunanistan SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI: Kategori Galibi: F.Dilek Uyar, Türkiye Kısa Liste: Dina Alfasi, İsrail Dimpy Bhalotia, Hindistan David Keith Brown, Amerika Birleşik Devletleri Gary Cummins, İrlanda Ramunas Danisevicius, Litvanya Basu Deb, Hindistan Tommaso Galli, İtalya Vytenis Jankūnas, Amerika Birleşik Devletleri Ares Jonekson, Endonezya Bartlomiej Jurecki, Polonya Tomasz Kowalski, Polonya Francesco Lopazio, İtalya Zhang Weijian, Çin

Soemyint Winn, Myanmar YAŞAM TARZI: Kategori Galibi: Mariano Belmar, İspanya Kısa Liste: Antonino Barone, İtalya Isabela Teresa Basilio Neri, Brezilya Gemma Brunton, Birleşik Krallık Holger Bücker, Almanya Stefano Butturini, İtalya Aimee Glucina, Yeni Zelanda Michail Karagiannis, Yunanistan Hamed Rahmati, İran İslam Cumhuriyeti Alexey Tsiler, Rusya Federasyonu Brad Walls, Avustralya

PORTRE: Kategori Galibi: Lyudmila Sabanina, Rusya Federasyonu Kısa Liste: Frederic Aranda, Birleşik Krallık Shirsendu Banerjee, Hindistan Paul Benns, Birleşik Krallık Bella von Einsiedel, Almanya Reinis Fjodorovs, Letonya Sabbir Hossen, Bangladeş Zeng Jinwen, Çin Anakarası Heun Jung Kim, Güney Kore Justin Keene, Birleşik Krallık Kral Mtambisi,, Zimbabve Rhianna Payne, Birleşik Krallık Jose Pessoa Neto, Portekiz Elif Öztürk, Türkiye Mireia Vilaplana, İspanya Manfred Voss, Almanya Milosz Wilczynski, Polonya

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FOTOĞRAF SAHİPLERİ

© Zeng Jinwen, Çin Anakarası, Kısa Liste, Serbest yarışma, Portre, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Yukihito Ono, Japonya, Kısa Liste, Serbest yarışma, Seyahat, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Brad Walls, Avustralya, Kısa Liste, Serbest yarışma, Yaşam Tarzı, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Manuel Schmidt, Almanya, Kısa Liste, Serbest yarışma, Nesne, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Jarod Mauws, Belçika, Kısa Liste, Serbest yarışma, Yaratıcılık, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Alexis Guevara, Meksika, Kısa Liste, Serbest yarışma, Seyahat, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Medvedev Vitaly Viktorovich, Rusya Federasyonu, Kısa Liste, Serbest yarışma, Mimarlık, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Steve Chandler, Birleşik Krallık, Kısa Liste, Serbest yarışma, Nesne, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

© Mary Nhoileen Maypa, Filipinler, Kısa Liste, Serbest yarışma, Hareket, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2021

SONY DÜNYA FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Dünya Fotoğraf Organizasyonu tarafından düzenlenen ve uluslararası saygınlık kazanan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri, küresel çapta yıllık fotoğrafçılık takviminin en önemli etkinliklerinden biridir. Bu yıl 14’üncü kez düzenlenen ve ücretsiz başvurulan Ödüller, fotoğrafçılık alanında küresel bir ses ve günümüz çağdaş fotoğrafçılığına dair çok değerli bir içgörü zemini sağlar. Ödüller hem kendini kanıtlamış hem de yeni yetişen sanatçılara, çalışmalarını görünür kılmak üzere dünya çapında fırsatlar sunar. Fotoğraf Ödülleri ayrıca, Fotoğrafçılığa Üstün Katkı Ödülleri ile alanda çalışan dünyanın en etkili sanatçılarını da onurlandırmayı hedefler. Bu ödülün önceki sahipleri arasında Martin Parr, William Eggleston, Mary Ellen Mark, Candida Hofer ve Nadav Kander yer almaktadır.

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS COMPETITIONS

2021 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmaları şunlardır:

Profesyonel yarışma – Fotoğrafçının bir dizi çalışmasının anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır . Yeni eklenen 'Çevre' kategorisi de dahil olmak üzere 10 kategoride değerlendirme yapılır.

Fotoğrafçının bir dizi çalışmasının anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır Yeni eklenen 'Çevre' kategorisi de dahil olmak üzere 10 kategoride değerlendirme yapılır. Serbest yarışma - Tekil görsellerin anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır. 10 kategoride değerlendirme yapılır.

Tekil görsellerin anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır. 10 kategoride değerlendirme yapılır. Gençlik yarışması - 12-19 yaş arası fotoğrafçıların aylık temalardaki tekil görsellerinin anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır.

12-19 yaş arası fotoğrafçıların aylık temalardaki tekil görsellerinin anonim olarak değerlendirildiği yarışmadır. Öğrenci yarışması - Akademik kurumlara açıktır; ilk etapta "Görünmez Çizgiler" temasına yönelik olarak sunulan bir dizi çalışma değerlendirilir. Kısa listeye kalan fotoğrafçılar daha sonra ikinci bir tema için bir görsel dizisi ile başvuru yapar.

National Awards - Serbest yarışmaya katılan tüm görseller otomatik olarak Ulusal & Bölgesel Ödüller programı için değerlendirmeye alınır. Bu program, 50’yi aşkın ülkedeki yerel fotoğrafçıların yeteneklerini gözler önüne serer ve tek bir görsel, jüri tarafından anonim olarak değerlendirilir.

DÜNYA FOTOĞRAF ORGANIZASYONU HAKKINDA

Dünya Fotoğraf Organizasyonu, fotoğraf girişimleri için küresel bir platformdur. 180'e yakın ülkede faaliyet gösteren bir organizasyon olarak hedefimiz, gezegendeki en iyi görselleri ve fotoğrafçıları kutlayarak fotoğrafçılık etrafında gelişen iletişim seviyesini yükseltmektir. Hem bireysel fotoğrafçılarla hem de dünyanın dört bir yanındaki sektör lideri ortaklarımızla kalıcı ilişkiler kurmaktan gurur duyuyoruz. Dünya Fotoğraf Organizasyonu, yıl boyunca, dünyanın önde gelen fotoğraf yarışmalarından biri olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri ve fotoğrafçılık dünyasının bir numaralı uluslararası sanat fuarı PHOTOFAIRS gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Daha fazla ayrıntı için: worldphoto.org. Takip için, Dünya Fotoğraf Organizasyonu’nun sosyal medya hesapları: Instagram (@worldphotoorg), Twitter (@WorldPhotoOrg) ve LinkedIn/Facebook (World Photography Organisation). Takip için hashtag'lerimiz: #sonyworldphotographyawards #swpa.

Sony Corporatıon Hakkında:

Sony Corporation, teknoloji altyapısı son derece güçlü bir yaratıcı eğlence şirketidir. Oyun ve ağ hizmetlerinden müziğe, fotoğrafa, elektroniğe, yarı iletkenlere ve finansal hizmetlere kadar geniş bir alanda, Sony’nin hedefi, yaratıcılığın ve teknolojinin gücünü kullanarak dünyayı duygularla doldurmaktır. Daha fazla bilgi için: http://www.sony.net/

SONY IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS INC. (SONY GÖRÜNTÜLEME ÜRÜNLERİ & ÇÖZÜMLERİ) ;

Tamamı Sony Corporation iştirakidir; görüntüleme ürün ve çözümleri alanına odaklanır. Dijital fotoğraf makinasından yayıncılık ve profesyonel kullanım ürünleri odaklı çözümlere ve tıbbi işlemlere kadar geniş bir sorumluluk alanı bulunur.