Sergi | İstanbul’da "Anadolu’ya bir gönderme" | Contemporary İstanbul

Sergi | Baksı Müzesi, Osman Dinç’in yapıtlarıyla Contemporary İstanbul’da



Baksı Müzesi, Contemporary İstanbul’a Osman Dinç’in heykelleri ile katılıyor. Müzenin A1-111 numaralı standında, sanatçının imzasını taşıyan sekiz yapıtın yanı sıra, Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın Anadolu Ödülleri projesi için yaptığı ödül heykeli de yer alıyor. Osman Dinç’in eserleri 3-6 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, Contemporary İstanbul kapsamında izlenebilecek.

önümüzdeki yaz aylarında Osman Dinç’i yeni ve kapsamlı bir kişisel sergiyle ağırlamaya hazırlanırken, öncesinde İstanbullu sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçının Contemporary İstanbul’da Baksı standında sergileyeceği yapıtları arasında metal ve taş malzeme ile oluşturduğu yapıtların yanı sıra "Anadolu Ödülleri" projesi için hazırladığı, kağnı tekerleğini temsil eden "" adlı eser de yer alıyor.

Osman Dinç, Anadolu Ödülleri’ni simgeleyen bu yapıtı "medeniyetin beşiklerinden biri olan Anadolu’ya bir gönderme" olarak nitelendiriyor ve şunları söylüyor: "Geriye, tarihe baktığımızda, bilindiği kadarıyla tekerleğin icat edildiği yer Mezopotamya ve Anadolu. Diğer taraftan meseleye daha geniş bir düşünce ile baktığımızda her şey, her şeyin etrafında dönen tekerlek gibi… En küçük madde atom, kendi içinde devinim halinde. Dünya Güneş etrafında, Güneş ise Samanyolu galaksisi etrafında dönen bir tekerlek… Öyle bir tekerlek düşünün ki maddesi mekân, aldığı yol zaman ve tekerleğin ekseni yeni ufuk çizgisi…"

Baksı Müzesi’nin kurucusu Hüsamettin Koçan ise, Contemporary İstanbul benzeri organizasyonların gelecek umudunu beslediğini söylüyor. "Pandemi geçer, sanat yoluna devam eder" diyen Koçan, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Kısa süre önce İstanbul’da sanatseverlerle buluşturduğumuz ‘Maske/Çağrışımlar’ sergimiz şimdi Baksı Müzesi’nde devam ediyor. Burada yer alan Osman Dinç sergisi ise Ağustos’tan itibaren büyüyüp genişleyerek Baksı’da yoluna devam edecek. Baksı’nın bu dönemde üretkenliğine hiç ara vermediğini, enerjisini giderek artırdığını rahatlıkla söyleyebilirim."