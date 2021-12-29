Sergi | Pandeminin yarattığı duygu patlamaları sanata dönüştü

Covid salgını “Pandeminin Güzellikleri”ni yarattı

Büyük Kulüp, Dilek Uzunoğlu Örs’ün bu yıl ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Yıl içinde iki karma sergide yer almış Örs, 2022 yılı Şubat ayında da Beyoğlu St Antuan Kilisesi, Mart’ta ArtAnkara, Mayıs ayında ise Artcontact İstanbul’da sanatseverleri bekliyor olacak.

İki yıldır hayatımızı alt üst eden Covid-19 salgınının yarattığı çöküntüden kurtulmanın bir yolu da kendini sanata adamak oldu. Dilek Uzunoğlu Örs işte bu yolu seçerek, bir süre ara verdiği resme dönmüş ve evlerimize hapsolduğumuz günleri resim yaparak geçirmiş. Sanatçının bu dönem çalışmaları, 26-31 Aralık 2021 tarihleri arasında “Pandeminin Güzellikleri” başlığıyla Çiftehavuzlar Büyük Kulüp Sergi alanında ziyarete sunuldu.

Uzunoğlu Örs, ‘Çoğumuz bu dönemde bana ne iyi gelir?’sorusunu sorar olduk. Bana, sürekli değişen duygularımı tuvale aktarmak iyi geldi. Sergimde ziyaretçilerin, pandemide yaşadığım duygu patlamalarına tanık olup, belki kendilerinden parçalar bulacaklarına inanıyorum” diyor.

1974’de mimar bir anne-babanın çocuğu olarak İzmir‘de doğan sanatçının resme olan merakı küçük yaşlarda başladı. Ortaokul senelerinde öğretmeni Ressam Güven Zeyrek sayesinde resim yapmaya başladı. Ekonomi lisansı ve işletme yüksek lisansı sonrası çeşitli uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı. Pandemi ile birlikte ara verdiği resim tutkusuna devam etme fırsatı buldu.

2021’de katıldığı sergiler:

La Visione Art Gallery, Vista Karma Sergi, 06-11 Kasım 2021

La Luna Art Gallery, Paradigma Karma Sergi , 13-19 Kasım 2021

Büyük Kulüp Sergi Alanı, Kişisel Sergi 26-31 Aralık 2021

Planlanan 2022 etkinlikleri:

St. Antuan Kilisesi 21-25 Şubat 2022

ArtAnkara 10-13 Mart 2022

Artcontact Istanbul 26-29 Mayıs 2022