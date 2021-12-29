Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sergi | Pandeminin yarattığı duygu patlamaları sanata dönüştü

İki yıldır hayatımızı alt üst eden Covid-19 salgınının yarattığı çöküntüden kurtulmanın bir yolu da kendini sanata adamak oldu. 

29 Aralık 2021 Çarşamba 19:07
Sergi | Pandeminin yarattığı duygu patlamaları sanata dönüştü

 

Covid salgını “Pandeminin Güzellikleri”ni yarattı

Büyük Kulüp, Dilek Uzunoğlu Örs’ün bu yıl ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.  Yıl içinde iki karma sergide yer almış Örs, 2022 yılı Şubat ayında da Beyoğlu St Antuan Kilisesi, Mart’ta ArtAnkara, Mayıs ayında ise Artcontact İstanbul’da sanatseverleri bekliyor olacak.

İki yıldır hayatımızı alt üst eden Covid-19 salgınının yarattığı çöküntüden kurtulmanın bir yolu da kendini sanata adamak oldu. Dilek Uzunoğlu Örs işte bu yolu seçerek, bir süre ara verdiği resme dönmüş ve evlerimize hapsolduğumuz günleri resim yaparak geçirmiş. Sanatçının bu dönem çalışmaları, 26-31 Aralık 2021 tarihleri arasında “Pandeminin Güzellikleri” başlığıyla Çiftehavuzlar Büyük Kulüp Sergi alanında ziyarete sunuldu. 

Uzunoğlu Örs, ‘Çoğumuz bu dönemde bana ne iyi gelir?’sorusunu sorar olduk. Bana, sürekli değişen duygularımı tuvale aktarmak iyi geldi. Sergimde ziyaretçilerin, pandemide yaşadığım duygu patlamalarına tanık olup, belki kendilerinden parçalar bulacaklarına inanıyorum” diyor. 

 

DİLEK UZUNOĞLU ÖRS 

1974’de mimar bir anne-babanın çocuğu olarak İzmir‘de doğan sanatçının resme olan merakı küçük yaşlarda başladı. Ortaokul senelerinde öğretmeni Ressam Güven Zeyrek sayesinde resim yapmaya başladı. Ekonomi lisansı ve işletme yüksek lisansı sonrası çeşitli uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı. Pandemi ile birlikte ara verdiği resim tutkusuna devam etme fırsatı buldu. 

2021’de katıldığı sergiler:

La Visione Art Gallery, Vista Karma Sergi, 06-11 Kasım 2021

La Luna Art Gallery, Paradigma Karma Sergi , 13-19 Kasım 2021

Büyük Kulüp Sergi Alanı, Kişisel Sergi 26-31 Aralık 2021

Planlanan 2022 etkinlikleri:

St. Antuan Kilisesi 21-25 Şubat 2022

ArtAnkara 10-13 Mart 2022

Artcontact Istanbul 26-29 Mayıs 2022

Anahtar Kelimeler:
Sergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saz da, söz de kadınların
Saz da, söz de kadınların
İstanbul Şiir Festivali Beykoz’dan Veda Edecek
İstanbul Şiir Festivali Beykoz’dan Veda Edecek
Türkçe'nin Sultanı Ali Şir Nevai Taşkent'te anıldı
Türkçe'nin Sultanı Ali Şir Nevai Taşkent'te anıldı
Alan Kadıköy Kültür Sanata Kapılarını Açtı
Alan Kadıköy Kültür Sanata Kapılarını Açtı
Mandolin Ustası Avi Avital CRR’de Konser Verdi
Mandolin Ustası Avi Avital CRR’de Konser Verdi
Candan Erçetin ve Serkan Çağrı'dan muhteşem kapanış
Candan Erçetin ve Serkan Çağrı'dan muhteşem kapanış
3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali | Edirne'den İncesaz Geçti!
3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali | Edirne'den İncesaz Geçti!
Cengiz Yatağan ilk NFT koleksiyonunu sanatseverlere sunuyor
Cengiz Yatağan ilk NFT koleksiyonunu sanatseverlere sunuyor
Yeşilçam Şarkılarıyla Nostaljik Bir Akşam
Yeşilçam Şarkılarıyla Nostaljik Bir Akşam
Uzun İnce Bir Yoldayım | Âşık Veysel Şiir Dinletisi İş Sanat'ta
Uzun İnce Bir Yoldayım | Âşık Veysel Şiir Dinletisi İş Sanat'ta

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim