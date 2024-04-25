Sergi | Tabelanın tarihi Ankara’da canlanıyor

Tabelanın tarihi Ankara’da canlanıyor

2000 yılından bu yana sektörü temsil eden Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), bir ilki gerçekleştirerek Gösteri”r” Geçmişten Günümüze Tabelalar Sergisi’ni ziyarete açtı. Geçmiş ve günümüz arasında bağ kurarak; tarihi, ekonomiyi ve sosyolojiyi tabelalar ile bir araya getirerek gözler önüne seren sergi, 19 Mayıs’a kadar Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde meraklılarını bekliyor

Açıkhava ve endüstriyel reklam alanında Türkiye'nin en önemli sektör kuruluşu olan Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), sergiyle tarihi canlandırıyor. Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açan Gösteri”r” Geçmişten Günümüze Tabelalar Sergisi, geçmiş ve günümüz arasında bağ kurarak; tarihi, ekonomiyi ve sosyolojiyi tabelalar ile bir araya getirerek gözler önüne seriyor. Türkiye’nin tabela tarihi, 19 Mayıs’a kadar meraklılarını bekliyor.



ARED, yine Türkiye’de bir ilk olan “Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılıkta Dünden Bugüne Ustalarımız” adlı kitabı geçtiğimiz yıllarda tanıtmıştı. Açıkhava ve endüstriyel reklamcılık sektörünü ilk günden bu yana, büyük bir gururla temsil eden tek dernek olan ARED, tabelacılığın daha entegre bir sektör olabilmesi için örgütlenme gereksinimi duyan, çeşitliliğin, dayanışmanın ve birlikteliğin gücüne inanan sektör önderlerinin başlattığı hareket sayesinde İstanbul’da 2000 yılında kuruldu.

Sektörel evrimin başlangıcı

Serginin açılışı ARED Başkanı Şahin Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Faruk Köylüoğlu, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, dedesi ve babası hattat olan ve sergide birer eserleri bulunan, kendisi de meslekte 3. kuşak olarak faaliyetlerine devam eden ARED Çanakkale Temsilcisi Fevzi Uz, ARED geçmiş dönem ve mevcut yönetim kurulu üyeleri, sektör temsilcileri, kamu ve yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademik davetliler ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan ARED Başkanı Şahin Acar, serginin sadece tabelaları değil, aynı zamanda insanlığın hikayesini anlattığını belirterek şöyle konuştu: “Sektörümüz ihracat yapan, yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan, makine üreten, yurt dışı fuarlara katılıp ödüller kazanan firmalarla milyonlarca euro ciro yapan dev bir endüstri haline geldi. Bu sektörel evrimin başlangıç noktası ise el emeği, yazı kabiliyeti ve yaratıcı güçleriyle var olan, fırça ve boyalarıyla sanatlarını icra edip Türk ticareti geliştikçe kendilerini geliştiren tabelacı ustalarımız, zanaatkarlarımız. Bu sergiyle ARED olarak gelişen tabelacılık mesleğinin tarihine dair bir ışık tutmak istedik, çünkü bu sektörün nasıl bir gelişime doğru çıktığını geçmişten bugünlere doğru bakarak karşılaştırabiliriz.”

Babası da hattat olan Ankaralı tabela ustalarımızdan Ertürk Dölek ile ARED Fahri Üyesi ve Ankaralı tabela ustası Taner Ahmet Saraç yaptıkları konuşmalarda sektöre 40 yılın üzerinde hizmet verdiklerini, sergide mesleğe başladıkları ve önceki yılları gördüklerini, eski yöntemleri yeni kuşaklara aktaran serginin, mesleğin aşamalarını gözler önüne seren çok faydalı bir etkinlik olduğunu vurguladılar.

9 milyar dolarlık sektörü temsil ediyor

ARED, tabelacılık mesleğine, reklamcılığın ve görsel tasarımın köklerine bağlı olan bir dernek olarak; her fırsatta üstatlara taşıdığı saygıyı gösteriyor, genç nesille ustaları bir araya getirmeyi önemseyerek faaliyetlerine devam ediyor. Ülke geneline yayılan üye profiliyle her yıl FESPA ortaklığında İstanbul’da gerçekleştirdiği FESPA Eurasia fuarı ve yurt dışında gösterdiği faaliyetleriyle ARED; 9 milyar dolar büyüklüğe sahip dev bir sektörün tek temsilcisi olarak gelişimini sürdürüyor.

Geçmişi tabelayla anlamak

ARED, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde 19 Mayıs’a kadar açık olacak sergiyle birlikte tabelaların aslında sanılandan çok daha fazla şeyi ‘gösterdiğini’ vurguluyor. Ziyaretçiler, bir tabelaya bakarken sadece yazıları ve sembolleri değil; zamanın estetik kaygılarını, eğitim düzeyini, ekonomisini, kültürünü ve daha pek çok şeyi birden görebilecekler. ARED’in çabalarıyla oluşturulan bu sergi hem geçmişe bir saygı duruşu hem gençlere yeni bir bakış açısı hem de tabelaların ardındakileri gösteren bir ayna olacak.

İlk örnekleri Göbeklitepe ve Efes’te

Dünyadaki ilk gösterme biçimi duvar/mağara çizimleri olurken tarih ilerledikçe mecra kilden tabletlere, parşömenlere ve heykellere dönüştü. İnsanlık tarihteki ilk uygulamalarını ise Göbeklitepe ve Efes’te gördü.

Tarih ilerledikçe yaygınlaşan açıkhava ve endüstriyel reklamcılık; kitlesel mesajlar veren bir araç olarak gelişim gösterdi. Eskiden bir yeri, bir dükkânı, bir yönü belli etmekte kullanılan tabelalar artık kitlelere mesaj vermenin yeni yolu oldu.

Günümüzde ise değişen materyaller, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlarla tabela sektörü dönüşmeye devam ediyor. Şimdilerde açıkhava ve endüstriyel reklamcılık sektörü; üç boyutlu gösterimler, LED ekranlar, devasa robotlar ve daha fazlasıyla gelişerek hayal gücünün sınırlarını zorlamaya devam ediyor.