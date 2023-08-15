Sertab Erener & Emre Kula ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda!



ENKA Sanat’ın yaz aylarının vazgeçilmez mekânı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlik programı 28 Ağustos akşamı Sertab Erener & Emre Kula konseriyle devam ediyor. Eylül ayının ikinci haftasına kadar sürecek olan etkinliklerde, öğrenciler etkinlik biletlerini, ENKA Sanat’ın 40. yaşına özel 40 TL’den edinebilecek.

Sanat hayatında 30 yılı geride bırakan Sertab Erener ile yetenekli gitarist, söz yazarı ve besteci Emre Kula, 28 Ağustos’ta bir kez daha ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun konuğu olacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri ve büyük ilgi gören konserin ardından ikili bu kez, Sertab Erener’in son albümü “Ben Yaşarım” başta olmak üzere sanatçının en sevilen parçalarından benzersiz bir repertuvar sunacak. Konser, saat 21.15'te başlayacak.