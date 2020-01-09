Sesli Kitap Dinleme Oranı 2019’da Yüzde 315 Arttı



Spor yaparken ya da trafikte, evde dinlenirken ya da yemek hazırlarken profesyonel bir seslendirmenden kitap dinleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sesli kitaplar artık çok sayıda insanın hayatının önemli bir parçası haline geldi.

2019 yılında, Storytel üzerinden Türkiye’de toplam 4 milyon 54 bin 400 saat sesli kitap dinlendi. Türlerine göre ilk beş sıranın süre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti; kurgu dışı kitaplar 940 bin saat, romanlar 895 bin saat, klasikler 517 bin saat, çocuk kitapları 507 bin saat, polisiye kitaplar ise 415 bin saat dinlendi.

Storytel üzerinden 2019’da en çok dinlenen ilk 10 kitap sırasıyla Harry Potter Serisi, Sapiens, Bir Ömür Nasıl Yaşanır, Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı, Kürk Mantolu Madonna, Serenad, 21. Yüzyıl için 21 Ders, Homo Deus, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve İçimizdeki Şeytan oldu.

Sesli kitapların günlük hayatımızda artan yeriyle ilgili görüşlerini paylaşan Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu şunları söyledi; “Sesli kitaplar günlük yaşamımıza çok iyi uyum sağlıyor. Kitap dinlerken, ev işleri, spor ya da işe gidip gelmek gibi günlük aktivitelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bu anlamda Storytel’i kitap okumanın en kolay hali olarak da düşünebiliriz. Sesli kitapları deneyimleyen kitapseverler, bu şekilde günümüz hayat şartlarının getirdiği yoğunluğun içinde bile tahmin ettiklerinden ne kadar çok kitabı bitirebildiklerini görüyorlar. Storytel olarak sunduğumuz bu servis, kullanıcıların her gün trafikte geçirdikleri zamanı azaltmasa bile, bu zamanı daha anlamlı geçirmelerini sağlıyor. 2019’da ortaya çıkan dinleme sürelerinin 2020’de en az %50 üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu dinleme hedefine ulaşmak için her geçen gün dinleyicilerimizin beklentileri paralelinde yeni kitapları Storytel kütüphanesine ekliyoruz. Sahip olduğumuz teknolojileri kitap dinleme konforunu arttıracak yönde geliştiriyor ve kullanıcılarımız için iyileştiriyoruz.”

Kullanıcılar Storytel’e mobil telefonlarına yükleyecekleri uygulama üzerinden üye olarak ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda Storytel üye olan tüm kullanıcıların platformda yer alan kitapları sınırsız olarak dinlemelerine olanak sunuyor.

Storytel Hakkında

Kuzey Avrupa’nın lider sesli ve e-kitap yayın servisi Storytel, 300.000’den fazla başlık ve içeriğiyle sınırsız dinleme ve okuma imkanı veren bir abonelik hizmeti sunuyor. Vizyonumuz, herkes tarafından her yerde ve her zaman zevkle paylaşılacak harika hikayelerle dünyayı daha anlayışlı bir yere dönüştürmek. Storytel dijital bir platform sunduğu gibi aynı zamanda kapsamlı bir yayın grubu. Storytel ve Mofibo altında sesli ve e-kitaplar için yayın servisi sunarken, yayıncılık hizmetlerini Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People's Press, Rabén & Sjögren, B.Wahlströms ve Norstedts Kartor yayın evleri üzerinden yürütüyor. Ztory, gazete ve dergiler için sınırsız abonelikle hizmet veren dijital bir yayın servisi olarak Storytel bünyesinde Ocak 2019’dan bu yana faaliyet gösteriyor. Genel merkezi İsveç Stockholm’de bulunan Storytel, 19 ülkede faaliyetlerini yürütüyor.