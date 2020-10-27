Sevgiye
İhanet değilmidir ki
Kaçanı kovalamak
Biraz suyundan faydalanarak
Henüz ellerim de derman varken
Bir kaç kırıntı yazmak istedim
Yarım bırakılmış AŞK’lara ve
Yarım bırakılanlara
Ve gidenin bıraktığı son bakışlarına inat
Tuttum tüm terkedilmiş sokak başlarını
Uzakları yakın etme
Zorluğuyla boğuşuyorum
Hiç kimse
Sevdiğine uzaktan uzağa bakmasın
Hayatın tüm sevgilerinden
Kendi payıma düşeni de
Pay ettim sevenlere ve sevilenlere
Buğulu gözlerin neminde izliyorum
Bırakılanları
Ne giden gittiğini
Ne de kalan bırakılışını anlayamadı
Bu can fukarası bedenimin
Kayıyorken ellerinden hayat usul usul
Anlamamazlıktan geliyordu yaşananları
Oysa ki zaman emanetini bize vermişti
Biz de zamanı acılara kiraladık
Kaçanı kovalamak değilmidir ki
Sevgiye ihanet
Karaya çalarak tüm yaşanmışları
Yutulmadan söylenen büyük lokmalar
Geleceğe dair tutulmamış
Onca süslü söz beklerken
Gitmek,unutmak
Hangi oyunun yazılmamış perdesidir
Gidenin ardında bir zerre olarak kalmak
Ve söylenen türkülerin acılı yürekler de
Lokma döktüğü ağıtlar
Karalanmak istenen bir geçmiş
Aklanmak istenen bir geleceğe
Gebe bırakılmış
Şimdi bu sukünetim
Hiç de hayra alamet değil
Öfkem size yasaklamadan AŞK'ı
Ya / Sonsuz / Sevin
Bölünmeyin
Ya da
Sevgiye / Hiç / Görünmeyin
NaZLı aRMaN