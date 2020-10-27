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Sevgiye

Nazlı Arman Şiirleri

27 Ekim 2020 Salı 16:09
Sevgiye

Sevgiye

İhanet değilmidir ki

Kaçanı kovalamak

Biraz suyundan faydalanarak

Henüz ellerim de derman varken

Bir kaç kırıntı yazmak istedim

Yarım bırakılmış AŞK’lara ve

Yarım bırakılanlara

Ve gidenin bıraktığı son bakışlarına inat

Tuttum tüm terkedilmiş sokak başlarını

Uzakları yakın etme

Zorluğuyla boğuşuyorum

Hiç kimse

Sevdiğine uzaktan uzağa bakmasın

Hayatın tüm sevgilerinden

Kendi payıma düşeni de

Pay ettim sevenlere ve sevilenlere

Buğulu gözlerin neminde izliyorum

Bırakılanları

Ne giden gittiğini

Ne de kalan bırakılışını anlayamadı

Bu can fukarası bedenimin

Kayıyorken ellerinden hayat usul usul

Anlamamazlıktan geliyordu yaşananları

Bu kırlaşmış yüreğim de

Oysa ki zaman emanetini bize vermişti

Biz de zamanı acılara kiraladık

Kaçanı kovalamak değilmidir ki

Sevgiye ihanet

Karaya çalarak tüm yaşanmışları

Yutulmadan söylenen büyük lokmalar

Geleceğe dair tutulmamış

Onca süslü söz beklerken

Gitmek,unutmak

Hangi oyunun yazılmamış perdesidir

Gidenin ardında bir zerre olarak kalmak

Ve söylenen türkülerin acılı yürekler de

Lokma döktüğü ağıtlar

Karalanmak istenen bir geçmiş

Aklanmak istenen bir geleceğe

Gebe bırakılmış

Şimdi bu sukünetim

Hiç de hayra alamet değil

Öfkem size yasaklamadan AŞK'ı

Ya / Sonsuz / Sevin

Bölünmeyin

Ya da

Sevgiye / Hiç / Görünmeyin

NaZLı aRMaN

Son Güncelleme: 27.10.2020 16:12
Anahtar Kelimeler:
Nazlı Arman
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