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Sigortacıların gecesinde Ferhat Göçer ve Beste Açar'dan muhteşem düet

İSAŞ (İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği) görkemli bir davet ile 60. yılını kutladı. Sunuculuğunu Beste Açar’ın yaptığı gecede sahne alan Ferhat Göçer, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

25 Mart 2022 Cuma 14:05
Sigortacıların gecesinde Ferhat Göçer ve Beste Açar'dan muhteşem düet

Sigortacıların gecesinde Ferhat Göçer ve Beste Açar'dan muhteşem düet

Dernek başkanı Berrin Dinç ve RS Otomotiv sahibi Ünal Ünaldı’nın ev sahipliğinde geçen kutlama yemeğinde Ferhat Göçer, geceye özel hazırladığı repertuarında dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi.

Masaları dolaşıp sigortacılarla birlikte şarkılarını söyleyen Göçer, enerjisi ve performansıyla muhteşem bir konsere imza attı. Gecede Ferhat Göçer’in Beste Açar ile merhum sanatçı Kayahan’ın Caddelerde Rüzgar” adlı şarkısını birlikte seslendirdi. Beste Açar, performansıyla tam not aldı.

Gecenin sonunda sigortacılarla pasta kesen Göçer, “Doktorluk zor meslekler arasında gösterilir ama bence sigortacılıkta dünyanın en zor meslekler arasındadır. İnsanları inandırmak ve ikna etmek çok zor. Vicdan ve adalet duygusunu sizlerde de çok iyi görebiliyorum” diye konuştu.

SESİNİ SİGORTALATACAK

Yeni albümü için bir sigorta şirketinden 150 bin TL karşılığında ses tellerini sigortalatma teklifi alan Beste Açar, ”Sunuculuk yapıyorum, şarkı söylüyorum. Yaptığım işte hem sesimi kullanıyorum. Sesimi sigorta teklifi gelince bende çok mutlu oldum” diye konuştu.

BABASININ DOĞUM GÜNÜNE İPEK AÇAR’I ÇAĞIRMADI

29 Mart’ta ‘Cennete Besteler’ adlı projede babası Kayahan’ın doğum gününü sanatçı dostlarıyla kutlayacağını belirten Açar, Babam hep benim için ‘en güzel bestem’ derdi. Baltalimanı Portexe  Restaurant’ta o gece babamı seven sanatçı dostları anacağız. Zerrin Özer, Hakan Peker, Yeliz, Serdar Ortaç gibi birçok isim katılacak. Sabaha kadar babama şarkılarını yollayacağız” dedi.

Her yıl Kayahan'ın eşi İpek Açar’ın yaptığı “İyi ki Doğdun Kayahan” konserlerinden sonra bayrağı bu sene devralan Beste Açar, son dönemde aralarında soğuk rüzgârlar estiği İpek Açar’ı geceye davet etmediğini ifade etti. Beste Açar, “Bu projeyi tek başıma üstlenip yaptığım için orada kızı olarak ev sahibi ben olacağım. Babam için doğum günleri hep önemli ve özeldi. Sahnenin olduğu yerin  tam karşısında babamın ebedi istirahat ettiği Kanlıca'daki mezarı görünüyor. Oradan cennete şarkılar göndereceğiz” diye konuştu.

FİLMİNİ VE KİTABINI ÇIKARMAK İSTİYORUZ

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçının filmi ve kitabını çıkarmak için birkaç yerden teklif aldıklarını belirten Açar, şöyle konuştu:” Hayatına dokunan insanların anlattığı küçük küçük hikayelerden oluşan bir kitap çıkarmayı düşünüyoruz. Ayrıca son dönemde çıkan biyografik filmlerden sonra gelen film tekliflerini de düşünüyoruz. Çok güzel bir anı olur. Babam Türkiye'de sözleriyle, besteleriyle, hayata bakışıyla, duruşuyla çok önemli bir sanatçıydı. Her şeyiyle kitap gibiydi. Çok güzel bir hediye olur.”

İki oğlunun da müziğe yatkın olduğunu açıklayan Açar” Fakat babamın bir parçası Rüzgar’da kalmış. Çok özel bir çocuk. Dedesini şarkılarını dinlediğinde ‘Çok erken öldü. Kayahan dedemin yapmadığı şarkıları ben yapacağım diyor.” dedi

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Düet
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