‘Simurg’ Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı

‘Simurg’ İsimli Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı

Kökeni Pers mitolojisine dayanan ve “30 kuş” anlamına gelen Simurg (zümrüdüanka) adlı serginin Kartal Belediyesi fuaye alanında açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar tarafından yapıldı. Kırk eserden oluşan, sulu boya ile tükenmez kalem ağırlıklı çalışılan, kuş ve göz figürlerinin yoğun olarak kullanıldığı sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı Nesrin Demirbilek’in ilk kişisel sergisini Kartal Belediyesi’nde düzenlemesinin çok değerli olduğunu belirten Adem Uçar “Başta Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, belediye ailemiz ve tüm Kartal halkı adına size teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızın seçim bildirgesinde de belirttiği ‘Kartal’ı kültürün, sanatın ve sporun başkenti yapacağız’ düşüncesinin yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.” diyerek sanatçıya çiçek takdiminde bulundu.

Çiçeği kabul eden Nesrin Demirbilek ise ilk kişisel sergisini Kartal Belediyesi’nde yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtirken, Başkan Gökhan Yüksel’e ve ekibine kendisine bu fırsatı sundukları için teşekkür etti.

Sergi, Kartal Belediyesi’nin ana hizmet binası giriş katında bulunan fuaye alanında 10 Ekim Pazartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.