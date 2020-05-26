Sır Olanın Peşinde | Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Elyazmaları | Belgesel

Sır Olanın Peşinde | Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Elyazmaları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, “Hafıza-i Beşer” sergisi kapsamında düzenlediği konuşmaların altıncısında, tarihçi M. Baha Tanman’ı konuk ediyor. Enstitünün YouTube kanalında canlı yayınlanacak konuşmada, İstanbul’daki tasavvuf kültürü ve bu kültürün yazma eserlere nasıl yansıdığı ele alınacak.



İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler” sergisi kapsamında düzenlediği konuşmalara, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Elyazması Koleksiyonu’ndaki tasavvuf yazmalarına odaklanan bir konuşmayla devam ediyor. Osmanlı mimarlık kültürü konusundaki akademik çalışmalarıyla bilinen, aynı zamanda enstitünün Bilim Kurulu Başkanı olarak görev yapan M. Baha Tanman’ın gerçekleştireceği konuşmada, Osmanlı’daki iki köklü kültürün, tasavvuf ve elyazmalarının birbirine etkisi mercek altına alınacak.



Tekkelerde üretilen yazmalar ışığında Osmanlı tasavvuf kültürü

Dinin bâtıni boyutunu temsil eden tasavvuf ve sufi tarikatları, Osmanlı toplum hayatının hemen her boyutunu etkilemiş, hatta spor ve dinlence gibi birtakım gündelik işlevler bile tarikatların denetimine girmişti. Düzeni sarsacak eğilimler söz konusu olmadığı sürece, saltanat ve ulema sınıfı ile tarikatlar arasındaki ilişkiler belirli bir denge içinde devam etti. İstanbul, 19. yüzyılın sonlarında Mevlevilik’ten Bektaşiliğe, Bayramilik’ten Şazeliliğe kadar belli başlı tarikatlara ait 300’den fazla tekkeye ev sahipliği yapıyordu. Bu tekkeler aynı zamanda tasavvufun farklı boyutlarına ilişkin sayısız yazmanın üretildiği mekânlardı. Tasavvufun temel değerleri, tarikatın usul ve erkânı, önde gelen sufilerin eserleri, rüya tabirleri ve tasavvuf dünyasına dair birçok başka unsuru barındıran bu yazmalar bugün, Osmanlı tasavvuf kültürüne ilişkin zengin bir kaynak sunuyor.



M. Baha Tanman’ın “Sır Olanın Peşinde: Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Elyazmaları” başlıklı konuşması, 28 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de İstanbul Araştırmaları Enstitüsü YouTube kanalında canlı olarak izlenebilir.



Suna ve İnan Kıraç Vakfı Elyazması Koleksiyonu açık erişimde!

“Hafıza-i Beşer” sergisinin daha geniş kitlelere tanıttığı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Elyazması Koleksiyonu’nun tamamı çevrimiçi erişime açıldı. Osmanlı entelektüel, sosyal ve kültürel hayatının farklı unsurlarına dair zengin kaynaklar sunan koleksiyon, hem Osmanlı tarihçilerine hem de tarih ve edebiyat meraklılarına yeni bir kütüphane deneyimi sunuyor. Toplam 626 cilt ve 1311 eserden oluşan koleksiyona dijital kütüphane kataloğu üzerinden kolayca erişilebiliyor.