Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Sır Olanın Peşinde | Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Elyazmaları | Belgesel

"Sır Olanın Peşinde: Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Elyazmaları” 28 Mayıs Perşembe, 18.00 İstanbul Araştırmaları Enstitüsü YouTube Kanalı'nda

26 Mayıs 2020 Salı 12:44
Sır Olanın Peşinde | Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Elyazmaları | Belgesel

Sır Olanın Peşinde | Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Elyazmaları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, “Hafıza-i Beşer” sergisi kapsamında düzenlediği konuşmaların altıncısında, tarihçi M. Baha Tanman’ı konuk ediyor. Enstitünün YouTube kanalında canlı yayınlanacak konuşmada, İstanbul’daki tasavvuf kültürü ve bu kültürün yazma eserlere nasıl yansıdığı ele alınacak.
 

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü“Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler” sergisi kapsamında düzenlediği konuşmalara, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Elyazması Koleksiyonu’ndaki tasavvuf yazmalarına odaklanan bir konuşmayla devam ediyor. Osmanlı mimarlık kültürü konusundaki akademik çalışmalarıyla bilinen, aynı zamanda enstitünün Bilim Kurulu Başkanı olarak görev yapan M. Baha Tanman’ın gerçekleştireceği konuşmada, Osmanlı’daki iki köklü kültürün, tasavvuf ve elyazmalarının birbirine etkisi mercek altına alınacak.
 

Tekkelerde üretilen yazmalar ışığında Osmanlı tasavvuf kültürü

Dinin bâtıni boyutunu temsil eden tasavvuf ve sufi tarikatları, Osmanlı toplum hayatının hemen her boyutunu etkilemiş, hatta spor ve dinlence gibi birtakım gündelik işlevler bile tarikatların denetimine girmişti. Düzeni sarsacak eğilimler söz konusu olmadığı sürece, saltanat ve ulema sınıfı ile tarikatlar arasındaki ilişkiler belirli bir denge içinde devam etti. İstanbul, 19. yüzyılın sonlarında Mevlevilik’ten Bektaşiliğe, Bayramilik’ten Şazeliliğe kadar belli başlı tarikatlara ait 300’den fazla tekkeye ev sahipliği yapıyordu. Bu tekkeler aynı zamanda tasavvufun farklı boyutlarına ilişkin sayısız yazmanın üretildiği mekânlardı. Tasavvufun temel değerleri, tarikatın usul ve erkânı, önde gelen sufilerin eserleri, rüya tabirleri ve tasavvuf dünyasına dair birçok başka unsuru barındıran bu yazmalar bugün, Osmanlı tasavvuf kültürüne ilişkin zengin bir kaynak sunuyor.
 

M. Baha Tanman’ın “Sır Olanın Peşinde: Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Elyazmaları” başlıklı konuşması, 28 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de İstanbul Araştırmaları Enstitüsü YouTube kanalında canlı olarak izlenebilir.
 

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Elyazması Koleksiyonu açık erişimde!

“Hafıza-i Beşer” sergisinin daha geniş kitlelere tanıttığı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Elyazması Koleksiyonu’nun tamamı çevrimiçi erişime açıldı. Osmanlı entelektüel, sosyal ve kültürel hayatının farklı unsurlarına dair zengin kaynaklar sunan koleksiyon, hem Osmanlı tarihçilerine hem de tarih ve edebiyat meraklılarına yeni bir kütüphane deneyimi sunuyor. Toplam 626 cilt ve 1311 eserden oluşan koleksiyona dijital kütüphane kataloğu üzerinden kolayca erişilebiliyor.

Akıncı zorlu görevler için hazır | Türk TİHA'sı için belgesel
Akıncı zorlu görevler için hazır | Türk TİHA'sı için belgesel
Da Vinci TV’den Çocuklara 23 Nisan Çekilişi! | Belgesel | Kitap
Da Vinci TV’den Çocuklara 23 Nisan Çekilişi! | Belgesel | Kitap
Yücel’in Çiçekleri Belgeseli ile evinize konuk oluyor | Belgesel
Yücel’in Çiçekleri Belgeseli ile evinize konuk oluyor | Belgesel
Belgesel | Paket servis yemeklerin gerçekleri BBC Earth ekranlarında
Belgesel | Paket servis yemeklerin gerçekleri BBC Earth ekranlarında
Yaşar Kemal Belgeseli evinize konuk oluyorn
Yaşar Kemal Belgeseli evinize konuk oluyorn
Belgesel | à la şerife” 2.Sezonun 3.Bölümüyle 24Kitchen Ekranlarında.
Belgesel | à la şerife” 2.Sezonun 3.Bölümüyle 24Kitchen Ekranlarında.
Belgesel | “Üstün Yırtıcılar” Kuşağı National Geographic WILD ekranlarında
Belgesel | “Üstün Yırtıcılar” Kuşağı National Geographic WILD ekranlarında
BBC Earth |Hazır mısınız? Casuslar geri dönüyor | Belgesel
BBC Earth |Hazır mısınız? Casuslar geri dönüyor | Belgesel
Son Güncelleme: 26.05.2020 12:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Damla Sönmez | Karakteri Anlatabilmeniz İçin Onu Anlamanız Gerekir
Damla Sönmez | Karakteri Anlatabilmeniz İçin Onu Anlamanız Gerekir
Kitabını mı okumalı, yoksa filmini mi izlemeli?
Kitabını mı okumalı, yoksa filmini mi izlemeli?
19 Mayıs’ta gençlerden dünyanın en büyük resim rekoru
19 Mayıs’ta gençlerden dünyanın en büyük resim rekoru
Sanatı Ailece Evden Keşfet
Sanatı Ailece Evden Keşfet
Özge Özberk | Sevmediğim Hiçbir Karakteri Eve Almadım
Özge Özberk | Sevmediğim Hiçbir Karakteri Eve Almadım
Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri sergisi
Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri sergisi
Ozan Akbaba  | Popüler Olmak ve Tanınmak Oyunculuk Değildir | Tiyatro
Ozan Akbaba  | Popüler Olmak ve Tanınmak Oyunculuk Değildir | Tiyatro
Tiyatro | İBB Yedi Kocalı Hürmüz oyununu online yayınlıyor
Tiyatro | İBB Yedi Kocalı Hürmüz oyununu online yayınlıyor
10. Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Sahipleriyle Buluşuyor
10. Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Sahipleriyle Buluşuyor
Geleceğin sinemasında hayallerini gerçeğe dönüştürecek 10 genç yetenek belli oldu
Geleceğin sinemasında hayallerini gerçeğe dönüştürecek 10 genç yetenek belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim