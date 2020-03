Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Profesyonel Yarışma finalistleri belli oldu

Dünya Fotoğraf Organizasyonu, 2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için Profesyonel yarışmada finalist olan ve kısa listeye kalan fotoğrafçıları duyurdu. Aynı zamanda 2019 Sony Profesyonel Hibe Fonu'nu kazanan fotoğrafçıların yeni projelerine dair ayrıntılar da açıklandı. Profesyonel yarışma finalistlerinin ve Hibe Fonu almaya hak kazanan fotoğrafçıların çalışmaları, 17 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Somerset House'da gerçekleştirilecek 2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Sergisi’nde görülebilecek.

Ödüllerin 13. yılında, Profesyonel yarışma, teknik mükemmeliyetleri ve aktüel konulara getirdikleri taze bakış açısı nedeniyle dikkate değer sayıda eseri ödüllendiriyor. 2020 – Yılın Fotoğrafçısı kategorisinin kazananı, Profesyonel yarışmanın finalistleri arasından seçilecek.

2020 Ödülleri kapsamındaki dört yarışmaya, 203 ülkeden 345 bini aşkın görsel ile başvuru yapıldı ve bugüne kadarki en yüksek katılımla, 135 binden fazla fotoğraf Profesyonel yarışmanın 10 kategorisine dahil edildi. Çevre konusunun gerek sanat gerekse haber fotoğrafçılığı bakımından giderek artan önemine binaen bu yıl yeni bir kategori olarak "Çevre" kategorisi eklendi.

Bu yılın finalist projeleri; kişisel meseleleri ve gözlemleri aktarmak, hikâye anlatımına dair yaratıcı yaklaşımlar sunmak ve az bilinen ancak son derece önemli sorunlara ışık tutmak üzere çok çeşitli konular, fotoğraf teknikleri ve sunum yöntemleri kullanıyor.

2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde finalisti olan fotoğrafçılar ve projeleri şöyle:

MİMARİ KATEGORİSİ

Formlar ve dokular, "Formalisms (Formalizmler)" çalışmasında binaların canlı dış cephelerini ortaya koyan José De Rocco’nun (Arjantin) ve "Structures (Yapılar)" çalışmasında modern yapıları tasvir ederken minimalist bir siyah-beyaz seri sunan Jonathan Walland'ın (İngiltere) soyut fotoğraflarının odak noktasını oluşturuyor. Sandra Herber'in (Kanada) "Ice Fishing Huts, Lake Winnipeg (Buz Balıkçılığı Kulübeleri, Winnipeg Gölü)" çalışması kışın donmuş göl yüzeyine kondurulmuş değişik renkli kulübelerin görüntülerini aktarıyor.

YARATICILIK KATEGORİSİ

"Seeds of Resistance (Direnişin Tohumları)" çalışmasında, Pablo Albarenga (Uruguay) madencilik ve tarım işletmeleri yüzünden tehlike altındaki alanları ve bölgeleri, onları korumak için mücadele eden aktivistlerin portreleriyle eşleştiriyor. Sosyal medya paylaşımları, sohbetler ve Skype veya WhatsApp aramalarından görüntüler kullanarak, "Kill me with an overdose of tenderness (Aşırı doz hassasiyetle öldür beni)" çalışmasıyla Dione Roche (İtalya) ilişkilerin ve mahremiyetin online ortamda yaşanması ve ifade edilme biçimini inceliyor. "Witness Objects (Tanık Nesneler)" çalışmasında Luke Watson (İngiltere) Saraybosna'daki anlamlı yerlerin derme çatma kameralarla çekimlerinin yanı sıra Bosna Savaşı'ndan kalan tarihi objeler kullanılarak yapılan iğne deliği kamera çekimlerini ortaya koyuyor.

KEŞİF KATEGORİSİ

"Invisible Wounds (Görünmez Yaralar)" çalışmasında, Hugh Kinsella Cunningham (İngiltere) Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Kuzey Kivu'da Ebola virüsü salgınının neden olduğu ıstırap ve sıkıntıları göstermek için görüntüleri kırmızı renkte sunuyor; "The Cave (Mağara) çalışmasında Maria Kokunova (Rusya) ise kişisel travmayı ortaya koymak için sembolizm ve alegoriden faydalanıyor. "Cast Out of Heaven (Cennetten Kovulma)" çalışmasında Hashem Shakeri (İran) ekonomik gerileme nedeniyle Tahran'dan ayrılmak ve devlet tarafından finanse edilen yetersiz konut projelerine yerleşmek zorunda kalanların hayatlarına ışık tutuyor.

ÇEVRE KATEGORİSİ

"Wahala" çalışmasında Robin Hinsch (Almanya) Nijer delta nehri boyunca devam eden petrol sızıntılarının ve doğal gaz yangınlarının yıkıcı etkilerini belgeliyor. "Atlas from the Edge (Kıyısından Atlas)" çalışmasında, Álvaro Laiz (İspanya) geleneksel yaşam tarzları geçim tarzlarına göre evrimleşen yerli grup Çukçiler tarafından uygulanan 'doğal simetri' kavramını araştırıyor. "The Future of Farming (Çiftçiliğin Geleceği) çalışmasında, Luca Locatelli (İtalya), dünyanın dört bir yanından yüksek teknolojili tarımsal sistemlerin, gelecekteki gıda sıkıntısı için sunabileceği olası çözümleri tasvir ediyor.

BELGESEL KATEGORİSİ

Didier Bizet’nin (Fransa) çalışması "Baby Boom (Bebek Patlaması)", meraklıları tarafından koleksiyon amaçlı toplanan ya da evlat edinme sürecindeki ebeveynler tarafından hazırlık aşamasında kullanılan veya arkadaşlığa ihtiyacı olan yaşlı hastalar tarafından baş vurulan, yeniden gündeme gelen bir fenomeni, “canlı gibi görünen” bebekleri inceliyor. Protestolar sırasında yaralanan Hong Konglular’ın dokunaklı portreleri Chung Ming Ko'nun (Hong Kong) projesi olan "Wounds of Hong Kong (Hong Kong'un Yaraları) çalışmasında yer alıyor, buna karşılık Zhang Youqiong'un (Çin) "From ‘Made in China’ to ‘Made in Africa’ ('Made in China'dan 'Made in Africa'ya)" çalışmasında Çin'in finanse ettiği girişimdeki işçiler, Çin'in Afrika'daki 'Kuşak ve Yol Girişimi'nde anahtar bir kuruluş olan Etiyopya Oryantal Endüstri Parkı'nda resmediliyor.

MANZARA KATEGORİSİ

"Torii" çalışmasında Haggard Benhert (Almanya) Japonya'daki Budist ve Şintoist tapınakların fotoğraflarını sunarken, "New Home (Yeni Ev)" çalışmasında Chang Kyun Kim (Kore), İkinci Dünya Savaşı sırasında binlerce ABD vatandaşının ve Japonya sakinlerinin hapsedildiği Japonya Toplama Kamplarının fotoğraflarını sunuyor. "Project 596 (Proje 596)" çalışmasında Florian Ruiz (Fransa) Çin'de daha önce nükleer silah test sahası olarak kullanılan eski bir tuz gölü olan Lop Nor'un çorak manzarasını sergiliyor.

DOĞAL DÜNYA & YABAN HAYATI KATEGORİSİ

Masahiro Hiroike (Japonya), Tottori ormanlarındaki ateş böceklerinin büyüleyici ışıklarını "Himebotaru" çalışmasında ortaya koyuyor ve " Macro (Makro)" çalışmasında, Adalbert Mojrzisch (Almanya) amfibilerin gözlerinin ve böceklerin karmaşık renk ve desenlerini yakından göstermek için makro lens tekniğini kullanıyor. "Pangolins in Crisis (Pangolinler Tehdit Altında)" çalışmasında Brent Striton (Güney Afrika) dünyanın en yasadışı ticareti yapılan memelileri olan pangolinlerin yasadışı ticaretine ve kurtarılma çabalarına ışık tutuyor.

PORTRE KATEGORİSİ

"Passengers (Yolcular)" çalışmasında, Cesar Dezfuli (İspanya) 2016 yılında çekilen fotoğraflarla, göçmenlerin Avrupa kıyılarına vardıkları anda kişiliklerini ve yaşadıkları dönüşümü yansıtan çarpıcı portrelerini yan yana getiriyor. "Unsung Heroes (Adsız Kahramanlar)" çalışmasında Denis Rouvre (Fransa) şiddet mağduru kadınların portrelerini ve üzücü hikayelerini sunuyor; "Ukrainian Railroad Ladies (Ukrayna Tren Hattında Kadınlar)" çalışmasında, Sasha Maslov (Ukrayna) tren istasyonu muhafızları olarak çalışan kadınların, savaş ve siyasi ayaklanmalarla parçalanmış bir ülkede süreklilik sembolü olarak sosyal rollerini araştırıyor.

NATÜRMORT KATEGORİSİ

"Disassembled Memory (Parçalara Ayrılan Anı)" çalışması, Fangbin Chen'nin (Çin) anılarını hatırlamak ve korumak amacıyla çocukluk bisikletinin parçalarına ayrılmış bölümlerini resmeden bir fotoğraf kataloğu. "Plexus (Pleksus)" çalışmasında, Elena Helfrecht (Almanya) kalıtsal travma ve kolektif hafızanın etkilerini incelemek için ailesinin arşivini araştırIYOR. "IMMORTALITY, INC. (ÖLÜMSÜZLÜK ŞİRKETİ)" çalışmasında ‘insan gerçekten sonsuza dek yaşayabilir mi?’ sorusuna odaklanan Alessandro Gandolfi (İtalya) ölümün üstesinden gelme arayışında modern bilimin ilerlemelerini temsil eden süreçleri ve nesneleri belgelemek için araştırma laboratuvarlarına ve kurumlara ışık tutuyor.

SPOR KATEGORİSİ

Senegal'de bir numaralı spor haline gelen güreş aynı zamanda gelenek ve ritüelde bir sosyal yükseliş aracı. "Senegalese Wrestlers (Senegalli Güreşçiler)" çalışmasında, Angel Lopez Soto (İspanya) bu uygulamaları eğitim sürecindeki genç güreşçilerin görüntülerini alarak araştırırken, "Dives (Dalışlar)" çalışmasında Andrea Staccioli (İtalya) Gwangju Dünya Dalış Şampiyonası'nda dalış yapma anında atletlerin şiirsel portrelerini sunuyor. Lucas Barioulet (Fransa), "'The Long and Difficult Path of the Mauritanian National Women's Football Team (Moritanya Kadın Milli Futbol Takımının Uzun ve Zorlu Yolu)" çalışmasında, Moritanya İslam Cumhuriyeti'ndeki kadın oyuncuların karşılaştığı zorluklara ve kültürel gerilimlere ışık tutuyor.

Profesyonel yarışmada finalist olan ve kısa listeye kalan fotoğrafçıların çalışmalarını değerlendiren jüri üyeleri: Bağımsız küratör, editör ve kültür yöneticisi Claudi Carreras Guillén; 1-54 Çağdaş Afrika Sanat Fuarı Kurucu Direktörü Touria El Glaoui; Annenberg Fotoğraf Stüdyosu’ndan Yönetmen Katie Hollander; Singapur Uluslararası Fotoğraf Festivali’nden Yönetmen Gwen Lee; The New York Times Fotoğraf Editörü, Diversify Photo Kurucu Ortağı, Başkan ve sergi küratörü Brent Lewis; fotoğraf düzenleme editörü ve danışman Mike Trow.

2019 SONY PROFESYONEL HİBE FONU

2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Profesyonel kategori finalistleri arasından seçilen ve Sony Profesyonel Hibe Fonu’na hak kazananlar: Yan Wang Preston (İngiltere, 1.’lik, Manzara), Edward Thompson (İngiltere, 3.’lük, Belgeleme), Kohei Ueno (Singapur, 2.’lik, Spor) ve Tuomas Uusheimo (Finlandiya, 2.’lik, Mimari).Her fotoğrafçıya, kendilerine, tamamen yeni işler oluşturma veya hibeyi uzun vadeli bir proje geliştirmek için kullanma özgürlüğü tanınarak, 7.000 dolar ve Nisan 2019'da en güncel olan Sony dijital görüntüleme ekipmanı verilmiştir.

Sergilenen projeler arasında:

"Wilderness Expanses (Yaban Hayat Genişliyor)" çalışmasının sahibi Yan Wang Preston, modern toplumlardaki doğanın karmaşıklıklarına yönelik uzun vadeli araştırmasına devam ediyor. Çin'de farklı ekoloji geri kazanım alanlarında çekilen fotoğraflarıyla Preston, vahşi doğanın rekreasyonunu ve toparlanmasını çevreleyen soruları keşfetmek için klasik manzara fotoğrafçılığı geleneğinde siyah beyaz bir estetiğe baş vuruyor. Edward Thompson ("In The Garden of England/İngiltere'nin Bahçesinde"), ilgili ulusal ve yerel olayları belgeleyen Brexit sürecini projesine arka fon olarak kullanıyor.

"The beauty of life, forgiveness, and the power of positive change (Hayatın güzelliği, affetme ve olumlu değişimin gücü)” çalışmasıyla Kohei Ueno, savaş sonrası dönemde meydana gelen yıkıcı büyük ölçekli ticari balina avı sırasında neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan balina grubu: 'Tongan Kabilesi'nin yıllık göçüne ve yavaş toparlanma sürecine ışık tutuyor. "Out of bounds (Sınırların dışında)" çalışmasında Tuomas Uusheimo, spor alanlarının mimarisini, mekansallığını ve sınırlarını inceliyor.