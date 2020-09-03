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Sosyal sanat galerisinin öncü ismi | @yildirimarte

Günümüzde, genel olarak bir şeyin sanat olarak değerlendirilmesi ortaya konulan işin estetik açıdan kabul görmesiyle ilişkilidir.

03 Eylül 2020 Perşembe 11:10
Sosyal sanat galerisinin öncü ismi | @yildirimarte

Sosyal sanat galerisinin öncü ismi | @yildirimarte

Sanat deyince hepimizin aklına birbirinden farklı şeyler gelebilir. Günümüzde, genel olarak bir şeyin sanat olarak değerlendirilmesi ortaya konulan işin estetik açıdan kabul görmesiyle ilişkilidir. Bu anlamda en yaygın ve elle tutulur olan sanat eserleri ise genellikle resimlerdir.

Resim sanatı tarihten bu yana her zaman ilgi çekici olmuştur ve olmaya da devam ediyor. Bugünlerde sosyal medyada resim sanatına dair birçok farklı paylaşımlar görüyoruz. Ancak bu paylaşımlara baktığımızda bir dağınıklık gözümüze çarpıyor.

Önceleri bir sanatçının eserini sergilemesi için yeteri sayıda kayda değer esere, ciddi anlamda bütçe ve desteğe ihtiyacı varken şimdi bunu sosyal medya aracılığı ile dünyanın her yerinden kişilere sunma şansı bulunuyor. Bu da elbette belli bir takipçi kitlesine sahip olmayı gerektiriyor. İşte tam da bahsettiğimiz şu noktada @yildirimarte resmi instagram sayfası devreye giriyor.

Ressam Gökhan Yıldırım öncülüğünde yürütülmekte olan sosyal resim galerisi dünyanın çeşitli bölgelerinden yetenekli sanatçılara sesini duyurma imkânı sağlıyor. Hâlihazırda 189.000 takipçisi bulunan sayfa güncel olarak eser paylaşımlarına devam ediyor. Sanatseverler ve sanatçı arasında köprü görevi gören bu sayfa sayesinde birçok milletten farklı insanlar bir araya geliyor.

Hiçbir şekilde taklit eserler yayınlanmayan ve sadece sanatçıların kendi yaptıkları orijinal resimlerin yayınlandığı @yildirimarte profilinde Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde bulanan ressamların eserlerine ulaşabilirsiniz. Sayfayı incelediğinizde göreceksiniz ki bu ressamlar eğer sadece kendi sayfaları ile sınırlı kalsalar bu kadar kitleye ulaşamayacaklar. İşte bu yüzden galeri adeta bir köprü görevi görüyor. Böylece sosyal sanat galerisinin önemini bir kez daha anlayıp özenli ve düzenli şekilde yayınlarına devam eden Ressam Gökhan Yıldırım’ın yaptığı işin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz.

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