Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Söyleşi | Mehmet Berk Bostancı ile “Genç Salı”

Çağdaş sanatçı Mehmet Berk Bostancı, “Çağdaş Sanatta Sanatçının Rolü”  başlıklı söyleşi kapsamında 16 Nisan Salı günü İstanbul Modern’de gençlerle buluşuyor

15 Nisan 2024 Pazartesi 11:44
Söyleşi | Mehmet Berk Bostancı ile “Genç Salı”






Mehmet Berk Bostancı ile “Genç Salı” Söyleşisi: Çağdaş Sanatta Sanatçının Rolü


 

İstanbul Modern, “Genç Salı” Eğitim Programı ile gençlerle sanatçıları bir araya getirmeye devam ediyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçirilen programda bu ay gençler, sanat üretimlerinde rastlantısallığın etkilerine odaklanıyor.

Sanatçı, kendi ürettiği yapıtlardan örneklerle, otomatize sistemler ve sanatsal üretimin kesişimini işliyor. Teknik bilgi ve birikimini el becerileriyle bir araya getiren Mehmet Berk Bostancı, söyleşide, kendi üretimlerinde de kullandığı dijital tekniklerin sanat üzerindeki etkileşim sürecini paylaşıyor.

“Genç Salı” hakkında:

Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle 18–25 yaş arasındaki tüm gençler, her salı 10.00–14.00 saatleri arasında İstanbul Modern’i ücretsiz olarak deneyimliyor. “Genç Salı” adlı programda gençler, İstanbul Modern'deki tüm sergileri ücretsiz gezmenin yanı sıra, her ay bir salı günü düzenlenen sanatçı atölyelerine, söyleşilere ve daha birçok sürpriz etkinliğe ücretsiz katılma fırsatı yakalıyor. 

Söyleşi: Mehmet Berk Bostancı ile “Genç Salı” Söyleşisi: Çağdaş Sanatta         Sanatçının Rolü

Tarih: 16 Nisan 2024, Salı

Saat: 13.00

Mekân: İstanbul Modern Etkinlik Odası 2

Anahtar Kelimeler:
Söyleşi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vezüv'ün külleri arasından çıktı | Pompei'den sanat fışkırdı
Vezüv'ün külleri arasından çıktı | Pompei'den sanat fışkırdı
İstanbul Modern’de Çocuk Şenliği | Müzede Oyun
İstanbul Modern’de Çocuk Şenliği | Müzede Oyun
Bayramda İstanbul Modern’de sanat zamanı
Bayramda İstanbul Modern’de sanat zamanı
Dünyaca Ünlü Antika Halı Koleksiyonerleri İstanbul’da Buluşacak
Dünyaca Ünlü Antika Halı Koleksiyonerleri İstanbul’da Buluşacak
Kitap | Zaman, para değil hayattır! Öyleyse Neden Çalışalım ki?
Kitap | Zaman, para değil hayattır! Öyleyse Neden Çalışalım ki?
Konser | Hayko Cepkin 26 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu’nda
Konser | Hayko Cepkin 26 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu’nda
‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ Maltepe’de sahnelendi
‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ Maltepe’de sahnelendi
Kamu Programları | Handan Börüteçene | Üç İç Denizin Ülkesi
Kamu Programları | Handan Börüteçene | Üç İç Denizin Ülkesi
Şakşakçılar oyunu 2 Nisan'da ENKA Oditoryumu’nda
Şakşakçılar oyunu 2 Nisan'da ENKA Oditoryumu’nda
Pinokyo'nun Müzikal Yolculuğu CRR’de Başladı
Pinokyo'nun Müzikal Yolculuğu CRR’de Başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim