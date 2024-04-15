Mehmet Berk Bostancı ile “Genç Salı” Söyleşisi: Çağdaş Sanatta Sanatçının Rolü





İstanbul Modern, “Genç Salı” Eğitim Programı ile gençlerle sanatçıları bir araya getirmeye devam ediyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçirilen programda bu ay gençler, sanat üretimlerinde rastlantısallığın etkilerine odaklanıyor.

Sanatçı, kendi ürettiği yapıtlardan örneklerle, otomatize sistemler ve sanatsal üretimin kesişimini işliyor. Teknik bilgi ve birikimini el becerileriyle bir araya getiren Mehmet Berk Bostancı, söyleşide, kendi üretimlerinde de kullandığı dijital tekniklerin sanat üzerindeki etkileşim sürecini paylaşıyor.

“Genç Salı” hakkında:

Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle 18–25 yaş arasındaki tüm gençler, her salı 10.00–14.00 saatleri arasında İstanbul Modern’i ücretsiz olarak deneyimliyor. “Genç Salı” adlı programda gençler, İstanbul Modern'deki tüm sergileri ücretsiz gezmenin yanı sıra, her ay bir salı günü düzenlenen sanatçı atölyelerine, söyleşilere ve daha birçok sürpriz etkinliğe ücretsiz katılma fırsatı yakalıyor.

Söyleşi: Mehmet Berk Bostancı ile “Genç Salı” Söyleşisi: Çağdaş Sanatta Sanatçının Rolü

Tarih: 16 Nisan 2024, Salı

Saat: 13.00

Mekân: İstanbul Modern Etkinlik Odası 2