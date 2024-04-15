Mehmet Berk Bostancı ile “Genç Salı” Söyleşisi: Çağdaş Sanatta Sanatçının Rolü
İstanbul Modern, “Genç Salı” Eğitim Programı ile gençlerle sanatçıları bir araya getirmeye devam ediyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçirilen programda bu ay gençler, sanat üretimlerinde rastlantısallığın etkilerine odaklanıyor.
Sanatçı, kendi ürettiği yapıtlardan örneklerle, otomatize sistemler ve sanatsal üretimin kesişimini işliyor. Teknik bilgi ve birikimini el becerileriyle bir araya getiren Mehmet Berk Bostancı, söyleşide, kendi üretimlerinde de kullandığı dijital tekniklerin sanat üzerindeki etkileşim sürecini paylaşıyor.
“Genç Salı” hakkında:
Söyleşi: Mehmet Berk Bostancı ile “Genç Salı” Söyleşisi: Çağdaş Sanatta Sanatçının Rolü
Tarih: 16 Nisan 2024, Salı
Saat: 13.00
Mekân: İstanbul Modern Etkinlik Odası 2