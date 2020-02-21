Spor ayakkabınızda bir Kungfu ustası saklanıyor olabilir

''Okuma Seviyesi 3'' olarak sınıflandırılan bu hareketli öykü, 7 yaş ve üzerindeki küçük kitap kurtlarını, yeryüzünün en asil savunma sanatlarından biriyle tanıştırıyor, hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir okuma serüvenine davet ediyor.

Henüz potansiyelini keşfedememiş on yaşındaki bir çocuğun adım adım kendini gerçekleştirme hikâyesine tanıklık ettiren Spor Ayakkabıda Kungfu, içten içe benimsettirdiği hoşgörü ve kardeşlik mesajlarıyla; okul sıralarında maruz kaldığı zorbalığa karşı kendince mücadele veren çocukları ''iyilik'' yolunda buluşturuyor.

Adı gibi doğru düzgün bir çocuk olan Selim'in okulda bazı sorunları var: Kendisini ''ezik'' gören sınıf arkadaşları ona biraz... ya da kabul edelim, epeyce acımasız davranıyorlar. Hele de ''Kazananların Ayakkabısı'' olarak tanıtılan Uçarayak markasının Hava Tabanlı yeni modelini giyip okula gittiği gün işler iyice kızışıyor. Ayakkabılarını kıskanıp ondan almaya çalışan çocuklardan birini, istemeden de olsa alt ettiği dakikalarda ise belki de hayatının kırılma noktasını yaşıyor. Oysa onun en büyük hayali gerçekte ne kadar ''havalı'' biri olduğunu gösterebilmek… Neyse ki artık ona rehberlik edip hayata hazırlayacak, on santim boylarında bir akıl hocası var! Spor Ayakkabı Şaolini Ming Usta'nın bizim ''Susuz Balık''ı eğitmesi pek kolay görünmese de, durum o kadar vahim değil. Kim bilir, Selim çok yakında, biraz Ma-Bu duruşu ve azıcık da kungfuyla herkesin yanına yaklaşmaktan çekindiği 666 Çetesi'nin bile hakkından gelebilir!..



Çocukları akran zorbalığına karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan duyarlı hikâyesiyle, kaba kuvvet kullanımının yersizliğine ve anlamsızlığına vurgu yapan bu heyecan verici kitap, şiddete başvurmadan önce karşımızdaki ile empati kurmanın ve onu doğru yola çekmenin önemine değiniyor.

Spor Ayakkabıda Kungfu, son bölümünde yer verdiği sözlük ve soru sayfalarıyla, okurlarının kelime dağarcığını zenginleştiriyor, okuduklarını daha iyi anlamalarına ve pekiştirmelerine olanak sağlıyor.

