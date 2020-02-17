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Su günlükleri -1 Biz arkadaş mıyız?

Birinin günlüğünü okuduğumuzda bu bizi arkadaş yapar mı?

17 Şubat 2020 Pazartesi 09:13
Su günlükleri -1 Biz arkadaş mıyız?

Su günlükleri -1 Biz arkadaş mıyız?


Hanzade Servi'nin neşeli anlatımı ve Ali Benice'nin ele avuca sığmayan resimleriyle kahkahayı garantileyen Biz Arkadaş mıyız?, çocuklara okumayı sevdirme konusunda zürafaları amuda kaldırabilecek kadar iddialı ''Su Günlükleri'' serisinin ilk kitabı.

Sosyal medyanın içinde âdeta kaybolan günümüz çocuklarına buram buram mizah kokan bir okuma serüveni vadeden bu eğlenceli roman, Su Hoşeda EnMutlu adında bir kız çocuğu ile yakın çevresinin başından geçen gülünç (bazen de düşündürücü!) olayları konu ediniyor. 

Aile ilişkileri ve gerçek dostluğun temellerine değinen Biz Arkadaş mıyız? içten hikâyesinin satır aralarında hayata dair önemli paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor; hayal kırıklığı yaşamamak ve ikinci şansları kaçırmamak adına önyargılarımızdan uzaklaşmayı ve herkesi olduğu gibi kabul etmemiz gerektiğini hatırlatıyor.     
 
Dikkat! Bu matrak kitap (ya da günlük mü desek acaba?) yüksek dozda espri içerir.


Su H. EnMutlu'nun (ne havalı isim ama!), hayatı bir hayli eğlenceli. Nev'i şahsına münhasır ebeveynleri, asık suratlı ablası ve fırlama kardeşiyle her günü farklı bir macera! Tabii hayatına renk katması hususunda, sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin hakkını da yememeli… Okulla ev arasında mekik dokumakla geçen günlerinin içine greyfurt sıkan (hadi ama hep limon sıkılacak değil ya!) ödevleri de olmasa, değmeyin keyfine!

Epeydir, Su'nun başı 'ödevbozar canavarlarla' dertte. Nedense ödevleri hep bir kazaya kurban gidiyor. Ve de öğretmenleri buna inanmamakta ısrarcı oluyor.

Bu arada, Su'nun eline çok önemli bir sanal bellek geçiyor. Bir an önce ondan kurtulmalı, yoksa sosyal medyada her an yer yerinden oynayabilir! Ah, bir de öğretmeninin verdiği ödevi hazırlaması gerekiyor: ''Ailenizdeki en ilginç kişi kim?'' Hımm, zor ödev. Acaba kimi seçse? 110 yaşında sıra dışı bir büyük büyük ninesi olacak değil ya?! Yoksa var mı gerçekten böyle birisi?..

Başkahramanının adına ve şanına yaraşır şekilde SU gibi akıp giden bu komik (hatta çoook KOMİK!) kitap, arkadaşlık kavramının önemini ve hayatımıza kattığı anlamı sorgularken, okurunu can evinden vuracak bir soru oku fırlatıyor: ''Arkadaşınız olmayan biri için iyilik yapar mısınız?''

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Anahtar Kelimeler:
Su GünlükleriBiz Arkadaşmıyız
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