Şükrüye Tutkun söyledi, Ankaralı'lar coştu
Kale Kapısı’nda gerçekleşen konsere yoğun ilgi gösteren Ankaralılar, Şükriye Tutkun’un seslendirdiği Türk Halk Müziği’nin eşsiz eserleriyle coştu. Arda Boyları, Uyan Sunam Uyan gibi kendisiyle özdeşleşen türküleriyle hayranlarından yoğun alkış alan Şükriye Tutkun’un konserini binlerce kişi izledi.
Başkent Kültür Yolu Festivali 2 Ekim 2022, Pazar Programı
Konser
Şahin Növresli Trio / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20.00
Jabbar & Deeperise / Gençlik Parkı – 20.00
Retrobüs / Ankara Hisar Kale Kapısı – 20.00
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu / Ankara Mevlevihanesi – 20.00
Tiyatro:
Ankara DT – Altın Kız / CSO Ada Ankara Açık Alan – Kamyon Tiyatrosu – 14.00
Ankara DT – İzafiyet / Küçük Tiyatro – 20.00
Opera – bale – dans:
Hisseli Harikalar Kumpanyası / Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu – 20.00
Söyleşi:
Gelenekten Geleceğe Çıkrıkçılar Yokuşu / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 16.00
Çocuk etkinlikleri:
Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatımı Atölyesi / Oda Tiyatrosu – 14.00
Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10.00-12.00 ve 14:00-16:00
Türk Pusat Müzesi ile Okçuluk Eğitimi ve Etkinliği / Roma Hamamı – 10.30-12.30
Müze Hatıram Atölyesi / Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi – 11.00-13.00
Açık hava etkinlikleri:
Orhan Altıntuğlu ile Ulus Gezileri / Festival Rotası – 09.00-16.00
Uluslararası Satranç Turnuvası / Gökyay Vakfı Satranç Müzesi
Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00
Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00
Başkent Kültür Yolu Festivali 3 Ekim 2022, Pazartesi Programı
Konser:
Mariza / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20.00
Yamatolia, Türkiye-Japonya Müzikal Kültür Köprüsü / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 20.30
Opera – bale – dans:
Tosca / Büyük Tiyatro – 20.00
Söyleşi:
Ankara Arkeolojik Kazı Çalışmaları Konferansları: Cebirli Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Sağır / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14.00
Ankara'nın Kalbi Gölbaşı / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 14.00
Masal ve Hayat Bilgisi Söyleşisi / Güneş Galerisi – 14.30
Çocuk etkinlikleri:
Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10.00-14.00
Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Ebru Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10.00-11.00
Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11.00
Açık hava etkinlikleri:
Köşebaşı Canlı Tarih / Hamamönü Meydanı – 16.00
Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00
Geleneksel El Sanatları Tokat Kumaş Baskı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00
Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00