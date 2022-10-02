Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
gök gürültülü yağmurlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Şükrüye Tutkun söyledi, Ankaralı'lar coştu

02 Ekim 2022 Pazar 12:12
Şükrüye Tutkun söyledi, Ankaralı'lar coştu

Şükrüye Tutkun söyledi, Ankaralı'lar coştu
 

Kale Kapısı’nda gerçekleşen konsere yoğun ilgi gösteren Ankaralılar, Şükriye Tutkun’un seslendirdiği Türk Halk Müziği’nin eşsiz eserleriyle coştu. Arda Boyları, Uyan Sunam Uyan gibi kendisiyle özdeşleşen türküleriyle hayranlarından yoğun alkış alan Şükriye Tutkun’un konserini binlerce kişi izledi. 

Başkent Kültür Yolu Festivali 2 Ekim 2022, Pazar Programı

Konser

Şahin Növresli Trio / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20.00
Jabbar & Deeperise / Gençlik Parkı – 20.00 
Retrobüs / Ankara Hisar Kale Kapısı – 20.00 
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu / Ankara Mevlevihanesi – 20.00
Tiyatro:

Ankara DT – Altın Kız / CSO Ada Ankara Açık Alan – Kamyon Tiyatrosu – 14.00
Ankara DT – İzafiyet / Küçük Tiyatro – 20.00
Opera – bale – dans:

Hisseli Harikalar Kumpanyası / Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu – 20.00 
Söyleşi: 

Gelenekten Geleceğe Çıkrıkçılar Yokuşu / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 16.00
Çocuk etkinlikleri:

Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatımı Atölyesi / Oda Tiyatrosu – 14.00
Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10.00-12.00 ve 14:00-16:00
Türk Pusat Müzesi ile Okçuluk Eğitimi ve Etkinliği / Roma Hamamı – 10.30-12.30
Müze Hatıram Atölyesi / Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi – 11.00-13.00
Açık hava etkinlikleri:

Orhan Altıntuğlu ile Ulus Gezileri / Festival Rotası – 09.00-16.00

Nazmi Kal İmza Günü / Galeri Z – 10.00
Uluslararası Satranç Turnuvası / Gökyay Vakfı Satranç Müzesi
Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00
Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00
 

Başkent Kültür Yolu Festivali 3 Ekim 2022, Pazartesi Programı

Konser:

Mariza / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20.00
Yamatolia, Türkiye-Japonya Müzikal Kültür Köprüsü / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 20.30
Opera – bale – dans:

Tosca / Büyük Tiyatro – 20.00

Söyleşi:

Ankara Arkeolojik Kazı Çalışmaları Konferansları: Cebirli Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Sağır / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14.00
Ankara'nın Kalbi Gölbaşı / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 14.00
Masal ve Hayat Bilgisi Söyleşisi / Güneş Galerisi – 14.30

Çocuk etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10.00-14.00
Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Ebru Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10.00-11.00
Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11.00 
Açık hava etkinlikleri:

Köşebaşı Canlı Tarih / Hamamönü Meydanı – 16.00
Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00
Geleneksel El Sanatları Tokat Kumaş Baskı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00
Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14.00

Anahtar Kelimeler:
Kültür YoluAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ben Anadolu" Teos Antik Kenti'nde Sahnelenecek
"Ben Anadolu" Teos Antik Kenti'nde Sahnelenecek
Ankara Kültür Yolu Festivali başladı
Ankara Kültür Yolu Festivali başladı
Atölye Modern'in çevrimiçi seminerleri 19 Ekim'de başlıyor
Atölye Modern'in çevrimiçi seminerleri 19 Ekim'de başlıyor
Matbaa varoluşunu Türk Düşmanlığına borçlu
Matbaa varoluşunu Türk Düşmanlığına borçlu
‘Simurg’ Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
‘Simurg’ Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
Sanatçı Gökhan Yıldırım Afganistan yetimhanelerinde
Sanatçı Gökhan Yıldırım Afganistan yetimhanelerinde
Tekfen Filarmoni sahnesinde devler buluşuyor
Tekfen Filarmoni sahnesinde devler buluşuyor
Galataport, Kültür Yolu Festivali'nin gözdesi
Galataport, Kültür Yolu Festivali'nin gözdesi
CSO ADA ANKARA 'Başkent Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor
CSO ADA ANKARA 'Başkent Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor
İş Sanat Parlayan Yıldızlarını Arıyor
İş Sanat Parlayan Yıldızlarını Arıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim