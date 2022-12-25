Sultan Mehmed'in rüyası bu Kubbe'de



Tarihle teknolojiyi birleştiren müzenin kubbesinde, İstanbul’un fethi ışık, ses ve görsel olarak yer buluyor. “Sultan Mehmed’in Rüyası” filminden etkileyici sahneler, ziyaretçileri fetih gününe götürüyor. Dünyanın ilk tam panoramik müzesindeki görsel şov; 2 bin 350 metrekare alanda, 360 derece açıyla yapılıyor.

SARAÇHANE / İSTANBUL

Dünyanın ilk tam panoramik müzesi ‘Panorama 1453 Tarih Müzesi’ Türkiye’de ilk defa dijital bir şölene ev sahipliği yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş. Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni restore etti. Tarihle teknolojiyi buluşturan müze, Sultan Mehmed’in Rüyası görsel şovuyla ziyaretçilerine, 3 boyutlu müzecilik deneyimi sunuyor.

SULTAN MEHMED’İN RÜYASI

29 Mayıs 1453 sabahı, Edirnekapı surlarının önünde 23 ordunun kuşatıp alamadığı Konstantinopolis, Osmanlı ordusu tarafından kuşatılmış ve düşmek üzeredir. Anadolu Hisarı’nın karşısına Boğazkesen inşa edilirken Ortodoks kültürünün tüm zenginliğini sunan Konstantinopolis, surların ardında tüm görkemiyle belirir. Dünya savaş tarihini değiştiren Şahi topları dökülür, Konstantin teslim ol çağrılarını reddeder. Çok geçmeden şehir, Konstantinopolis’i almaya ant içen Sultan Mehmed önderliğinde 80 bin kişilik Osmanlı ordusu tarafından kuşatılır ve dünya tarihini değiştirecek Fetih başlar.

1453 SABAHINA ŞAHİTLİK ETMEYE HAZIR OLUN!

TARİHİ GÜNÜMÜZE TAŞIYAN TEKNOLOJİ

Fethin en önemli anlarının yaşandığı Edirnekapı, Topkapı ve Silivrikapı surlarının yakınında, Sultan Mehmet’in şehre girdiği kapının yanı başında 38 metre çaplı yarım küre üzerine kurulan müze, panoramik özelliği ile ziyaretçileri her yönüyle içine çekiyor. Mapping entegrasyonuyla tarihle teknolojiyi buluşturan müze, ziyaretçilerini fethin rüyasının görüldüğü bu alanda, yüzyıllar sonra “Sultan Mehmed’in Rüyası”na şahitlik etmeye davet ediyor.

Tarihin en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış̧ bir coğrafyanın incisi İstanbul’un Konstantinopolis’ten İstanbul’a uzanan yolculuğunu anlatan mapping gösterisi, II. Mehmet’in şehzadelikten başlayan ve Konstantinopolis’i fethetme tutkusunun adım adım nasıl gerçeğe döndüğüne odaklanan görsel bir şölen sunuyor.

Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Mesut Uyar’ın danışmanlığında hazırlanan gösteri, görsel zenginliğinin yanı sıra tarihi detaylara ışık tutuyor.

KURULUŞTAN SON HÜKÜMDARA: PADİŞAH PORTRELERİ

Panoramik resim, ses ve çizimlerle İstanbul'un Fethi'ni adeta yeniden yaşatan Panorama 1453 Tarih Müzesi, aynı zamanda müze girişinde ve -1. katta bulunan Padişah Portreleri sergisi ile ziyaretçilerine kronolojik bir seçki sunuyor.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi ile başlayan sergide, son padişah Sultan Vahdettin'e kadar Osmanlı Devleti'nin kuruluş, yükseliş ve son döneminde tahta çıkmış 36 padişahın portreleri bulunuyor. Portreler sergilenmek üzere Atatürk Kitaplığı’ndan alındı.

NUSRET ÇOLPAN KİMDİR?

Panorama 1453 Tarih Müzesi aynı zamanda çağdaş nakkaş Nusret Çolpan’ın Minyatürlerde Fetih isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

1952 yılında Bandırma'da doğan Nusret Çolpan, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni okuduğu yıllarda Prof. Dr. A. Süheyl Ünver ve Azade Akar’dan “Türk Süsleme Sanatları” dersi aldı. Mimaride kazandığı disiplin ve görüşten faydalanarak minyatürde kendine has bir çizgi ve renk getirdi. Çalışmalarında Kanuni devrinde yaşayan sanatçı Matrakçı Nasuh’un etkileri görülüyor. 35 yıl minyatür çalışan sanatçının yurt içinde ve yurt dışında resmî yapılar dahil farklı koleksiyonlarda yaklaşık 300 eseri bulunuyor. Nusret Çolpan, 2008 yılında aramızdan ayrıldı.