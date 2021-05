Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri izleyici ile buluşacak



Movies that Matter ve UNDP Türkiye desteği ile Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali seçkisinden 12 belgeselin yer alacağı Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri (SYFG), 2012 yılından beri Kazdağları yöresinde ve ulusal ölçekte ekolojik hak savunuculuğu yapan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çanakkale ilinin çevre sorunları başta olmak üzere, Türkiye ve dünya ölçeğindeki çevresel sorunlara ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuş, üniversitenin en eski topluluklarından birisi olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çevre Topluluğu ve "Hayat yerelde çözüm yerelde" sloganıyla yaşanabilir şehirler inşa etmek, yerelde bir iklim ve çevre hareketi başlatmak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını yerele uyarlamak için kurulan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yerel Yönetimler Derneği’nin organizasyonu ile 6-9 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak Surdurulebiliryasam.net adresinde gerçekleşecek.

Program

Ekolojik ve sosyal sorunların birbiriyle ilişkisini, ve sürdürülebilirlik perspektifi ile ilişkilendirilerek daha kapsamlı ve geniş bakış açısıyla ele alınan insan haklarını konu alan SYFG’de film gösterimlerinin yanı sıra davetli konuşmacılarla çevrim içi panel ve tartışmalar yer alacak. Programda Süheyla Doğan (Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği), Ferzan Aktaş (Kazdağları Kardeşliği), İlayda Çamlı, Mahir Ilgaz (350 Türkiye), Oral Kaya (Troya Çevre Derneği) Çanakkale Tabipler Odası Başkanı Dr. Güleda Erensoy, Prof. Dr. Coşkun Bakar, Şölen Kipöz, Sevinç Özkaya, Meryem Saraç, Mustafa Birol (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yerel Yönetimler Derneği), Selver Özözen Kahraman (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) Ali Gizer (GT Alliance UK, Sürdürülebilirlik Danışmanı), Buket Atlı (Temiz Hava Hakkı Platformu), Özlem Katısöz (CAN-Europe) izleyicilerle çevrimiçi söyleşiler gerçekleştirecek.

SYFG Seçkisi temel sağlık hizmetlerinden çocuk işçiliği ve çocuk köleliğine, gıda ve tekstil sektörlerinde sorumlu tedarik zincirinden çatışma ve savaşa, iklim değişikliğinden enerji sorunlarına, suya erişim hakkından zehirsiz gıdaya erişime birçok temel meseleyi bütüncül bir bakış açısıyla ele alan ve yaratıcı çözümlerle ilham veren belgesellerden oluşmaktadır. Ekolojik ve sosyal sistemlerin birbiriyle ilişkisini gözler önüne seren filmler aynı zamanda çözüm odaklı insanların fark yaratan sosyal girişimlerini aktarmaktadır.

• Güç Bizde/Our Power 9’

• Seçme Vakti/Time to Choose 100’

• Bataklık Hayalleri/Marshland Dreams 7’

• Çikolata Davası/The Chocolate Case 90’

• EcoPeace Orta Doğu/EcoPeace Middle East 5’



• Yörüngeyi Değiştirenler/Bending the Arc 102’• Müşterekler Algısı/A Commons Sense 8’• Gerçek Bedel/The True Cost 92’• Angaza 5’• Zehirsiz Sofralar/No Pesticides on my Plate 42’• Ortak Bir Hak /A Common Right Uganda 8’• Kongo Mahkemesi/The Congo Tribunal 100’

SYFG Seçkisinin yanı sıra 10 Mayıs Pazartesi ilave bir belgesel gösterimi + söyleşi gerçekleştirilecektir. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneğinin de desteklediği Çan: Bir Termik Kasabası belgeselinin gösterimi olacaktır.

• Çan: Bir Termik Kasabası/The Town of Thermal Power Plants 17’

SYFG öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra yerel yönetimler, kamu ve özel sektör, STK ve eğitim kurumlarından katılımcıların ve sürdürülebilirlik konusuna ilgi duyan herkesin katılımına açıktır. Etkinliğe katılmak için önce Surdurulebiliryasam.net’de "Takipçi" kaydı yapılması ve ardından seanslara kayıt olunması gerekmektedir.