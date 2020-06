Suud'lar korsan yayıncılara resmen destek vermiş



Uluslararası ticaret sisteminin en saygın karar organlarından İsviçre merkezli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 1,5 yıl süren bir çalışmanın ardından, Suudi Arabistan’ın korsan yayınlarla ilişkisini konu alan değerlendirme raporunu tamamladı. Rapor, Suudi Arabistan Hükümeti’nin özellikle korsan maç yayınlarıyla gündeme gelen beoutQ platformunu ilk günden beri desteklediğini ve bu desteğin günümüzde de devam ettiğini ortaya koydu.

DTÖ yayınladığı değerlendirmede, Suudi Arabistan Hükümeti'nin beoutQ isimli korsan yayın operasyonunu en başından beri aktif bir şekilde desteklediğini ve fikri mülkiyet haklarını koruma yükümlülüğünü tamamen ihlal ettiğini kesin bir dille ifade ederek; Arap yetkilileri derhal, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymaya çağırdı.

Sportif içerikler özelinde küresel düzeyde korsan yayınla savaşın liderlerinden olan beIN MEDIA GROUP başta olmak üzere FIFA, UEFA, DFB ve La Liga gibi futbola yön veren kuruluşlar, başarıyla neticelenen araştırmadan duydukları memnuniyeti belirterek; korsana karşı uzun soluklu mücadeleye güç kazandıran DTÖ raporuna ilişkin destek açıklamalarında bulundular. Diğer yandan, beoutQ platformu ile Suudi devleti arasındaki doğrudan bağlantıyı ortaya çıkaran rapora Financial Times, New York Times, BBC ve The Guardian gibi uluslararası medyanın önde gelen yayınları da geniş yer ayırdı.

Faaliyet gösterdiği her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ilk günden itibaren kurumsal vatandaşlık ve kaliteli yayıncılık ilkesiyle yoluna devam eden beIN MEDIA GROUP, sektöre büyük zarar veren korsan yayıncılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarına bundan sonra da hız kesmeden devam edecek.