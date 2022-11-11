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SYFF2022 | Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali başlıyor

Geleceği yaratan gençler, kendinden büyük amacı olanlar, onarıcı bir kültür ve adil bir dünya için çalışanlar, özetle değişimin öncüleri ile SYFF2022 seçkisi derin bir nefes aldıracak…

11 Kasım 2022 Cuma 11:21
SYFF2022 | Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali başlıyor

SYFF2022 | Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali başlıyor

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2 yıllık pandemi arasının ardından hem İstanbul’da yeniden salonlarda gerçekleşecek, hem de çevrimiçi versiyonu ile Türkiye’nin her köşesinden izleyicilerle buluşacak. SYFF2022, 15. yılında İstanbul’da 22-26 Kasım’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda ve 27-30 Kasım’da Hope Alkazar’da, ardından 1-6 Aralık tarihlerinde Surdurulebiliryasam.net’de çevrimiçi gerçekleşerek kesintisiz 15 gün boyunca devam edecek.

Değişim Hemen Şimdi!

Ekosistemin sağlığı ve dolayısıyla insan varlığının devamlılığı kitleler halinde ne düşündüğümüzle, ne hissettiğimizle ve ne yaptığımızla yakından alakalı… Yakın gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağımızı şimdi attığımız adımların belirleyeceğini en iyi bilenler bilim insanları, en yoğun hissedenler ise gençler.

Mevcut dünya algısı ve değer setleriyle şekillendirdiğimiz ekonomik, sosyal ve ekolojik sistemlerin çökmekte olduğunu söylemenin ötesine nasıl geçeceğiz? Ve herkes için adil bir geçiş süreci mümkün mü?

Değişimin Öncüsü Olmak

SYFF gezegenimiz için kritik olan sosyo-kültürel değişim sürecini desteklemeyi amaçlayan etki odaklı bir film festivali. Katılımcılarını değişimin öncüleri olarak görüyor; onları güçlendirmeyi, ilham vererek ve empati uyandırarak harekete geçirmeyi hedefleyerek seçkilerini hazırlıyor.

Festival 2008’den bugüne her sene ışık tuttuğu hikayelerle parçası olduğumuz ekolojik, sosyal ve ekonomik sistemlerin ve etkileşimde olduğumuz tüm dinamiklerin idrak edilmesini sağlamaya çalışıyor. Bunun da ötesinde ivmelenerek artan küresel problemlere karşın kendinden büyük bir amaca sahip olanların, her yerde her koşulda fark yaratabildiklerini gösteriyor.

SYFF2022 Seçkisi

Tüm canlılara karşı şefkat ve adalet duygusu taşıyanları buluşturan SYFF, 15. senesinde de değişimin öncüsü olmak isteyenler için hazırlanıyor. SYFF2022 seçkisi ile dünya turu atmak, duygusal olarak ışınlanmak, hayran kalmak, cesaretlenip bunu ben de yaparım, hatta yapacağım demek mümkün!

Seçkisinde yer alan uzun ve kısa metrajlı belgeseller ile SYFF, izleyicilerini geleceği yaratan gençlere, tüm canlılar için iyi ve adil olanı gözetenlere, her konuda yeşermekte olan onarıcı ve iyileştirici bir kültürün aktörlerine, gıda sisteminin dönüşümüne dair ipuçlarına ve daha fazlasına tanıklık etmeye davet ediyor. Festival katılımcıları toplumun her kesiminden, her yaştan, her türlü zorlu koşullar içerisinden çıkan insanların kendilerine dert edindikleri konularda bitmek bilmeyen enerjileri, yaratıcılıkları ve azimlerini izleyecek; kadınları, çiftçileri, balıkçıları, gençleri, çocukları, yaşadığı bölgede denizi, kıyıları, ormanları, dağları, yaban hayatı, böcekleri, çiçekleri gözetenlerin çalışmalarından ilham alacak.

Son Güncelleme: 11.11.2022 11:24
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Sürdürülebilir Yaşam Film FestivaliSYFF2022
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