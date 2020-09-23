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Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı

İBB’nin kamusal alanları; erişilebilir, özgür, canlı, huzurlu ve güvenli yerler olması amacıyla başlattığı bir kentsel yarışması daha tamamlandı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 14:24
Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı

Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı


Bakırköy Meydanı, Haliç Kıyıları ve Salacak’ın ardından Taksim Meydanı için ilan edilen yarışma sona erdi. 146 başvurunun yapıldığı yarışmada, 3 tasarım eşdeğer ödülü kazanırken 5 tasarıma da mansiyon ödülü verildi. Taksim’de uygulanacak proje, İstanbulluların oylarıyla eşdeğer tasarımlar arasından belirlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “İstanbul Senin” ilkesi ile her aşamasında katılımcı bir yaklaşımı benimseyerek kentin kamusal açık alanlarına yönelik bir dizi kentsel tasarım yarışması düzenliyor. “İstanbul Kamusal Mekânlarına Kavuşuyor” temalı etkinliklerle kamusal alanların; demokratik, toplumsal ilişkiler kurabilen, canlı, erişilebilir, özgür, şenlikli, huzurlu ve güvenli yerler olması hedefleniyor. İBB, paydaşların ve İstanbulluların ihtiyaçlarını dinleyip görüşlerini alarak, kamusal mekânların tasarım ve düzenleme ilkelerini oluşturuluyor.

İBB, bu anlamda kentin buluşma noktalarından olan Taksim Meydanı için, İstanbul Planlama Ajansı ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı işbirliğiyle tasarım yarışması düzenledi. Yürütülen Taksim Kentsel Tasarım Yarışması, 20 Eylül 2020’de sonuçlandı.

Yaklaşık altı aylık bir hazırlık süreci sonunda, 2 Mart 2020’de ilan edilen Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve çevresini de (yaklaşık 160 bin m2) kapsayan yarışma, uluslararası ve iki kademeli olarak düzenlendi. Yarışmanın asli jürisinde Zeynep Ahunbay, İpek Akpınar Aksugür, Arman Akdoğan, Can Kubin, Arzu Nuhoğlu, Kerem Piker gibi değerli isimlerle, yabancı jüri üyesi olarak Manuel de Rivero ve Rainer Schmidt yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Taksim MeydanıTaksim
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