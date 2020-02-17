

Taksim Meydanı’ndaki Kavuşma Durağı Taksim'i renklendirecek

Önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Araştırmaları Merkezi tarafından Taksim meydanına yerleştirilen geçici strüktür “Kavuşma Durağı” hakkında tasarımcısı Y. Mimar Arman Akdoğan “Yapı hem tasarım hem işlevsellik açısından meydanlara özel bir ruhla tasarlandı. Bu kadar büyük bir yapı gibi görünmesine rağmen alanın kapladığı yer neredeyse yok gibi. Farklı meydanlara taşınabilecek yapısı sayesinde de ekonomik bir yapı elde edildi” açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kentsel tasarım yarışmaları için kullanılacak olan ve “Kavuşma Durağı” olarak adlandırılan strüktür IND [Inter.National.Design] Mimarlık ve Kent Planlama tarafından tasarlandı.

Açılışı 15 Şubat 2020 tarihinde Taksim’de yapılan strüktür 7/24 yaşayan bir alan olacak. Tasarımın ana teması “kavuşma”. Bu sebeple “Kavuşma Durağı” ismi taşıyan alan meydanların geleceğine oy verilecek bir alan olarak kullanılacakken; değişen sergi, konser, panel ve benzer etkinliklerin çekim merkezi olacak.



Mimari tasarımlarla işlevselliği bir araya getirme konusunda ödüllü ve daha önce de Türkiye’de Çanakkale Anten-Seyir Kulesi’ni tasarlayan Y. Mimar Arman Akdoğan strüktür hakkında şu bilgileri verdi: “Yapı, çelik strüktür üzerinde yer alan ahşap ve karşılıklı iki amfi grubu üzerine dizayn edili. Ortasında yer alan etkinlik platformu, mimari tasarıma özgün bir yenilik getiriyor. Ziyaretçilere, hem karşılıklı etkileşime geçme hem de aynı zamanda dans, tiyatro ve konser gibi çeşitli etkinlikleri izleme şansı sunuluyor. Strüktürün iki yanında yer alan merdivenler ile yapının çatısına çıkılabiliyor. İstanbullular buradan Taksim’i seyredebilecekleri teras deneyimi yaşayabiliyor. Beyaz tülden metal cephe örtüsü ile 180 metrekare taban alanlı iç mekan ise 220 kişilik konser kapasiteli. Bu alan konser dışında çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmak için elverişli”. Ayrıca Akdoğan, “Bu yapıyı tasarlarken temel çıkış noktamız halkın kentsel tasarım yarışması için oy verecekleri, bunu yaparken de birbirleri ile etkileşime geçecek bir alan üretebilmekti. Tabii ki meydanların gerektirdiği yaşayan bir alan olması için de konser, sergi, panel ve benzeri kültür-sanat aktiviteleri için de elverişli olabilmesi önemliydi. Bu strüktürün tasarımında da tüm öğeler buna göre seçildi” dedi.

Ayrıca Akdoğan, “Bu yapıyı tasarlarken temel çıkış noktamız halkın kentsel tasarım yarışması için oy verecekleri, bunu yaparken de birbirleri ile etkileşime geçecek bir alan üretebilmekti. Tabii ki meydanların gerektirdiği yaşayan bir alan olması için de konser, sergi, panel ve benzeri kültür-sanat aktiviteleri için de elverişli olabilmesi önemliydi. Bu strüktürün tasarımında da tüm öğeler buna göre seçildi” dedi.

IND [Inter.National.Design] Hakkında

IND [Inter,National.Design] mimari ve kentsel planlama çalışmalarını, konumu Rotterdam ve Istanbul olan iki stüdyodan yürütmektedir. Şirketin kurucu ortakları Arman Akdoğan (Türkiye) ve Felix Madrazo (Meksika) farklı özgeçmişleri ile Hollanda' da buluşup bir araya gelmiştir. Bu sıradışı durum IND’nin tasarım yaklaşımını belirlemiştir: Kendileri, Avrupa, Latin Amerika ve Asya kültürel bilgisinin ve geçmişlerinin getirdiği farklı birikimleri harmanlayan , tasarım metodolojisi kurmak olarak tanımlar. Ceuta, İstanbul, Basra, Bakü gibi dünyanın birçok şehrinde gerçekleştirdikleri mimari projeleri bulunmaktadır. En önemli projeleri 2014 yılında uluslararası yarışma ile kazandıkları Çanakkale anten kulesi yarışması tasarımlarıdır. Dünya mimarlık ortamında oldukça ses getiren proje, uygulamaya geçmesi ve 2020 yılında hizmete açılması ile kule Çanakkale ilinde turizmi canlandırarak, ziyaretçi merkezi mekanları ile tüm bölge için bir uğrak noktası olacaktır.