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Taksim Sanat'ta 'Farazi' buluşmalar başladı

Taksim Sanat’ın 2022’deki ilk sergisi ‘Farazi’, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bağımsız 17 sanatçının resim, heykel, seramik, dokuma, video art, dijital art, ses ve eser enstalasyonlarından oluşan seçkiler, 10 Mart’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

13 Şubat 2022 Pazar 11:04
Taksim Sanat'ta 'Farazi' buluşmalar başladı

Taksim Sanat'ta 'Farazi' buluşmalar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KÜLTÜR AŞ’nin seçkin eserlerle sanatseverleri buluşturduğu Taksim Sanat, yeni sanat sezonunu başlattı. Ücretsiz ziyarete açık olan galeri, ‘farz etmek ve varsaymak’ anlamlarına gelen  ‘Farazi’yi esas alıyor. Sanatçıların varsayımlara tanıklıklarını; deneyimleme, içselleştirme ve farazileştirme ile ziyaretçilerine yansıtıyor.

Resim, heykel, seramik, dokuma, video art, dijital art, ses ve eser enstalasyonlarına ev sahipliği yapan serginin küratörlüğünü Sanat Yöneticisi Meriç Aktaş Ateş üstleniyor. ‘Farazi’, 10 Mart’a kadar Taksim Sanat’ta ziyaret edilebilecek.

‘FARAZİ’ TURU

Taksim Sanat’ta, küratör Meriç Aktaş Ateş’in ve sergide yer alan sanatçıların eşliğinde haftalık sergi turları düzenleniyor. Eserlerin tek tek yorumlanacağı tur ile katılımcılar sergide farklı deneyimler yaşayacak. Sınırlı kapasitede gerçekleştirilecek sergi turlarına katılım kultur.istanbul/farazisergi adresi üzerinden kayıt ile gerçekleşecek.

Son Güncelleme: 13.02.2022 11:07
Anahtar Kelimeler:
Taksim SanatİBB
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