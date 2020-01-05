Tara Kitap'dan 2020 için 5 kitap önerisi



Tara Kitap, 2020 yılında da muhteşem eserleri okuyucularla buluşturmaya devam ediyor. Okuyucuları derinden etkileyecek ve geliştirecek 5 kitap, Tara Kitap tarafından sizler için derlendi.

ŞİMDİ DEĞİŞ

Elisha Goldstein’in kaleme aldığı Şimdi Değiş, karar vermek ve hayatında köklü bir değişiklik yapmak isteyen kişilere adeta bir rehber niteliğinde. Goldstein kitabını:” Hayatınızda neleri değiştirmek isterdiniz? Ayaklarınızın geri geri gittiği işinizden istifa edip, yeni bir başlangıç yapmak? Sizi mutlu etmeyen ilişkinize son verip hayallerinizdeki gibi bir aşk yaşamak? Kaybeden değil, bolluğu ve bereketi çeken biri olmak? Antidepresanları çöpe atıp strese karşı doğal bir zırh geliştirmek? Bütün bunları geçmişten gelen inançlarınız ve geleceğe yönelik kaygılarınız yüzünden yapamıyor olabilirsiniz. Bu kitap sizi 'şimdi'ye, içinde bulunduğumuz 'an'a getirerek zihninizin kilitli kapılarını açacak ve size hayatınızın senaryosunu yeniden yazma fırsatı verecek. Ve bütün bu değişim 'şimdi etkisi' ile yaşanacak! Çünkü 'şimdi'den başka zaman yoktur. “Şimdi'ye giden bir yol yoktur; Şimdi yolun kendisidir.” diye anlatıyor. Bu kitap ile 2020’ye değişerek yol alacaksınız.

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM GÜNLÜĞÜM

Hayatınızda bir şeyler yanlış mı gidiyor? Yeni bir şeylere mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Mutluluk, aşk, yenilenme, sağlık, bolluk, bereket ve ihtiyaç duyduğunuz tüm güzelliklerin anahtarı ilk kez 'Değişim ve Dönüşüm Günlüğüm’de sizin için bir araya geldi. Leyla Bilen tarafından kaleme alınan Değişim ve Dönüşüm Günlüğüm’de haftalık ve aylık olumlama çalışmaları, şükür egzersizleri, mandala çalışmaları ve özel esmalar bu rengârenk günlükte hayatınızın değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek üzere sizi bekliyor. 2020’de hayatınıza çekmek istediğiniz tüm bu güzellikler için günlükte yer alan uygulamaları yapmanız yeterli.

DOLUNAY KIRMIZISI

Haşmet Işıklı’nın Tara Kitap etiketiyle yayımladığı ‘Dolunay Kırmızısı’ aşkın ve tutkunun peşinden sürüklenmekte olan psikiyatrist Fikret’in hikayesini anlatıyor. Fikret’in kadınlar ve aşk konusunda yaşadığı iniş çıkışlardan çok yorulduğu bir dönemde hayatına Abbas adındaki gizemli karakter girer. Abbas ve en az onun kadar gizemli arkadaşlarıyla gerçekliğin sınırlarını zorlayan bir yolculuğa çıkar Fikret. Çıktığı bu ‘zamansız’ yolculukta aşkı, hayatı, ölümü ve şehveti yeniden tanımlamaya başlar. Tokyo’dan Saint Petersburg’a, Melbourne’den Buenos Aires’e ve Paraguay’a kadar uzanan bu olağanüstü yolculuğa dolunay -olanca kırmızılığıyla- eşlik etmektedir. İki kadın arasında kalan Fikret’in kendi iç savaşı, hayatının değişimi ve dünyanın da değişimini konu alan kitap sizi de değiştirecek.

ACEMİ ÇÖPÇATAN

Herkes mutlu sonları sever ama Eros’un küçük kızı sanki daha çok! Yalnız bir kusuru var, biraz acemi… Onun attığı oklar pek de hedefi vuramıyor hatta yanlış kalplere isabet ediyor. Eros’un, pardon Ecoş’un kendini ‘fahri aşk doktoru’ ilan etmesiyle olaylar başlıyor. Kimi zaman Eros’un kızı, çoğunlukla yaveri ama aslında bal gibi de ‘Acemi Çöpçatan’ olan Ecrin’in maceraları; şaşırtıcı tesadüfler, gülümseten gelişmeler, karmaşık düşünceler ve bazen de kendi gönül ilişkileriyle karışıp adeta sarpa sarıyor. Gülay Fırat’ın kaleme aldığı romanda Nevin-Suat, Buğz-Peri, Demir-Hülya ve niceleri ‘Acemi Çöpçatan’ın okları ile feleğini şaşırıyor. Hayatın yoğun temposuna minik bir ara verip bu iyi niyetli ama acemi çöpçatanın romantik maceralarını okurken çok eğleneceksiniz. Elinizden düşüremeyeceğiniz, şahane bir roman okumaya hazır olun!



AYŞE’NİN KIRMIZI RUJU

Ayşe McKie tarafından yazılan ve Tara Kitap etiketiyle okurla buluşan ‘Ayşe’nin Kırmızı Ruju’ 90'larda âşık, cesur, tutkulu, Boğaziçi'nden yeni mezun olmuş genç bir kızın hikayesini anlatıyor. 2000'lerde tuttuğunu koparan, enerjik, İstanbul'u da okyanus ötesini de arşınlamış genç bir kadın olan Ayşe 21 yaşında ilk kez sürdüğü kırmızı rujuyla aynaya baktığında, 'kadın' Ayşe'yi gerçekten sevmeyi göze alıyor... 23 yaşında ilk görüşte âşık olduğu Amerikalı David'e bir kez daha rastlayabilmek ümidiyle İstanbul sokaklarının altını üstüne getiren Ayşe, 25'inde David'le, onun memleketi San Francisco'ya taşınıyor. CD çalarda Safiye Ayla'nın 'Menekşelendi Sular' şarkısı... Mutfakta Türk kahvesi kokusu… Ayşe'nin yeni dünyayla imtihanını konu alan kitap oldukça sürükleyici, renkli ve zengin bir anlatıma sahip.