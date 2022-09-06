Tarihi Kethüda Hamamı'nda özel konser
Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’nin Zuhal Müzik katkılarıyla 28- 29 Eylül tarihlerinde İstanbul Kethüda Hamamında gerçekleşecek 3.sanat etkinliğine sanatçı Burçe Karaca, etkinliğe piyano için yazdığı eserleri ile eşlik edecek. Etkinlikten elde edilen tüm gelir önceki senelerde olduğu gibi Ceren Özdemir Sanat Bursu Programı kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerle paylaşılacak.
Burçe Karaca Hakkında
Burçe Karaca 1989 yılında Ankara'da doğdu. Müzik hayatına, ailesinin yönlendirmeleri sonucu beş yaşında piyano dersleri ile başlayan Karaca, lisede Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi flüt bölümünden mezun oldu. Daha sonra Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi ve Kompozisyon bölümünü birincilikle ve tam bursla kazandı. Takip eden sene, ikinci dal okumak üzere girdiği piyano bölümü sınavında da başarı göstererek bu bölümde de okumaya hak kazandı. Üniversite eğitimini iki bölümden de birincilikle mezun olarak tamamladı. Klasik piyano repertuvarını çok severek çalışmakla beraber, 3 Aralık 2020 tarihinde 6 parçadan oluşan "Moving Along the Blanks" adlı ilk albümünü yayınladı. Sinematik ve minimalist tarzda yazılmış bu eserlerin nota kitabı Temmuz ayında dinleyiciler ile buluştu.