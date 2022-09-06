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Tarihi Kethüda Hamamı'nda özel konser

İstanbul Kethüda Hamamı, yıl son aylarında en önemli sanat etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak. Piyanist ve besteci Burçe Karaca piyano için yazdığı eserlerle katılacak.

06 Eylül 2022 Salı 17:49
Tarihi Kethüda Hamamı'nda özel konser

Tarihi Kethüda Hamamı'nda özel konser

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’nin Zuhal Müzik katkılarıyla 28- 29 Eylül tarihlerinde İstanbul Kethüda Hamamında gerçekleşecek 3.sanat etkinliğine sanatçı Burçe Karaca, etkinliğe piyano için yazdığı eserleri ile eşlik edecek. Etkinlikten elde edilen tüm gelir  önceki senelerde olduğu gibi Ceren Özdemir Sanat Bursu Programı kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerle paylaşılacak.

Piyanist ve besteci Burçe Karaca yardım konserlerine devam ediyor. Daha önce birçok yardım konserinde yer alan sanatçı, 28-29 Eylül tarihlerinde Kethüda Hamamında Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği ve Zuhal Müzik katkılarıyla gerçekleşecek olan etkinlikte müzikseverlere piyanosu ile özel bir konser verecek. Kendi eserlerini seslendireceği etkinlikte 52 sanatçı tarafından üretilmiş sanat eserleri de sergilenecek. Düzenlendiği ilk yıl 21, ikinci yıl 40 öğrencinin elinden tutmayı başaran etkinlikten bu sene elde edilen tüm gelir geçen senelerde de olduğu gibi Ceren Özdemir Sanat Bursu Programı kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerle paylaşılacak. Burçe Karaca, " Böyle güzel bir projede yer almaktan çok mutluyum. Çok yetenekli ama imkanları kısıtlı öğrenciler var. Onlara destek vermek benim için çok değerli" dedi.


Burçe Karaca Hakkında

Burçe Karaca 1989 yılında Ankara'da doğdu. Müzik hayatına, ailesinin yönlendirmeleri sonucu beş yaşında piyano dersleri ile başlayan Karaca, lisede Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi flüt bölümünden mezun oldu. Daha sonra Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi ve Kompozisyon bölümünü birincilikle ve tam bursla kazandı. Takip eden sene, ikinci dal okumak üzere girdiği piyano bölümü sınavında da başarı göstererek bu bölümde de okumaya hak kazandı. Üniversite eğitimini iki bölümden de birincilikle mezun olarak tamamladı. Klasik piyano repertuvarını çok severek çalışmakla beraber, 3 Aralık 2020 tarihinde 6 parçadan oluşan "Moving Along the Blanks" adlı ilk albümünü yayınladı. Sinematik ve minimalist tarzda yazılmış bu eserlerin nota kitabı Temmuz ayında dinleyiciler ile buluştu.


 

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