Tarihi, kültürü ve sanatı ile Şuşa





Şamil Kucur

Azerbaycan'ın incisi, Karabağ'ın baş tacı, Türk Dünyası'nın ayrılmaz parçası Şuşa, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen “Bursa’da Şuşa Günleri” etkinliklerinde, tarihi ve kültürel değerleri, belgesel film, tiyatro, konser, şiir ve sergilerle, Azerbaycan’ın kadim şehri Bursa’da yoğun ilgi gördü.

İki gün süren, Tayyare Kültür Merkezi ve Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu’nda gerçekleştirilen “Şuşa Günleri” etkinliklerinin açılışına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşat Eyneddin Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın kerimov, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev, Gagauzya Kültür Bakanı Marina Semenova, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel ve Bursalı vatandaş katıldı.

Şuşa bizi birleştiren değerdir

Günay Efendiyeva; Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı; İnanıyorum ki, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın düzenlediği Bursa'da "Şuşa Günleri" Türk birliğinin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır. Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde TÜRKSOY Daimi Konseyi tarafından "2023 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Azerbaycan’ın kadim şehri Şuşa, Bursa’da daha iyi tanıtılabilmesi amacıyla, Vakfın bir etkinliği olarak, ‘Bursa’da Şuşa Günleri’ni düzenledik.

Türk halklarının binlerce yıllık değerlerini öğrenen, koruyan ve dünya çapında tanıtan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, düzenlenen bu etkinlikler vasıtasıyla Azerbaycan'ın incisi, Karabağ'ın baş tacı, Türk Dünyasının ayrılmaz parçası Şuşa'nın zengin tarihinin, kültürünün ve sanatının kokusunun Bursa'da duyulması ile birlikte, Türk halklarının Şuşa'yı daha geniş kapsamda tanımasına da katkı sağlayacaktır. Şuşa Günleri’nin düzenlenmesindeki gayemiz, bugün özgür olan Şuşa'nın, Karabağ'ın tarihi ve kültürel mirasının tanıtılmasının yanı sıra, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel ilişkilerin daha da derinleştirilmesi, Türk halklarının birbirlerine olan yakınlaşma ve dayanışmalarının daha da kuvvetlendirilmesidir.

Şuşa, beşeri mirasa benzersiz eserler bahş etmiş seçkin aydınların, şairlerin, yazarların, bestecilerin, sanatçıların dünyaya göz açtığı mekandır. Şuşa, gerçek bir kardeşlik örneğidir. Şuşa, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında dik duruşudur ve yakınlığın sergilenmesidir. İki büyük liderin imzaladıkları tarihtir. Yaraların iyileşmesidir. Şuşa yeni bir başlangıçtır. Parlak geleceğe olan inançtır. Şuşa Türkistan'dır, Bursa'dır, Oş'tur, Semerkant'tır, Merv'dir. Şuşa, Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bizi birleştiren değerdir.

Film, müzik, şiir, tiyatro ve sergiler ile Şuşa

Hurşidbanu Natevan belgeseli: Karabağ Hanlığı’nın son varisi Şuşalı Hurşidbanu Natevan’ı anma programı gerçekleştirildi. Doğumunun 190. yılı kutlanan Azerbaycan’ın seçkin şairi Natevan’a dair ‘Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı tarafından’ hazırlanan bir belgesel film de beyaz perdeye yansıtıldı. Anma programı, edebî-müzikal kompozisyon ile sona erdi.

Şuşa’da yüreğim kaldı: Şuşa’nın kuruluşunun 270. yıl dönümüne adanan ve Karabağ’ın tarihi gerçeklerini canlandıran, XX. yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı’nın klasiği İlyas Efendiyev’in “Karabağname” (Hükümdar ve Kızı) piyesi ile Azerbaycan’ın Halk Yazarı Elçin’in “Kafa” romanından uyarlanan “Şuşa’da Yüreğim Kaldı” oyun, aynı günün akşamı Tayyare Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Karabağ Milli Giyimleri defilesi: Azerbaycan’ın tanınmış moda tasarımcısı Gülnare Helilova’nın “Karabağ Milli Giyim Koleksiyonu” tanıtım defilesi ise Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yedi Güzel’den mini bir konser: Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı himayesinde kurulan ve Semerkand’da Türk Devletleri Teşkilatı’nın 9. Zirve Toplantısı’nda performans sergileyen, kadın 7 ülkeyi - Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'ı temsil eden müzisyenlerden oluşan “Yedi Güzel” müzik grubu ise mini dinletileri ile Şuşa günlerine renk kattı.

Fotoğraflarla Şuşa tarihi: Azerbaycan’ın dünyaca ünlü fotoğrafçısı Reza Deghati tarafından Karabağ kültürünü yansıtan “Azerbaycan’ın İncisi Şuşa” fotoğraf sergisi ise aynı günün akşamı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu Fuaye Alanı’nda sanatseverlerle buluştu.



