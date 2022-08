Tarihi Moda İskelesi, yıllar sonra yeniden açıldı

Dara Odabaşı “İstanbul’un simgelerinden olan Tarihi Moda İskelesi, 23 Haziran seçimleri sonrası değişen zihniyetin mahir elleriyle, hak ettiği değeri buldu” dedi.

Tarihi Moda İskelesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yapılan restorasyon işlemi tamamlandı. Kadıköy’ün en eski ve simgesel yapıtlarından olan Moda İskelesi İstanbulluları ve Kadıköylüleri ağırlamaya hazır. İstanbul’un en eski iskelelerinden biri olan Moda İskelesi’nin ev sahipliği yapacağı yeni kütüphane; açık hava çalışma alanları, terası ve zengin kitap seçkisiyle Kadıköylüleri ve İstanbulluları ağırlayacak. 250 metrekarelik alanda 87 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek olan Moda Kütüphanesi 9 bin eserden oluşuyor.

“150 günde 150 proje” kapsamındaTarihi Moda İskelesi’nin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “İş başına gelirken İstanbullulara atıl olan deniz yapılarını mutlaka en doğru bir şekilde hayata geçireceklerini söylediklerini anımsatan İmamoğlu, Moda İskelesi’ni bu sözün gereği olarak şehre kazandırdıklarını belirtti. Yapının daha önce tarihi özelliği tamamen devre bırakılarak yarım yamalak bir süreçle ele alındığını kaydeden İmamoğlu, “İstanbul'da bu anlamda bizi üzen çok yapı vardı. Tek tek ele alıyoruz. Bir de attığımız bu adımlar gerçekten büyük işler. Bence kalbini burkan, yüzünü asan, umutsuz eden, hani vardır ya kendinize özel bir şey vardır. O sizden kopar giderse dünyanın en mutsuz ve en umutsuz insanı olursunuz. Ama size ait olan o duyguları, o hisleri çok yakın bir biçimde yakalar ve hissederseniz o zaman da dünyaya umutla bakarsınız. Aslında Moda İskelesi'nin dünkü haliyle bugünkü arasında en büyük fark bu”

"HALİÇ TERSANESİ'NDE 132 MİLYON LİRALIK ÜRETİM YAPTIK"

“Şimdi temel hedefimiz İstanbul'da yolcu sayısını daha da arttırmak. Yani biz tabii arada bir pandemi süreci yaşadık. Baktığınızda bu süreci en doğru şekilde analizlerimizi yaparak, altyapıyı güçlendirerek hem de deniz ulaşımıyla ilgili de yapısal sorunları çözerek yürüdük. Deniz taksileri devreye sokmamız, gerçekten İstanbul'da özel bir durum. Daha özelini söyleyeyim. 50 Deniz Taksinin 50’sini de kendi tersanemizde ürettik. Fatih Sultan Mehmet'in bize emanet ettiği tersanede ürettik. Haliç Tersanesi’nin kapısına kilit vurulmuştu. Senelik 1 milyon liralık bile bir üretim olmayan bir tesisti. Biz burada geçen yıl 132 milyon liralık üretim yaptık. Kendi Deniz Taksi’sini üretiyor ve daha farklı teçhizatlara sahip deniz taşıtlarını üretmeye devam ediyor”

"İSTANBUL EŞİTLİKÇİ İLKEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEK "

“25 yıl boyunca hani tümden unutulmuş, İBB hizmetlerinin neredeyse yok seviyesinde olduğu bir Kadıköy'ü devraldık. Eski bir Kadıköylü olarak bu yılların kısmen şahidiyim. Ama artık o dönem bitti. Biz Kadıköy'e ne kadar hizmet ediyorsak Sultanbeyli’ye de o kadar hizmet edeceğiz. Eğer Gaziosmanpaşa'yla Bakırköy'ü eşit tutamıyorsanız İstanbul'a belediye başkanlığı yapamazsınız. Bundan sonra İstanbul bu tadı aldı. Bu eşitlikçi ilkeden asla vazgeçmeyecek.

"KASAMIZ BEREKET DOLDU"

“Biz aslında İstanbul'un hakkını İstanbulluya emanet ediyoruz. İstanbul'un hakkını hizmet olarak İstanbulluya akıtıyoruz. İsraftan, kayırmacılıktan, partizanlıktan uzak durdukça İstanbul için daha çok yatırım yapar hale geldik. Vallahi de billahi de İstanbul'un bütçesi kasası bereket doldu. Çünkü israfçılar yok. İsrafçılar yok. Bereket doldu. Ben bazen bu zor koşullara rağmen nasıl bu kadar yatırım yapabiliyoruz diyorum. İnanın ki 16 milyon insanın duası var. Yaradan bizimle beraber. Bir de kasamız sizlerin duasıyla bereket doluyor”

“ADALAR İSKELESİ’NDEKİ İŞGALİ DE ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

“İstanbul'un her rengine sahip çıkacağız. Her inancın, her yaşam biçiminin, özgürlük unsurlarına saygı duyan bir yönetim olarak bugün moda iskelesini kurtardık. Az bir zaman kaldı. Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin ortadan kalkacağı ilk anda size söz; Adalar İskelesi’ndeki işgali de ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

“HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULDU"

Tarihi Moda İskelesi’nin hizmete açılmasının önemini vurgulayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Bir asırı geçmiş ömrü; Bütün zarafetiyle Moda’yı bezeyen, İstanbul’un simgelerinden olan Tarihi Moda İskelesi, 23 Haziran seçimleri sonrası değişen zihniyetin mahir elleriyle, hak ettiği değeri buldu. Tek eksiği insandı, bugün insanla da buluşuyor. Daha düne kadar yandaşa peşkeş çekilip, tarihi duvarlarına monte edilen, klima motorlarını gizlemek için siyah sacla kapanan iskele duvarlarına; Artık yeniden dokunabilir, seyrine doyulmaz bu mücevherin önünde, yeniden anı biriktirebilirsiniz.” dedi.

23 Haziran seçimlerinden sonra kent yönetiminde olumlu değişmeler yaşandığını vurgulayan Odabaşı, şöyle devam etti: “Zihniyet değişimi işte bu.Tıpkı Florya’da olduğu gibi. Belediye başkanlarının lojmanları olarak kullanılan Florya tesisleri bugün; halka, üretime, eğitime açılan koca bir kampüs haline getirildi.Sayın başkan hatırlayacaktır. Kendisiyle geçtiğimiz yıl, Florya’daki tesislerde buluşmuş, projeler üzerine sohbet etmiş, özellikle Moda İskelesi’nin üzerine uzunca konuşmuştuk. O sohbetimizde Kadıköylülerin Tarihi Moda İskelesi’ni yine iskele olarak görmek istediklerini, kültür ve sanat hayatına katılması gerektiği yönündeki taleplerini aktarmış bu konudaki hassasiyeti dile getirmiştik. Talebimiz, niyetimizi belli edecek bir tabelanın iskeleye asılmasıydı.Sağ olsun, aynı hassasiyete sahip olduklarını belirtti. Hemen ilgili arkadaşları görevlendirdi ve aynı hafta tarihi iskeleye eskiden olduğu gibi, Moda İskelesi tabelası asılarak hem zihniyetin değiştiğini gösterdi hem de kapısı kilitli iskelelerini uzaktan kaygıyla izleyen Kadıköylülerin yüreklerine su serpti.”

“SORUMLULUĞUMUZ VAR”

“Bizim; adil, yeşil ve üreten bir kent hayalimiz var. Bizim, bu kentin tarihine karşı sorumluluğumuz var.” diyen Odabaşı, “Ben ve sayın başkanım Ekrem İmamoğlu, bu güzel kentin seçilmiş belediye başkanlarıyız. Görevlerimiz var. Yollarınızı, kaldırımlarınızı yapacağız, suyunuzu temiz akıtacağız, sokaklarınızı süpüreceğiz vs… Bunların hepsi, bu görevi üstlenen herkesin temel görevi. Ziyadesiyle bizim de öyle. Ama bizim, kendimize dert ettiğimiz başka şeyler de var. Bizim, verdiğimiz selamı gülerek alan komşulara, içten verilen selamlara ihtiyacımız var. Ve şimdi eminim ki; Adalar’dan gelip Moda İskelesi’ne yanaşan yandan çarklı vapura binerek tam saatinde Üniversite’deki dersine yetişen Alman Profesör Ernest Hirş, bizi izliyor, sizi ve arkadaşlarınızı selamlıyordur sayın başkan. Ferit Tek Sokak, Moda Mektebi Sokak, Cemal Süreya Sokak, Safa Sokak, Rıza Paşa Sokak ve diğerleri; kedileri, köpekleriyle, kuşlarıyla selamlıyordur sizi.Kadıköy’e bir değerini daha kazandırdığınız için, hafızamızı diri tutup, sahip çıktığınız için size, aklı ve emeğiyle bu mücadeleye katkı sunan her bir çalışma arkadaşınıza tek tek teşekkür ederim.Eminim ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sönmeyen ışığında; eşsiz kent İstanbul’a ve Kadıköyümüze katacağınız daha çok değer var.”

Paşabahçe Vapuru’nu da Moda İskelesi’nde görmek istediğini belirten Odabaşı, “Bir teşekkürüm de değerine sahip çıkan, bir gün bile ‘Tarihi Moda İskelesi, iskeledir’ ısrarından vazgeçmeyen, Kadıköylülere ve Modalı komşularıma. Eksik olmasınlar.” dedi.

MODA İSKELESİ TARİHİ

Moda İskelesi, 35. Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Reşat (1844 – 1918) döneminde Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın öncülerinden mimar Vedat Tek tarafından tasarlandı. İki yanı bitkisel bezemelerle süslü kitaphanesinde Osmanlıca “Moda1335” yazılı olan yapının, (1916 – 1919) yıllarında inşa edildiği düşünülüyor. 1930'larda çıkan şiddetli bir fırtına sonrası zarar gören yapı, 1986 yılında yolcu sayısının yetersiz olması nedeniyle kaderine terk edildi.

2000 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Türkiye Deniz Ticaret Odası Başkanlığı Tarafından Uygulanan Bakım ve onarım yeniden restorasyon çalışmaları yapılarak iskeleyi kurtarma girişimleri başladı.

2015 yılında hatalı restorasyon işlemlerinden dolayı bakım ve onarımı durdurulan tarihi Moda İskelesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından restore edilerek hizmete açıldı.