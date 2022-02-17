Tarkan Geççek Geççek şarkısının sözleri



Türkiye, akşamın ilerleyen saatlerinde Tarkan'ın son şarkısı Geççek şarkısı ile tanıştı. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan, tartışılan konusu haline gelen Tarkan'ın yeni şarkısı, Türk Pop Müziği'nin aynı zamanda ilk protest şarkılarından biri olarak görüldü.

Megastar Tarkan sonunda hayranlarının uzun süredir beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Tarkan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" notuyla yeni şarkısının sinyalini vermişti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Geççek" adlı şarkısının 17 Şubat tarihinde yayınlanacağını duyurdu. Tarkan'ın yeni şarkısı “Geççek” şarkı daha çıkmadan adıyla konuşulmaya başladı.

Tarkan'ın Geççek şarkısı çıktı! İşte şarkı sözleri

Tarkan’ın sosyal medya hesabından duyurduğu Geççek şarkısı ile ilgili aramalar hız kazandı. Tarkan'ın sosyal medya paylaşımında "#Geççek 17 Şubat'ta sizlerle.. Ay ay çok heyecanlı” sözleriyle paylaştığı şarkı merak ediliyor.

Bugün yeni bir paylaşım yaparak 'Geççek' şarkısı ile ilgili duygularını dile getiren Tarkan şu ifadeleri kullandı:

“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”

İşte Tarkan'ın Geççek şarkısının sözleri

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek



Gör bak umudun gününü gün etçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

