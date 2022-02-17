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Tarkan Geççek Geççek şarkısının sözleri

Megastar Tarkan uzun bir aradan sonra yeniden kameraların karşısına geçti. Türk popu için kendi türünde ilk kez protest bir şarkı ile hayranlarının gönlünü fethetti.

17 Şubat 2022 Perşembe 23:51
Tarkan Geççek Geççek şarkısının sözleri

Tarkan Geççek Geççek şarkısının sözleri


Türkiye, akşamın ilerleyen saatlerinde Tarkan'ın son şarkısı Geççek şarkısı ile tanıştı. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan, tartışılan konusu haline gelen Tarkan'ın yeni şarkısı, Türk Pop Müziği'nin aynı zamanda ilk protest şarkılarından biri olarak görüldü.

Megastar Tarkan sonunda hayranlarının uzun süredir beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Tarkan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" notuyla yeni şarkısının sinyalini vermişti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Geççek" adlı şarkısının 17 Şubat tarihinde yayınlanacağını duyurdu. Tarkan'ın yeni şarkısı “Geççek” şarkı daha çıkmadan adıyla konuşulmaya başladı.

Tarkan'ın Geççek şarkısı çıktı! İşte şarkı sözleri

Tarkan’ın sosyal medya hesabından duyurduğu Geççek şarkısı ile ilgili aramalar hız kazandı. Tarkan'ın sosyal medya paylaşımında "#Geççek 17 Şubat'ta sizlerle.. Ay ay çok heyecanlı” sözleriyle paylaştığı şarkı merak ediliyor.

Bugün yeni bir paylaşım yaparak 'Geççek' şarkısı ile ilgili duygularını dile getiren Tarkan şu ifadeleri kullandı:

“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”

İşte Tarkan'ın Geççek şarkısının sözleri

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
 

Son Güncelleme: 17.02.2022 23:53
Anahtar Kelimeler:
TarkanGeççek Geççek
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