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Tarkan'ın İzmir Konseri dünya rekorlar listesinde

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıl dönümü törenlerinde yaşanan coşku, iktidar yandaşlarını çileden çıkarırken, Tarkan konseri, dünya meydan konserleri listesinde yerini aldı

11 Eylül 2022 Pazar 00:29
Tarkan'ın İzmir Konseri dünya rekorlar listesinde

Tarkan'ın İzmir Konseri dünya rekorlar listesinde


Türkiye'de son yılların en büyük müzik, kültür ve sanat etkinlikleri arasında yerini alan İzmir'in Yunan işgalindan kurtuluşunun 100. yılı, iktidara yakınlığı ile bilinen çok sayıda sosyal medya fenomeni ile, AKP'li siyasinin psikolojisini bozarken, Tarkan konseri, tüm dünyada Tarihin En Kalabalık Konserleri listesinde 5. sırada yerini aldı.


"NE KADAR ÖZLEMİŞİZ..."

Konser hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi. Yeniden umutla dolmayı. Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmayı, kucak açmayı" dedi.

Tarkan şöyle devam etti:

"Çünkü biz biliriz aslında farklılıklarımızdaki çeşitli renklerdir ülkemizin eşsiz mozaiğini oluşturan. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ve inanışlarımız ne olursa olsun birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşmamızdır aslolan. 

Dün geceki konserde karşımda işte böyle muhteşem bir manzara vardı. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüzbinlerce insan. Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, böyle hissetmeyi. Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi."
 

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