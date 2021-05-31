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Tayvanlı Türk Sanatçının İstanbul’daki Sergisi Açılıyor

Tayvanlı Türk sanatçı Melek Kocasinan (Gao Anqi) 1-6 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nda "Glow-in-the-Dark’’ (Karanlıkta Işıldayan) adlı serisini sergiliyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:35
Tayvanlı Türk Sanatçının İstanbul’daki Sergisi Açılıyor

Tayvanlı Türk Sanatçının İstanbul’daki Sergisi Açılıyor

 

Yenilikçi çalışmalara imza atan ve bu çalışmaları sayesinde dünyada da ismini duyurmaya başlayan Tayvanlı Türk sanatçı Melek Kocasinan (Gao Anqi) 1-6 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nda "Glow-in-the-Dark’’ (Karanlıkta Işıldayan) adlı serisini sergiliyor.

Annesi Tayvanlı, babası Türk olan sanatçı Melek Kocasinan (Tayvan ismiyle Gao Anqi), uzun yıllar Amerika, Türkiye ve Tayvan’da yaşamış. Sanat üslubu çeşitli kültürlerle harmanlanan sanatçı, dünyanın şu anda bulunduğu çok sesli ve karmaşık yapıyı, kendi deneyimleriyle birleştirerek "Glow-in-the-Dark’’ (Karanlıkta Işıldayan)serisine hayat vermiş. 

Yeni bir ülkeye gelmiş, meraklı, heyecanlı ve biraz da korkan bir çocuğun yaşadıklarını anlatan "Glow-in-the-Dark’’serisi, gecenin karanlığında ışıltılı bir ormandaki gezintiyi görselleştiriyor. Seri, büyük ağaçların, pırıl pırıl çiçeklerin ve sudan yükselen büyülü yaratıkların bulunduğu bir ormanda yürüyormuş gibi hissetmenizi sağlıyor. Bu sayede, sanatçının düşsel dünyasında gezinirken, izleyicilerin de kendilerine özgü bambaşka anlam ve yorumlar çıkarabilmesi amaçlanıyor. 

"Glow-in-the-Dark’’ (Karanlıkta Işıldayan)serisinde dijital kolaj yöntemini (akrilik ve mürekkeple kağıt üzerine çizilenlerin dijital olarak dönüştürülmesi ve düşsel yeni bir gerçeklik yaratılması) kullanarak eserlerini hazırlayan sanatçı, sanatsal üretimin tek bir anlatı şekline, tek bir gerçeklik boyutuna sıkıştırılmaması gerektiğine inanıyor. Bu bağlamda da, her geçen gün değişen dünyada, farklı sesler ve kültürleri analiz ederek, yenilikçi çalışmalara imza atıyor. Dünyaca ünlü yayınlarda haberleri çıkan Melek Kocasinan, özellikle Çin ve Tayvan’da eserleriyle adından sıkça bahsettiriyor. 

Tayvanlı Türk sanatçı Melek Kocasinan (Gao Anqi) kimdir?

1983’te Ankara’da doğdu. 7 yaşında Tayvan’a gitti, orada ilkokula başladı. Çince bilmediği ilk zamanlarda Çince yazı karakterlerini resim gibi algılayıp çiziyordu. Geleneksel Çin resim teknikleriyle resim yapan Türk babası ve Çince kaligrafi ustası/yazar olan Tayvanlı annesinin etkisinde küçük yaşta sanatla tanıştı. Amerika’da, Yale Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparken de sanatsal eğitimler almaya devam etti. 2007 yılında Yale Graduate School fotoğraf yarışmasında 2. oldu. 2010’da New York’ta Nuala Clarke’tan resim eğitimi, Türkiye’ye dönüşü sonrası çeşitli sanatçılardan bireysel dersler, 2018’de ESMOD Uluslararası Moda Akademisi’nde moda tasarımı/illüstrasyon eğitimi ile çalışmaları devam etti. Modern/Çağdaş Sanat okumaları, eser çözümleme ve sanat eleştirisi eğitimlerine devam eden sanatçının, Taiwan Merkezi Haber Ajansı (CNA), United Daily News Group, Mirror Media Group (New York City) gibi dünyaca ünlü yayınlarda defalarca haberi yayınlandı. 

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