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TB Sanatsal Yetenek Yönetimi 33'ncü yılını kutluyor

Türkiye'de sanatsal yetenek yönetim kavramının öncüsü TB Sanatsal Yetenek Yönetimi ve Danışmanlık 33. yılını kutluyor.

24 Ocak 2020 Cuma 15:13
TB Sanatsal Yetenek Yönetimi 33'ncü yılını kutluyor

TB Sanatsal Yetenek Yönetimi 33'ncü yılını kutluyor



Sanatın birçok dalından kişilerin temsilciliği ile danışmanlığını yapan ve aynı zamanda konusunda iyi olacak, gelecek vaat eden genç sanat aşıklarının da temsilcisi olan, onlara danışmanlık veren TB Sanatsal Yetenek Yönetimi ve Danışmanlık, tecrübe, bilgi ve iletişim ağının harmanlandığı bir çatı olarak hizmetlerine devam ediyor.

1987 yılından bu yana mankenlik ve kast ajansı, menajerlik, kast direktörlük, sanat, moda, organizasyon/etkinlik yönetimi, seslendirme alanlarında çalışmış kişilerin tecrübe, bilgi ve yeteneklerini birleştirdiği butik ajans olan TB Sanatsal Yetenek Yönetimi ve Danışmanlık, ilk günkü heyecanla temsilcilik ve danışmanlık alanında hizmet vermeye devam ediyor. .

TB Sanatsal Yetenek Yönetimi ve Danışmanlık'ın hizmet alanları içinde; Menajerlik veKast Direktörlük Eğitimler Seslendirme Organizasyon/etkinlik yönetimi gibi birçok farklı alan bulunuyor. Menajerlik ve kast alanında oyuncu, yazar, senarist, yönetmen, ressam, şef ve sanatın her alanından kişilerin danışmanlığı üstleniliyor. Reklam, sinema ve dizi projelerinde doğru oyuncuyu bulup sunmak için kast direktörlük hizmeti de TB'nin bir diğer hizmet alanı olarak yer alıyor.

Seslendirme kadrosu ile reklam ve tanıtım filmlerine ses hizmeti vermektedir.

Defile, lansman-re-lansman, roadshow, bayi-şubeler-müdürler toplantısı, fuar katılımı, eğitim toplantıları, teşvik gezileri vb. faaliyetler gibi etkinliklerin projelendirilip uygulanması, stratejik esaslara dayalı olarak belirlenen hedefler doğrultusunda, planlı biçimde yürütülmesi de TB'nin bir diğer önemli hizmet alanı olarak göze çarpıyor.

Tüm bu işlerin yanında ve bilgi karmaşası içinde olan sektör de işini gerçekten iyi yapanların bilgilerini aktarma vakti geldiği düşünülerek workshop ve eğitimler de TB'nin bir diğer hizmet alanı olarak eklendi.Kurulduğu günden bu yana yeni, gerçek ve doğru bilgi için daima keşfeden, öğrenen, araştıran, doğru bilgiyi vermek için tecrübe ile düşünen, tasarlayan ve sunan, çalışma prensiplerini ve çekirdek değerleri koruyan, tüm birikimini beraber yol aldığı marka ve kişiler için seferber eden, insan için ve insanca çalışarak, tecrübe, güvenilirlik, uzmanlık, dürüstlük, etik çalışma, sorumluluk bilinci, gizlilik ve ekip çalışması gibi değerleri manifestosunda yer veren TB Sanatsal Yetenek Yönetimi ve Danışmanlık, ilk günkü heyecanını yaptığı her işe yansıtarak temsilcilik ve danışmanlık hizmetine devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
TB Sanatsal Yetenek
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