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Tebmel hayvanın hızlı macerası TUDEM yayınları arasında çıktı

Ormanın sakladıkları bir bir açığa çıkıyor... Tembel Hayvanın Hızlı Macerası, ''Küçük Yıldızlar - İlk Okuma Kitaplığı'' serisindeki yerini alıyor.

18 Şubat 2020 Salı 10:05
Tebmel hayvanın hızlı macerası TUDEM yayınları arasında çıktı

Tebmel hayvanın hızlı macerası TUDEM yayınları arasında çıktı


Ormanın sakladıkları bir bir açığa çıkıyor... Tembel Hayvanın Hızlı Macerası, ''Küçük Yıldızlar - İlk Okuma Kitaplığı'' serisindeki yerini alıyor.

''Okuma Seviyesi 3'' olarak sınıflandırılan bu merak uyandırıcı öykü, 7 yaş ve üzerindeki öğrencileri, doğanın kucağında, hem gizemli hem de bilgilendirici bir okuma serüvenine davet ediyor.

Doğal yaşamdan uzakta büyüyen kentli çocukları, dünyanın en büyük yağmur ormanlarında geçen heyecan verici bir kurtarma operasyonuna ortak eden Tembel Hayvanın Hızlı Macerası, farklı kültürlerden gelen iki gözü pek çocuğun hızla gelişen dostluğunu ve dayanışmasını gözler önüne seriyor, sorunlara karşı sağduyulu ve çözüm odaklı davranmanın önemine vurgu yapıyor.     


 
Sekiz yaşındaki Ekin, yaz tatilini tembel hayvanlar üzerine araştırma yapan babasının yanında, Amazon ormanlarında geçirecektir. Göğü delen görkemli ağaçları, doğal yaşamın dengesini korumaya yardımcı olan irili ufaklı hayvanlarıyla dünya oksijeninin yüzde 20'sini karşılayan bu bereketli ormanlar aynı zamanda pek çok farklı kabilenin de yuvasıdır. Ekin, Güney Amerika'ya doğru çıktığı bu yolculukta en çok tembel hayvanları yakından görme fırsatına erişeceği için sevinse de, kalbinde nice gizemli sır saklayan bu devasa yağmur ormanlarının ona vadettiği benzersiz keşifler için de ayrıca çok heyecanlıdır. Tatil boyunca, her sabah yeni bir maceraya uyanan Ekin, Amami Kabilesi üyelerinden olan arkadaşı Hioto ile sık sık ormanın farklı bir köşesini keşfe dalar. Bu gezintilerden birinde şüpheli bir durumla karşılaşan iki arkadaş, çok geçmeden tehlikeli bir sarmalın içine çekilirler...


 
Yaban hayvan avcılığını sayfalarına taşıyan ilginç öyküsüyle, tabiatın dengesini yitirmemek adına doğayı ve doğal olanı korumanın gerekliliğine değinen bu serüven dolu kitap, bitkileri ve hayvanları kendi habitatlarından koparmanın yaratacağı olumsuzluklara yönelik farkındalık kazandırıyor.

Tembel Hayvanın Hızlı Macerası, son bölümünde yer verdiği sözlük ve soru sayfalarıyla, okurlarının kelime dağarcığını zenginleştiriyor, okuduklarını daha iyi anlamalarına ve pekiştirmelerine olanak sağlıyor. 

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Son Güncelleme: 18.02.2020 10:10
Anahtar Kelimeler:
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