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Tek Dünya Konseri National Geographic ekranlarında

Dünya koronavirüsle mücadele ederken, ünlü şarkıcılar bugün küresel çapta dev bir konser veriyor. Konser National Geograhic ekranlarında canlı yayınlanacak.

19 Nisan 2020 Pazar 09:43
Tek Dünya Konseri National Geographic ekranlarında

Tek Dünya Konseri National Geographic ekranlarında


Koronavirüs salgınından etkilenenlere moral vermek ve bu mücadelede özveriyle görevlerine devam eden tüm sağlık çalışanlarını onurlandırmak için gerçekleştirilen “Tek Dünya Konseri”, dünyaca ünlü sanatçıları bir araya getiriyor. Konser, 20 Nisan Pazartesi akşamı saat 21.00’de National Geographic ekranlarında izleyici ile buluşuyor.


Salgından etkilenenlere moral vermek ve büyük bir özveriyle görevlerine devam eden sağlık çalışanlarını onurlandırmak için, 20 Nisan Pazartesi akşamı saat 21.00’de National Geographic ekranlarına gelecek olan “Tek Dünya Konseri” (One World: Together At Home), tüm dünyanın tanıdığı birbirinden ünlü isimleri bir araya getirerek küresel yayıncılık tarihinde bir ilke imza atıyor.

Merakla beklenen konserde yer alan isimler


Lady Gaga, 
Alicia Keys, 
Amy Poehler, 
Andrea Bocelli, 
Awkwafina, 
Billie Eilish, 
Billie Joe Armstrong of Green Day, 
Burna Boy, 
Camila Cabello, 
Celine Dion, 
Chris Martin, 
David & Victoria Beckham, 
Eddie Vedder, 
Ellen DeGeneres, 
Elton John, 
FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, 
J Balvin, 
Jennifer Lopez, 

John Legend, 
Kacey Musgraves, 
Keith Urban, 
Kerry Washington, 
Lang Lang, 
Lizzo, 
LL COOL J, 
Lupita Nyong’o, 
Maluma, 
Matthew McConaughey, 
Oprah Winfrey, 
Paul McCartney, 
Pharrell Williams, 
Priyanka Chopra Jonas, 
Sam Smith, 
Shah Rukh Khan, 
Shawn Mendes, 
Stevie Wonder, 
Taylor Swift, 
Usher


Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic’i Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.

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Tek Dünya KonseriKonserCanlı Yayın
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