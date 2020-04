Tek Dünya Konseri National Geographic ekranlarında



Koronavirüs salgınından etkilenenlere moral vermek ve bu mücadelede özveriyle görevlerine devam eden tüm sağlık çalışanlarını onurlandırmak için gerçekleştirilen “Tek Dünya Konseri”, dünyaca ünlü sanatçıları bir araya getiriyor. Konser, 20 Nisan Pazartesi akşamı saat 21.00’de National Geographic ekranlarında izleyici ile buluşuyor.



Merakla beklenen konserde yer alan isimler



Lady Gaga,

Alicia Keys,

Amy Poehler,

Andrea Bocelli,

Awkwafina,

Billie Eilish,

Billie Joe Armstrong of Green Day,

Burna Boy,

Camila Cabello,

Celine Dion,

Chris Martin,

David & Victoria Beckham,

Eddie Vedder,

Ellen DeGeneres,

Elton John,

FINNEAS, Idris and Sabrina Elba,

J Balvin,

Jennifer Lopez,

John Legend,

Kacey Musgraves,

Keith Urban,

Kerry Washington,

Lang Lang,

Lizzo,

LL COOL J,

Lupita Nyong’o,

Maluma,

Matthew McConaughey,

Oprah Winfrey,

Paul McCartney,

Pharrell Williams,

Priyanka Chopra Jonas,

Sam Smith,

Shah Rukh Khan,

Shawn Mendes,

Stevie Wonder,

Taylor Swift,

Usher



