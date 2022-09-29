Tekfen Filarmoni sahnesinde devler buluşuyor
5 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM, 6 Ekim’de ise CSO Ada Ankara’da daimî Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, İstanbul ve Ankara’da ünlü Macar kemancı Roby Lakatos ile birlikte, kanun ustası Göksel Baktagir’i de solist olarak ağırlayacak.
Ekim ayında İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek iki konserle 30. yıl kutlamalarına devam eden Tekfen Filarmoni, daimî şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetiminde, 5 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM’de, 6 Ekim’de ise Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara’da dinleyicisiyle buluşacak.
Yüksek tempolu konserlerde, ülkemizin yetiştirdiği en başarılı kanun sanatçılarından Göksel Baktagir, doğaçlama yeteneğiyle dünya çapında üne kavuşan Roby Lakatos ve Ensemble ile, Baktagir’in eserleri üzerine enstrümanlarını karşılıklı konuşturacaklar. Tekfen Filarmoni ile uzun yıllar geleneksel saz solisti olarak konserler veren Göksel Baktagir, kanunuyla ayrıca Macarların geleneksel çalgısı olan cimbalom ile doğaçlama atışması yaparak, müzik severlere keyifli anlar yaşatacak.
Kanunu Farklı Müzik Türleriyle Birleştiriyor
Kendi bestelerini ve müziğini seslendiren farklı konsept gruplarla Tunus, Kuveyt, Almanya, Fransa, Filistin, Cezayir gibi pek çok ülkede konserler vermeye devam eden Baktagir, 1984’ten bu yana, kanun icrasında özellikle “sol el” için geliştirdiği teknik üzerine çalışmalar yürütüyor. Temelde bir Türk müziği enstrümanı olan kanunun bakış açısını New Age, Caz gibi diğer müzik türlerine doğru genişletmesiyle de öne çıkıyor.
Birbirinden Renkli 11 Eser İcra Edilecek
İstanbul ve Ankara konserlerinde, Göksel Baktagir’e ait eserler de ses bulacak. Sanatçının Gül Valsi, Kelebek ve Göçmen Kuşlar adlı eserlerinin icra edileceği konserlerde Roby Lakatos’un bestesi olan “Ateş Dansı” adlı eseri yorumlanacak. İzleyenlere tempolu ve renkli bir gece yaşatacak olan konserlerde ayrıca Beethoven’ın 7. Senfonisi ile Darius Blasband’ın “Nina”, Jerry Bock’un “Damdaki Kemancı”, Rimsky Korsakov “Yaban Arısının Uçuşu”, Astor Piazzola’nın “Chiquilín de Bachín”, Vladimir Cosma’nın “Siyah Ayakkabılı Sarışın” ve Victorio Monti’nin “Csárdás” eserleri farklı yorumlarla hayat bulacak. Gelmiş geçmiş en bilinen Rus şarkılarından olan geleneksel halk şarkısı “İki Gitar” da icra edilecek eserler arasında.
Tekfen Filarmoni’nin, 5 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde saat 20.30’da vereceği konserin biletleri passo.com’da, 6 Ekim’de CSO Ada Ankara’da saat 20.00’da sahnelenecek konserin biletleri ise biletinial.com’da satışa sunuldu.