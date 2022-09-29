Tekfen Filarmoni sahnesinde devler buluşuyor

5 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM, 6 Ekim’de ise CSO Ada Ankara’da daimî Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, İstanbul ve Ankara’da ünlü Macar kemancı Roby Lakatos ile birlikte, kanun ustası Göksel Baktagir’i de solist olarak ağırlayacak.



Ekim ayında İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek iki konserle 30. yıl kutlamalarına devam eden Tekfen Filarmoni, daimî şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetiminde, 5 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM’de, 6 Ekim’de ise Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara’da dinleyicisiyle buluşacak.

Yüksek tempolu konserlerde, ülkemizin yetiştirdiği en başarılı kanun sanatçılarından Göksel Baktagir, doğaçlama yeteneğiyle dünya çapında üne kavuşan Roby Lakatos ve Ensemble ile, Baktagir’in eserleri üzerine enstrümanlarını karşılıklı konuşturacaklar. Tekfen Filarmoni ile uzun yıllar geleneksel saz solisti olarak konserler veren Göksel Baktagir, kanunuyla ayrıca Macarların geleneksel çalgısı olan cimbalom ile doğaçlama atışması yaparak, müzik severlere keyifli anlar yaşatacak.

Kanun gibi bir enstrümanı sol elle icra ederek farklı bir yöntem geliştiren ve yaptığı müziği cazla da birleştiren usta müzisyen Göksel Baktagir’in sözlü ve enstrümantal olarak 400 kadar eseri bulunuyor. Müziğe henüz sekiz yaşında, birçok enstrümanı çalabilen babası Muzaffer Baktagir’in gözetiminde başlayan Göksel Baktagir, ilk beste çalışmalarına ise 1988 yılında girdiği İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda öğrenciyken imza attı.

Kanunu Farklı Müzik Türleriyle Birleştiriyor

Kendi bestelerini ve müziğini seslendiren farklı konsept gruplarla Tunus, Kuveyt, Almanya, Fransa, Filistin, Cezayir gibi pek çok ülkede konserler vermeye devam eden Baktagir, 1984’ten bu yana, kanun icrasında özellikle “sol el” için geliştirdiği teknik üzerine çalışmalar yürütüyor. Temelde bir Türk müziği enstrümanı olan kanunun bakış açısını New Age, Caz gibi diğer müzik türlerine doğru genişletmesiyle de öne çıkıyor.

Birbirinden Renkli 11 Eser İcra Edilecek

İstanbul ve Ankara konserlerinde, Göksel Baktagir’e ait eserler de ses bulacak. Sanatçının Gül Valsi, Kelebek ve Göçmen Kuşlar adlı eserlerinin icra edileceği konserlerde Roby Lakatos’un bestesi olan “Ateş Dansı” adlı eseri yorumlanacak. İzleyenlere tempolu ve renkli bir gece yaşatacak olan konserlerde ayrıca Beethoven’ın 7. Senfonisi ile Darius Blasband’ın “Nina”, Jerry Bock’un “Damdaki Kemancı”, Rimsky Korsakov “Yaban Arısının Uçuşu”, Astor Piazzola’nın “Chiquilín de Bachín”, Vladimir Cosma’nın “Siyah Ayakkabılı Sarışın” ve Victorio Monti’nin “Csárdás” eserleri farklı yorumlarla hayat bulacak. Gelmiş geçmiş en bilinen Rus şarkılarından olan geleneksel halk şarkısı “İki Gitar” da icra edilecek eserler arasında.

Tekfen Filarmoni’nin, 5 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde saat 20.30’da vereceği konserin biletleri passo.com’da, 6 Ekim’de CSO Ada Ankara’da saat 20.00’da sahnelenecek konserin biletleri ise biletinial.com’da satışa sunuldu.