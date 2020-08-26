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Tekfen Vakfı Müzik Bursu sahiplerini buldu

Tekfen Filarmoni Genel Sanat Yönetmeni ve daimi şefi Aziz Shokhakimov’un başkanlığındaki jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda bursun sahipleri Görkem Çiçek (viyolonsel) ve Seher Karabiber (flüt) oldu.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:41
Tekfen Vakfı Müzik Bursu sahiplerini buldu

Tekfen Vakfı Müzik Bursu sahiplerini buldu

Tekfen Vakfı’nın 2020-2021 eğitim yılı Müzik Bursu’nun sahipleri belli oldu. Tekfen Filarmoni Genel Sanat Yönetmeni ve daimi şefi Aziz Shokhakimov’un başkanlığındaki jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda bursun sahipleri Görkem Çiçek (viyolonsel) ve Seher Karabiber (flüt) oldu.

Türkiye’nin önemli özel sanat kurumları arasında yer alan Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini sürdürerek, geçtiğimiz sene Müzik Bursu programını başlatmıştı. Bursun ikinci yılında, lisans eğitimini yurt dışında klasik batı müziği çalgısı dalında yapacak öğrencilere sağlanacak bursa 44 öğrenci başvurdu.

Online olarak gerçekleştirilen başvurulardan 19 öğrenci 2’nci tura kalmaya hak kazandı ve 2'nci aşamada adaylar 5 kişilik jürinin belirlediği bir eserin video kaydı ile Teknik, Müzikalite, Entonasyon, Sahne Duruşu, Tutku ve Potansiyel olmak üzere 6 kriter bazında değerlendirildi.

Görkem Çiçek

Seher Karabiber

Klasik müzikle Kütahya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde tanışıp, eğitimini halen Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover’da sürdüren Görkem Çiçek (viyolonsel) ve lise eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayan, Hochschule für Musik und Theater Hamburg’da ikinci sınıf öğrencisi Seher Karabiber (flüt) Tekfen Vakfı Müzik Bursu’nun sahipleri oldu.

Geçen yılın kazananları eğitimine Berlin’de devam ediyor

Geçen yıl sergiledikleri başarılı performansla burs almaya hak kazanan Yunus Altıkanat (viyolonsel) eğitimine Berlin’deki Barenboim-Said Akademie'de, Seyfi Can Dağlar (fagot) ise Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin'de devam ediyor.

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